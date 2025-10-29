Nandigram: খোঁজ নেননি শুভেন্দু-অভিজিৎ! নন্দীগ্রামের মানুষ চাইছে অভিষেকের 'ডায়মন্ড হারবার মডেল'...
কিরণ মান্না: নন্দীগ্রামেও এবার 'ডায়মন্ড মডেল'। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবারের মত মেডিকেল ক্যাম্পের ক্যাম্পের চাহিদা বাড়ছে খোদ শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভাকেন্দ্রে! স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বলছেন, 'নন্দীগ্রামেও যদি সেই ডায়মন্ড হারবারের হেলথ ক্যাম্পের মডেল বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এলাকার মানুষজন স্বাস্থ্য নিয়ে আরও ভালো পরিষেবা পাবে'।
নন্দীগ্রামে বিধায়ক খোদ শুভেন্দু অধিকারী। আর সাংসদ বিজেপিরই অভিজিত্ গঙ্গোপাধ্যায়। তৃণমূলের দাবি, সাংসদ ও বিধায়ক সে অর্থে মৃতের পরিবারের কোনও খোঁজই নেননি। জেলা তৃণমূল নেতা ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক জানিয়েছেন, 'মানুষের কল্যাণে নন্দীগ্রামে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার এর মতো মেডিক্যাল ক্যাম্প চালুর বিষয়ে আমরা নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলব। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাতেই এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে'।
বিজেপি নেতা প্রলয় পালের অবশ্য দাবি, 'তৃণমূলের সমস্ত অভিযোগ ও প্রচার ভিত্তিহীন। আমাদের জনপ্রতিনিধি নেতৃত্ব থেকে কর্মীরা মৃতের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছেন, কথা বলেছেন এবং পরিবারের পাশে রয়েছেন। আর মেডিকেল ক্যাম্প বা স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে তৃণমূল দল সরকারে আছে তাদের নৈতিক দায়িত্ব। যে স্বাস্থ্য পরিষেবা গুলো এখন আছে সেগুলোই ভালো করে চলছে না। সেই দিকে আগে নজর দিক তারপর মেডিকেল ক্যাম্প'।
