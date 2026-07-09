/আগামী সপ্তাহে লম্বা ছুটি! ৪ দিন বন্ধ রাজ্যের সমস্ত স্কুল, জারি বিজ্ঞপ্তি

West Bengal school holiday: ১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার। সেই উপলক্ষ্যে এবার একদিন নয়, টানা চারদিন ছুটি রাজ্যে সমস্ত সরকারি স্কুলে। বন্ধ থাকবে বেসরকারি স্কুলও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী সপ্তাহে লম্বা ছুটি। সাতদিনের মধ্যে চারদিনই বন্ধ থাকবে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল। জারি হয়ে গেল বিজ্ঞপ্তি।
১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার। সেই উপলক্ষ্যে এবার একদিন নয়, টানা চারদিন ছুটি রাজ্যে সমস্ত সরকারি স্কুলে। বন্ধ থাকবে বেসরকারি স্কুলও।
সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার থেকে রথের ছুটি চলবে রবিবার পর্যন্ত। অন্য রাজ্যে আবার বর্ষার কারণে স্কুল ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার।
আসলে এবার রথ পড়েছে বৃহস্পতিবার। পরেরদিন শুক্রবার। সেদিন অনেক স্কুলেই ছুটি থাকে। তারপর শনি ও রবিবার। সেকারণেই টানা ৪ দিন ছুটি।
এদিকে গরম পড়েছে কাশ্মীরে। গত কয়েকদিন ধরেই শ্রীনগর-সহ উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি। বাতাসে আর্দ্রতাও মাত্রা ছড়িয়েছে।
ভ্যাপসা গরমে প্রাণান্তকর অবস্থা। পড়ুয়াদের দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে স্কুলে ছুটি ঘোষণা করেছে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের শিক্ষা দফতর।