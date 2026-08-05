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আচমকাই ভয়াল এয়ার টার্বুল্যান্স, তীব্র ঝাঁকুনির পরই মাঝ-আকাশে ছিন্নভিন্ন ১১২৫০০ কেজির বিমান! মৃত্যুসুনামি কাড়ল ১২৪ প্রাণ

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 05, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:45 PM IST

ভয়াল এয়ার টার্বুল্যান্সের ঘটনা আজকাল খুব একটা শোনা না গেলেও, অতীতে এরকম একাধিক ঘটনা ঘটেছে, যা ঘুম কেড়ে নিয়েছিল বিশ্বের।

Air India Flight Phuket to Delhi1/7

এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট টার্বুল্যান্স

গত ৪ অগস্ট অল্পের জন্য বড় রকমের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছিল ফুকেত থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। মাঝআকাশে প্রবল এয়ার টার্বুল্যান্সের কারণে বিমানটি ৩০০ ফুট নীচে নেমে গিয়েছিল। কমপক্ষে ১০ যাত্রী ও ৪ ক্রু মেম্বার ঘটনায় আহত হয়েছিলেন। আর এই প্রতিবেদনে অ্যাভিয়েশনের ইতিহাসে প্রাণঘাতী কিছু টার্বুল্যান্সের ঘটনা

 

Deadliest Turbulence History2/7

সবচেয়ে প্রাণঘাতী টার্বুল্যান্সের ইতিহাস

অ্যাভিয়েশনের ইতিহাসের টার্বুলেন্সজনিত সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬৬ সালের ৫ মার্চ। জাপানের টোকিয়ো শহরের হানেদা বিমানবন্দর থেকে হংকংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল বিওএসি ফ্লাইট ৯১১। ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্য়েই মাউন্ট ফুজির কাছাকাছি তীব্র বায়ুপ্রবাহ বা ক্লিয়ার-এয়ার টার্বুল্যান্সের কারণে মাঝ আকাশেই বিমান টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। বিমানে থাকা ১২৪ জন আরোহীই প্রাণ হারিয়ে ছিলেন সেদিন। 

Somali Airlines Flight 40 (July 20, 1981)3/7

সোমালি এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ফোর্টি (২০ জুলাই, ১৯৮১)

মোগাদিশু থেকে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়াবহ ঝড়ের কবলে পড়ে ফকার এফ-২৭ বিমানটি। প্রবল টার্বুল্যান্সে বিমানটি প্রচণ্ড কাঁপতে শুরু করে। এক পর্যায়ে তীব্র বায়ুচাপের ধাক্কায় বিমানের ডানদিকের ডানা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিমান দ্রুত সর্পিল গতিতে নীচের দিকে আছড়ে পড়ে। যার ফলে ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। বিমানে থাকা ৫০ আরোহীই প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। 

 

American Airlines Flight 63 (July 28, 1943)4/7

আমেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ৬৩ (জুলাই ২৮, ১৯৪৩)

কেন্টাকির আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় প্রবল টার্বুল্যান্স ও তীব্র নিম্নমুখী বায়ুপ্রবাহের (ডাউনড্রাফট) কবলে পড়েছিল ডগলাস ডিসি-৩ বিমানটি। এর জেরে বিমানটির উপর থেকে পাইলটদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায় এবং পরিস্থিতি দ্রুত ভয়াবহ রূপ নেয়। ২০ জনই মারা যান (ক্রুয়ের ৪ সদস্য এবং ১৬ জন যাত্রী—যাদের মধ্যে একটি শিশুও ছিল)।

 

What is air turbulence?5/7

এয়ার টার্বুল্যান্স কী?

এয়ার টার্বুল্যান্স প্রায়ই হয়ে থাকে। সাধারণত বায়ুমণ্ডলের বাতাসের গতি, দিক বা তাপমাত্রার আচমকা পরিবর্তনের ফলেই এয়ার টার্বুল্যান্স হয়। অনিয়মিত ও অস্থিতিশীল বায়ুপ্রবাহের কারণেই বিমান এই রকম অস্থিতিশীল বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যায়। আর তখনই বিমানে তীব্র ঝাঁকুনি তৈরি হয়। সেটাই পোশাকি ভাষায় এয়ার টার্বুল্যান্স

Why does air turbulence occur?6/7

কেন এয়ার টার্বুল্যান্স হয়?

বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন তাপমাত্রা, বায়ুচাপ ও বাতাসের গতির পার্থক্যের কারণেই বাতাস অস্থির হয়ে যায়। তখন এয়ার টার্বুল্যান্স পড়ে বিমান। এই অস্থির বায়ুস্তরের মধ্যে দিয়ে বিমান উড়লে তা হঠাৎ কেঁপে ওঠে বা দুলতে থাকে।

 

Modern aircraft are very safe7/7

আধুনিক বিমান অনেক সুরক্ষিত

আধুনিক বাণিজ্যিক বিমান অত্যন্ত শক্তিশালী কাঠামো দিয়ে তৈরি হয়। তাই শুধু টার্বুল্যান্সের কারণে মাঝ আকাশে বিমান ভেঙে পড়ার কথা বর্তমানে প্রায় শোনাই যায় না। তবে প্রবল ঝড় বা ক্লিয়ার-এয়ার টার্বুল্যান্স যাত্রী ও ক্রুদের আহত করতেই পারে এবং বিরল ক্ষেত্রে প্রাণহানিও ঘটতে পারে।

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