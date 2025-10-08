English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shani Margi 2025: আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে কল্পতরু সূর্যপুত্র, শনির প্রভাবে অর্থ-সৌভাগ্যের পাহাড়ে থাকবে এই ৫ রাশির জাতকরা

Shani Margi 2025 November: নভেম্বরের ২৮ শনি তার অবস্থান মীন রাশিতে বদল করবেন। এর বিশাল প্রভাব পড়বে বেশ কয়েকটি রাশির উপরে।  

| Oct 08, 2025, 02:17 PM IST
ন্যায়ের দেবতা

ন্যায়ের দেবতা

ন্যায়ের দেবতা শনি। কর্ম অনুযায়ী মানুষকে তার ফল দেন শনি দেবতা। অনেকেই ভয় পান শনিকে। কেউ কেউ মনে করেন শনি রুষ্ট হলে বড় কোনও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। রাশিচক্রে শনির অবস্থান অনুযায়ী ভালো মন্দ নির্ভর করে। বর্তমানে শনি মীন রাশিতে আসছেন। নভেম্বরের ২৮ শনি তার অবস্থান মীন রাশিতে বদল করবেন। এর বিশাল প্রভাব পড়বে বেশ কয়েকটি রাশির উপরে।

মেষ

মেষ

গত কয়েক বছরের তুলনায় এবছর মেষের ভাগ্যের বড় বদল হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ব্যবসায় ভালো ফল হবে। তবে এই সময়ে ধৈর্য ধরতে হবে।  

কুম্ভ

কুম্ভ

শনির অবস্থান বদলের প্রভাব বিপুলভাবে পড়বে কুম্ভের উপরে। বড়দের সাহায্য় পাবেন। ব্যবস্যায় সোনা ফলবে। আর্থিক উন্নতি হবে। শরীর ভালো যাবে। পুরনো বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন।

মীন

মীন

ভাগ্য সহায় হবে। যেখানেই হাত দেবেন সেখানেই ভালো ফল পাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। বিনিয়োগ করার জায়গা খুঁজে পাবেন।  পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে। বাড়ি গাড়ি কিনতে পারবেন।

সিংহ

সিংহ

সিংহদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকতে হবে। কাদের জায়গার বিশাল উন্নতি হবে। আইনি ঝামেলা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। হঠাত্ করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। বড়কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

ধনু

ধনু

আর্থিক, স্বাস্থ্য় সম্পর্কিত ক্ষেত্রে উন্নতি হবে।  আয় বাড়বে। ব্যবসা ভালো হবে। কিন্তু আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। শরীর ভালো যাবে। মানসিক শান্তিতে থাকবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)   

