Shani Margi 2025: আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে কল্পতরু সূর্যপুত্র, শনির প্রভাবে অর্থ-সৌভাগ্যের পাহাড়ে থাকবে এই ৫ রাশির জাতকরা
Shani Margi 2025 November: নভেম্বরের ২৮ শনি তার অবস্থান মীন রাশিতে বদল করবেন। এর বিশাল প্রভাব পড়বে বেশ কয়েকটি রাশির উপরে।
ন্যায়ের দেবতা
ন্যায়ের দেবতা শনি। কর্ম অনুযায়ী মানুষকে তার ফল দেন শনি দেবতা। অনেকেই ভয় পান শনিকে। কেউ কেউ মনে করেন শনি রুষ্ট হলে বড় কোনও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। রাশিচক্রে শনির অবস্থান অনুযায়ী ভালো মন্দ নির্ভর করে। বর্তমানে শনি মীন রাশিতে আসছেন। নভেম্বরের ২৮ শনি তার অবস্থান মীন রাশিতে বদল করবেন। এর বিশাল প্রভাব পড়বে বেশ কয়েকটি রাশির উপরে।
মেষ
কুম্ভ
মীন
সিংহ
ধনু
আর্থিক, স্বাস্থ্য় সম্পর্কিত ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। আয় বাড়বে। ব্যবসা ভালো হবে। কিন্তু আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। শরীর ভালো যাবে। মানসিক শান্তিতে থাকবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
