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আগামী সপ্তাহে লম্বা ছুটি! ৪ দিন বন্ধ রাজ্যের সমস্ত স্কুল, জারি বিজ্ঞপ্তি

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 09, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:03 PM IST

West Bengal school holiday:  ১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার। সেই উপলক্ষ্যে এবার একদিন নয়, টানা চারদিন ছুটি রাজ্যে সমস্ত সরকারি স্কুলে। বন্ধ থাকবে বেসরকারি স্কুলও।

 

স্কুল ছুটির বিজ্ঞপ্তি1/6

স্কুল ছুটির বিজ্ঞপ্তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী সপ্তাহে লম্বা ছুটি। সাতদিনের মধ্যে চারদিনই বন্ধ থাকবে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল। জারি হয়ে গেল বিজ্ঞপ্তি।

 

৪ দিন বন্ধ স্কুল2/6

৪ দিন বন্ধ স্কুল

 ১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার। সেই উপলক্ষ্যে এবার একদিন নয়, টানা চারদিন ছুটি রাজ্যে সমস্ত সরকারি স্কুলে। বন্ধ থাকবে বেসরকারি স্কুলও।

 

সপ্তাহান্তে লম্বা ছুটি3/6

সপ্তাহান্তে লম্বা ছুটি

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার থেকে রথের ছুটি চলবে রবিবার পর্যন্ত। অন্য রাজ্যে আবার বর্ষার কারণে স্কুল ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার।

 

 

রথে ৪ দিন ছুটি4/6

রথে ৪ দিন ছুটি

আসলে এবার রথ পড়েছে বৃহস্পতিবার। পরেরদিন শুক্রবার। সেদিন অনেক স্কুলেই ছুটি থাকে। তারপর শনি ও রবিবার। সেকারণেই টানা ৪ দিন ছুটি।

গরম পড়েছে কাশ্মীরে5/6

গরম পড়েছে কাশ্মীরে

এদিকে গরম পড়েছে কাশ্মীরে। গত কয়েকদিন ধরেই শ্রীনগর-সহ উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি। বাতাসে আর্দ্রতাও মাত্রা ছড়িয়েছে।

 

ভ্য়াপসা গরমে স্কুলে ছুটি6/6

ভ্য়াপসা গরমে স্কুলে ছুটি

ভ্যাপসা গরমে প্রাণান্তকর অবস্থা। পড়ুয়াদের দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে স্কুলে ছুটি ঘোষণা  করেছে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের শিক্ষা দফতর।

 

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