Silver Loan: দাম ক্রমশ আকাশছোঁয়া! সোনার মতো রুপো জমা রেখেও এবার সহজে ঋণ পাবে মধ্যবিত্ত, RBI-এর সিদ্ধান্ত...

Silver Loan: দাম ক্রমশ আকাশছোঁয়া! সোনার মতো রুপো জমা রেখেও এবার সহজে ঋণ পাবে মধ্যবিত্ত, RBI-এর সিদ্ধান্ত...
Silver Loan: সোনার মতো এবার রুপোর গয়নাও হবে ঋণের জামানত। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) জানিয়েছে, নতুন রুপো ঋণ নীতি ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।
1/10
সিলভার লোন
2/10
সিলভার লোন
photos
TRENDING NOW
3/10
RBI-এর নতুন নির্দেশিকা:
4/10
RBI-এর নতুন নির্দেশিকা:
5/10
RBI-এর নতুন নির্দেশিকা:
6/10
ঋণ নেওয়ার শর্তাবলি:
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, একজন ঋণগ্রহীতা সর্বোচ্চ ১০ কেজি রুপো বন্ধক রাখতে পারবেন। বর্তমানে সোনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১ কেজি পর্যন্ত বন্ধক রাখা যায়। এছাড়া ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত রুপোর কয়েনও জামানত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। এই পদক্ষেপ বিশেষভাবে উপকারী হবে গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য, যেখানে অনেকের ঘরে রুপোর গয়না বা কয়েন থাকে।
7/10
যেখানে সিলভার লোন প্রযোজ্য নয়:
8/10
ঋণের পরিমাণ ও পরিশোধের নিয়ম:
9/10
ঋণের পরিমাণ ও পরিশোধের নিয়ম:
10/10
ঋণের পরিমাণ ও পরিশোধের নিয়ম:
photos