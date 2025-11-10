English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Silver Loan: দাম ক্রমশ আকাশছোঁয়া! সোনার মতো রুপো জমা রেখেও এবার সহজে ঋণ পাবে মধ্যবিত্ত, RBI-এর সিদ্ধান্ত...

Silver Loan: সোনার মতো এবার রুপোর গয়নাও হবে ঋণের জামানত। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) জানিয়েছে, নতুন রুপো ঋণ নীতি ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।

| Nov 10, 2025, 04:39 PM IST
1/10

সিলভার লোন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনা কেনার সবচেয়ে ভালো দিক হল, যেকোনও  ব্যক্তির আর্থিক সংকটে এটি কাজে লাগে। অর্থাত্‍ গোল্ড লোন। এবার জনগণের সুবিধার্থে বড় ঘোষণা RBI-র। সোনার পাশাপাশি এবার রুপো উপরেও ঋণ নেওয়া যাবে।

2/10

সিলভার লোন

অর্থাত্‍ ঘরে যদি রুপোর গয়না বা রুপোর কয়েন থাকে, তাহলে সেগুলো দিয়ে এখন সহজেই টাকা তোলা সম্ভব হবে।

3/10

RBI-এর নতুন নির্দেশিকা:

RBI ঘোষণা করেছে যে, রুপোর উপর ভিত্তি করে ঋণ দেওয়ার নতুন নিয়ম ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে চালু হবে। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন সোনার মতোই রুপোর গয়না ও কয়েনে ঋণ দিতে পারবে।

4/10

RBI-এর নতুন নির্দেশিকা:

আগামী অর্থবছর থেকে এই সুবিধা পাওয়া যাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, ক্ষুদ্র অর্থ ব্যাংক (Small Finance Banks) এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত ঋণদাতাদের মাধ্যমে।   

5/10

RBI-এর নতুন নির্দেশিকা:

এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হল যাদের কাছে সোনা নেই, কিন্তু রুপোর সম্পদ আছে—তাদেরও সহজে ঋণ পাওয়ার সুযোগ দেওয়া।  

6/10

ঋণ নেওয়ার শর্তাবলি:

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, একজন ঋণগ্রহীতা সর্বোচ্চ ১০ কেজি রুপো বন্ধক রাখতে পারবেন। বর্তমানে সোনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১ কেজি পর্যন্ত বন্ধক রাখা যায়। এছাড়া ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত রুপোর কয়েনও জামানত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। এই পদক্ষেপ বিশেষভাবে উপকারী হবে গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য, যেখানে অনেকের ঘরে রুপোর গয়না বা কয়েন থাকে।

7/10

যেখানে সিলভার লোন প্রযোজ্য নয়:

আরবিআই জানিয়েছে, রুপোর বার বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। একইভাবে রুপো-ভিত্তিক বিনিয়োগ, যেমন ETF বা মিউচুয়াল ফান্ডও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয়। শুধুমাত্র বাস্তব (physical) রুপোর গয়না ও কয়েনই জামানত হিসেবে ধরা হবে।

8/10

ঋণের পরিমাণ ও পরিশোধের নিয়ম:

যদি আপনি ২.৫ লক্ষ টাকার রুপো বন্ধক রাখেন, তাহলে সর্বাধিক তার ৮৫% পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যাবে। আর যদি ৫ লক্ষ টাকার রুপো দেন, তাহলে ঋণ-মান অনুপাত (LTV) সর্বাধিক ৭৫% পর্যন্ত হবে।

9/10

ঋণের পরিমাণ ও পরিশোধের নিয়ম:

ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করার পর ব্যাংক বা এনবিএফসি (NBFC) কে সাত কার্যদিবসের মধ্যে আপনার রুপো বা সোনা ফেরত দিতে হবে। তারা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরত না দেয়, তবে প্রতিদিন ৫,০০০ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে।  

10/10

ঋণের পরিমাণ ও পরিশোধের নিয়ম:

যদি ঋণগ্রহীতা টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধক রাখা রুপো বা সোনা বিক্রি করে তাদের পাওনা তুলে নিতে পারবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

