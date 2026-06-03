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Lokenath Baba 2026: দাউ দাউ জ্বলছে জঙ্গল, ভিতরে ধ্যানস্থ সন্ন্যাসী, হঠাৎই আগুনের মধ্যে বাবা লোকনাথ; আশ্চর্য কী ঘটল?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 03, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:35 PM IST
Lokenath Baba Tirodhan Divas 2026: লোকনাথের বাবা রামনারায়ণ ঘোষালের বাসনা ছিল, তাঁর অন্তত একজন সন্তানকে তিনি ব্রহ্মচারী করবেন। কিন্তু মা পুত্রদের ব্রহ্মচারী হতে সম্মতি দিতে চাইছিলেন না। শেষে চতুর্থ সন্তান লোকনাথের জন্ম হলে মাতা কমলা দেবী নিজ থেকেই তাঁকে ব্রহ্মচারী হওয়ার সম্মতি দিলেন!
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মায়ের সম্মতি

লোকনাথের বাবা রামনারায়ণ ঘোষাল ছিলেন ধর্মপরায়ণ, গুপ্তসাধক। তার বাসনা ছিল অন্তত একজন সন্তানকে ব্রহ্মচারী করবেন। কিন্তু মা তাঁর পুত্রদের ব্রহ্মচারী হতে সম্মতি দিতে চাইছিলেন না। শেষে চতুর্থ সন্তান লোকনাথের জন্ম হলে মাতা কমলা দেবী নিজ থেকেই ব্রহ্মচারী হওয়ার সম্মতি দেন।

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আচার্য গাঙ্গুলিকে

তখন বাবা রামনারায়ণ ভগবানচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে-- যিনি আচার্য গাঙ্গুলি নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন-- লোকনাথের আচার্য রূপে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন। লোকনাথের উপনয়ন সংস্কার করিয়ে তাঁর অধ্যাত্মজীবনের ভার গ্রহণের জন্য আচার্য গাঙ্গুলিকে অনুরোধ জানালেন রামনারায়ণ।

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লোকনাথকে নিয়ে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ

আচার্য গাঙ্গুলি ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান এবং সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত গৃহী সন্ন্যাসী। তিনি সমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার পরে বালক লোকনাথকে নিয়ে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করেন।

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কালীঘাটে লোকনাথ

গৃহত্যাগের পর ১১৪৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৭৪১) আচার্য গাঙ্গুলি তাকে নিয়ে আসেন কালীঘাটে। তখন কালীঘাট ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। পরে সাধন-ভজনের জন্য নির্জন স্থানের উদ্দেশ্যে তাঁরা কালীঘাট ত্যাগ করেন। 

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৫০ বছর সাধনা

দীর্ঘ ৩০-৪০ বছর নক্ত-ব্রত (দিনে অনাহারী থেকে রাত্রে আহার) ধারণ করেন। নানারকম নিয়ম ব্রত পালন করেন। আচার্য গাঙ্গুলি ধ্যান ও যোগ শিক্ষা দেন। সিদ্ধলাভের জন্য তারা হিমালয়ের বরফাবৃত নির্জন স্থানে উপস্থিত হন। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কঠিন তপস্যা করে লোকনাথ সমাধির উচ্চতম শিখরে পৌঁছন এবং পরমতত্ত্ব লাভ করেন। তখন তার বয়স ৯০ বছর।

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মক্কায় লোকনাথ

সিদ্ধি লাভের পর আচার্য গাঙ্গুলি লোকনাথকে নিয়ে মক্কা দর্শনে যান। তাঁরা পায়ে হেঁটে রওনা হন মক্কার উদ্দেশ্যে। প্রথমে উপস্থিত হন কাবুলে। সেখানে মোল্লা সাদি নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ ধার্মিক মুসলমানের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। তাঁর সঙ্গে কোরান ও ইসলাম ধর্ম বিষয়ে নানা আলোচনা হয়। এখানে লোকনাথ কোরান শিক্ষা করেন। তাঁর উপলব্ধি, বাহ্যিক আচার-আচরণ ছাড়া দুই ধর্মে আসলে কোনও প্রভেদই নেই।

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মদিনায় লোকনাথ

পরে তাঁরা আসেন মদিনায়। এখানেও বেদ ও কোরান নিয়ে চর্চা চলে। এখান থেকে তাঁরা মক্কার পথে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে আব্দুল গফুর নামে ৪০০ বছর বয়সি এক উচ্চস্তরের মুসলমান ফকিরের দর্শনের জন্য তাঁর কাছে যান। তিনি সবসময় মৌন এবং সমাধি অবস্থায় থাকতেন। সিদ্ধপুরুষ লোকনাথকে দেখে তাঁর সমাধিভঙ্গ হয়। তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করেন। এরপর দুর্গম পথ অতিক্রম করে তাঁরা মক্কায় পৌঁছন। 

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অলৌকিক শক্তির অধিকারী লোকনাথ

বাবা লোকনাথের জীবনে নানা আশ্চর্য ঘটনা আছে। একটি জড়িত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে। একদিন লোকনাথ বাবা চন্দ্রনাথ পাহাড়-সংলগ্ন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাত্রাকালে হঠাৎই দেখেন জঙ্গলে আগুন লেগেছে। তিনি লক্ষ করেন সেই জঙ্গলে একটি গাছের তলায় এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন। লোকনাথবাবা যোগবলে তাঁকে সেখান থেকে নিরাপদে বের করে আনলেন। সেই সন্ন্যাসী ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। বহু পরে একবার বাদরীর আশ্রমে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী লোকনাথবাবার কাছে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে বাবা লোকনাথ প্রশ্ন করেন, কে তোমাকে সেদিন জঙ্গলের আগুন থেকে রক্ষা করেছিল? একথা শুনে হঠাৎই যেন ঘোর ভাঙে বিজয়কৃষ্ণের। তিনি চিনতে পারেন লোকনাথবাবাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ে পড়ে যান।

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