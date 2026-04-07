English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Lord Hanuman on Tuesday: এই ভাবে হনুমানজির পুজো করলেই সোনার পালঙ্কে টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন; কেন মঙ্গলেই পুজো বিধি?

Lord Hanuman's Special Blessings on Tuesday: পেশাজীবনে অকারণে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, বাড়ি-গাড়ি কেনার ইচ্ছা থাকলেও তার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না— মানুষের জীবনে এমন নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। মনে হাজারো স্বপ্ন থাকলেও তা বাস্তবায়িত করতে পারেন না অনেকে।

| Apr 07, 2026, 06:04 PM IST
1/7

মুশকিল আসান!

বজরঙ্গবলি তথা হনুমানজি, যাঁকে শিবের অবতার মনে করা হয়-- তাঁর পুজো নিয়ে ভক্তের মনে নানা প্রশ্ন। হনুমানজিকে এমনিতে সংকটমোচন মনে করা হয়। তিনি সব বাধা দূর করেন। কবে তাঁর পুজো করলে সবচেয়ে বেশি ফললাভ? মঙ্গলবার। তাই আজ, মঙ্গলবার হনুমনাজিকে নিয়ে ভক্তেরা একটু বেশিই আবেগতাড়িত থাকেন। পেশায় বাধা পড়ছে? নানা অকারণ বাধায় ছারখার হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনযাপন? কোনও ইচ্ছেই পূরণ হচ্ছে না? একটিই মুশকিল আসান!

2/7

টানা ১১ দিন

মনে কার হয়, টানা ১১ দিন নিষ্ঠাভরে হনুমানের পুজো করলে সকল ইচ্ছা পূরণ হয়। বিশেষ ফলপ্রাপ্তি ঘটে। তবে সবটাই করতে হবে নিয়ম মেনে। কী কী করতে হবে, কবে? জেনে রাখুন। 

3/7

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-হনুমান

বাড়িতে অবশ্যই রাখুন হনুমানজির ছবি বা মূর্তি। তবে বাড়িতে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-হনুমানের ছবি রাখলেও ভালো। একটি ছবি হলেই হবে, যেখানে ৪ জনই আছেন! 

4/7

স্নানান্তে

সকালে স্নান করে সেই ছবিটির সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান। ছবির দিকে তাকিয়ে নিজের মনোবাঞ্ছা জানান। এবং যথাসাধ্য ফলমূলমিষ্টি নিবেদন করুন।

5/7

৭ বার হনুমান চালিশা পাঠ

এবং ১১ দিন ধরে পুজোর পরে নিষ্ঠাভরে সাত বার হনুমান চালিশা পাঠ করুন। 

6/7

মঙ্গলবার থেকেই

তবে, মনে রাখতে হবে, সপ্তাহের যে কোনও দিন এই পুজোটা শুরু করলে হবে না। শুধু মঙ্গলবার থেকেই এই সংকল্পপুজো শুরু করতে হবে। তারপর তা টানা ১১ দিন চলবে।

7/7

কেন মঙ্গলবারই?

কেন মঙ্গলবারই? আসলে মঙ্গলবার দিনটি বজরঙ্গবলির দিন। এদিন তাঁর পুজোর বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। এদিন হনুমানের পুজো করলে পবনপুত্রের বিশেষ আশীর্বাদ পাওয়া যায়। মঙ্গলে হনুমানজির পুজো করলে রোগ-শোক, সংকট-দুঃখ সব দূর হয়। জীবনের একাধিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Liquor Ban West Bengal Election 2026: মদ্যপায়ীদের মাথায় বাজ, ভোটমুখী বঙ্গে 'লিকার ব্যান', আচমকাই বিরাট ঘোষণায় রাজ্যে তোলপাড়

পরবর্তী অ্যালবাম

Orange Alert: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে বিপুল বজ্রবিদ্য়ুৎ-সহ ভয়ংকর বৃষ্টি; ৬০ কিমি বেগে ঝড়

Who is IIT Baba&#039;s Wife: গাঁজা খেয়ে পুলিসের জালে, নানা ভণ্ডামির কুকীর্তি: কুম্ভ-ভাইরাল IIT বাবার সঙ্গে মালাবদল করা প্রতীকা কে, জানেন?

Deadly Rain hailstorm weather Update: ধেয়ে আসছে তুষারঝড়, হাজার হাজার মাইল ঠাসা মেঘের ভিড়: বৃষ্টি-জলোচ্ছ্বাস-তুফান, অবিশ্বাস্য দুর্যোগের মুখে দেশ

