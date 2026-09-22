/মঙ্গলে হনুমানজির পুজো করলেই খুলবে সৌভাগ্যের সোনার দরজা! এই ৫ রাশিকে বুক দিয়ে আগলে রাখেন পবনপুত্র!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিন্দুদের বিশ্বাস, মঙ্গলবারে নিষ্ঠাভরে হনুমানজির আরাধনা করলে তাঁর বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করা যায়। এমনিতেই তিনি সংকটমোচন হিসেবে পরিচিত। হনুমানজি তাঁর ভক্তদের তাদের জীবনের নানা বাধা-বিপদ ও সংকট থেকে উদ্ধার করেন।
জ্যোতিষ অনুযায়ী, কয়েকটি রাশির সঙ্গে হনুমানজির বিশেষ যোগ। মনে করা হয়, এই রাশির জাতক-জাতিকারা মঙ্গলবার হনুমানজির পুজো, প্রার্থনা বা উপাসনা করলে তাঁদের মানসিক শক্তি আরও বাড়ে, তাঁদের জীবনের সব বাধা কেটে যায়।
কারা কারা সেই তালিকায়? জানা গিয়েছে, সেই তালিকায় রয়েছে ৫ রাশি-- মেষ, সিংহ, বৃশ্চিক, মকর ও কুম্ভ।
মঙ্গলে হনুমানজির আরাধনা করলে মেষ রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়। এঁদের কর্মক্ষেত্রে সব ঠিকঠাক চলে। কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে এঁরা মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হতে পারেন। হনুমানের আশীর্বাদে এঁরা সদাই সাফল্যের পথে এগিয়ে যান।
সূর্যের সঙ্গে হনুমানজির বিশেষ সম্পর্ক। এদিকে সিংহ রাশির অধিপতি সূর্য। সেই কারণেই সিংহ রাশির জাতকদের উপর বজরংবলীর বিশেষ কৃপা বলে মনে করা হয়। এই রাশির জাতকদের মধ্যে প্রবল উদ্যম দেখা যায়। এঁরা যদি মঙ্গলবার হনুমানজির উপাসনা করেন, তবে নিজের শক্তিকে ইতিবাচক কাজে ব্যবহার করার অনুপ্রেরণা পান। জীবনে আসে উন্নতি।
মঙ্গলবার হনুমানজির পুজো করা বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য খুবই শুভ হতে পারে। এঁদের নেতিবাচক চিন্তা চলে যায়। লক্ষ্যপূরণের দিকে আরও মনোযোগী হন এঁরা। হনুমানজির কৃপায় এঁদের জীবনে খুলে যায় সৌভাগ্যের দরজা।
মকর রাশির অধিপতি শনি। আবার পুরাণ অনুযায়ী শনির সঙ্গে হনুমানজির বিশেষ সম্পর্ক। সেই সূত্রেই মকর রাশির জাতকদের উপর হনুমানজির থাকে বিশেষ আশীর্বাদ। মকর রাশির জাতকরা মঙ্গলবার করে নিয়মিত হনুমানজির আরাধনা করলে জীবনের সব বাধা-বিপত্তি কেটে যায়। এদিন নিষ্ঠার সঙ্গে হনুমানজির উপাসনা করলে কর্মজীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে নানা ইতিবাচক বিষয়।
মঙ্গলবার হনুমানজির নাম স্মরণ, প্রার্থনা বা পুজো করলে কুম্ভ রাশির জাতকদের জীবনে ঘটে নানা শুভ ব্যাপার। জীবনের নানা সমস্যার সময় মানসিক স্থিরতা বজায় রাখা এবং নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকার শক্তি পান এঁরা হনুমানজিরকৃপায়।
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