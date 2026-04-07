Lord Hanuman on Tuesday: এই ভাবে হনুমানজির পুজো করলেই সোনার পালঙ্কে টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন; কেন মঙ্গলেই পুজো বিধি?

Lord Hanuman on Tuesday: এই ভাবে হনুমানজির পুজো করলেই সোনার পালঙ্কে টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন; কেন মঙ্গলেই পুজো বিধি?
Lord Hanuman's Special Blessings on Tuesday: পেশাজীবনে অকারণে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, বাড়ি-গাড়ি কেনার ইচ্ছা থাকলেও তার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না— মানুষের জীবনে এমন নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। মনে হাজারো স্বপ্ন থাকলেও তা বাস্তবায়িত করতে পারেন না অনেকে।
বজরঙ্গবলি তথা হনুমানজি, যাঁকে শিবের অবতার মনে করা হয়-- তাঁর পুজো নিয়ে ভক্তের মনে নানা প্রশ্ন। হনুমানজিকে এমনিতে সংকটমোচন মনে করা হয়। তিনি সব বাধা দূর করেন। কবে তাঁর পুজো করলে সবচেয়ে বেশি ফললাভ? মঙ্গলবার। তাই আজ, মঙ্গলবার হনুমনাজিকে নিয়ে ভক্তেরা একটু বেশিই আবেগতাড়িত থাকেন। পেশায় বাধা পড়ছে? নানা অকারণ বাধায় ছারখার হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনযাপন? কোনও ইচ্ছেই পূরণ হচ্ছে না? একটিই মুশকিল আসান!
কেন মঙ্গলবারই? আসলে মঙ্গলবার দিনটি বজরঙ্গবলির দিন। এদিন তাঁর পুজোর বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। এদিন হনুমানের পুজো করলে পবনপুত্রের বিশেষ আশীর্বাদ পাওয়া যায়। মঙ্গলে হনুমানজির পুজো করলে রোগ-শোক, সংকট-দুঃখ সব দূর হয়। জীবনের একাধিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
