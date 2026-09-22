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মঙ্গলে হনুমানজির পুজো করলেই খুলবে সৌভাগ্যের সোনার দরজা! এই ৫ রাশিকে বুক দিয়ে আগলে রাখেন পবনপুত্র!

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 22, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:30 PM IST
Lord Hanuman Favorite Zodiacs: মনে করা হয় সপ্তাহের প্রতিটি দিনেরই আলাদা ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। এক-একটি দিন এক-একজন দেবতার প্রতি নিবেদিত। এর মধ্যে মঙ্গলবারটিকে বিশেষভাবে উৎসর্গ করা হয়েছে হনুমানজিকে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিন্দুদের বিশ্বাস, মঙ্গলবারে নিষ্ঠাভরে হনুমানজির আরাধনা করলে তাঁর বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করা যায়। এমনিতেই তিনি সংকটমোচন হিসেবে পরিচিত। হনুমানজি তাঁর ভক্তদের তাদের জীবনের নানা বাধা-বিপদ ও সংকট থেকে উদ্ধার করেন।

হনুমানজির প্রিয়1/7

হনুমানজির প্রিয়

জ্যোতিষ অনুযায়ী, কয়েকটি রাশির সঙ্গে হনুমানজির বিশেষ যোগ। মনে করা হয়, এই রাশির জাতক-জাতিকারা মঙ্গলবার হনুমানজির পুজো, প্রার্থনা বা উপাসনা করলে তাঁদের মানসিক শক্তি আরও বাড়ে, তাঁদের জীবনের সব বাধা কেটে যায়।

ভাগ্যবান ৫ রাশি2/7

ভাগ্যবান ৫ রাশি

কারা কারা সেই তালিকায়? জানা গিয়েছে, সেই তালিকায় রয়েছে ৫ রাশি-- মেষ, সিংহ, বৃশ্চিক, মকর ও কুম্ভ।

মেষ রাশি3/7

মেষ রাশি

মঙ্গলে হনুমানজির আরাধনা করলে মেষ রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়। এঁদের কর্মক্ষেত্রে সব ঠিকঠাক চলে। কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে এঁরা মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হতে পারেন। হনুমানের আশীর্বাদে এঁরা সদাই সাফল্যের পথে এগিয়ে যান।

সিংহ রাশি4/7

সিংহ রাশি

সূর্যের সঙ্গে হনুমানজির বিশেষ সম্পর্ক। এদিকে সিংহ রাশির অধিপতি সূর্য। সেই কারণেই সিংহ রাশির জাতকদের উপর বজরংবলীর বিশেষ কৃপা বলে মনে করা হয়। এই রাশির জাতকদের মধ্যে প্রবল উদ্যম দেখা যায়। এঁরা যদি মঙ্গলবার হনুমানজির উপাসনা করেন, তবে নিজের শক্তিকে ইতিবাচক কাজে ব্যবহার করার অনুপ্রেরণা পান। জীবনে আসে উন্নতি।

বৃশ্চিক রাশি5/7

বৃশ্চিক রাশি

মঙ্গলবার হনুমানজির পুজো করা বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য খুবই শুভ হতে পারে। এঁদের নেতিবাচক চিন্তা চলে যায়। লক্ষ্যপূরণের দিকে আরও মনোযোগী হন এঁরা। হনুমানজির কৃপায় এঁদের জীবনে খুলে যায় সৌভাগ্যের দরজা।

মকর রাশি6/7

মকর রাশি

মকর রাশির অধিপতি শনি। আবার পুরাণ অনুযায়ী শনির সঙ্গে হনুমানজির বিশেষ সম্পর্ক। সেই সূত্রেই মকর রাশির জাতকদের উপর হনুমানজির থাকে বিশেষ আশীর্বাদ। মকর রাশির জাতকরা মঙ্গলবার করে নিয়মিত হনুমানজির আরাধনা করলে জীবনের সব বাধা-বিপত্তি কেটে যায়। এদিন নিষ্ঠার সঙ্গে হনুমানজির উপাসনা করলে কর্মজীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে নানা ইতিবাচক বিষয়।

কুম্ভ রাশি7/7

কুম্ভ রাশি

মঙ্গলবার হনুমানজির নাম স্মরণ, প্রার্থনা বা পুজো করলে কুম্ভ রাশির জাতকদের জীবনে ঘটে নানা শুভ ব্যাপার। জীবনের নানা সমস্যার সময় মানসিক স্থিরতা বজায় রাখা এবং নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকার শক্তি পান এঁরা হনুমানজিরকৃপায়।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Lord Hanuman Favorite Zodiacs

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