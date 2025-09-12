English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Shani with Sun: বুধে বদল! শনি-রবির অশুভ সংযোগ! পিতাপুত্রযোগে ঘোর দুর্ভাগ্য নেমে আসবে এই রাশির জীবনে! বিশ্বকর্মায়...

Lord Shani Conjunction with Sun: কোনও গ্রহের স্থান পরিবর্তনের ফলে কতটা খারাপ বা ভাল ফল পাবেন তার অনেকটাই নির্ভর করে নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্মছকের উপর। তা-ও শনি ও রবির সংযোগ স্থাপনে চার রাশির ব্যক্তিদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্র।

| Sep 12, 2025, 01:26 PM IST
1/7

বিশ্বকর্মা পুজো

সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন রবি নিজের রাশি সিংহ থেকে পরবর্তী রাশি কন্যাতে যাচ্ছেন। কন্যার বিপরীতে রয়েছে মীন রাশি। মীন রাশিতে এখন আছেন শনি।

2/7

রবি-শনি সংযোগ

ফলে এবার রবি ও শনির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হবে। সে কারণে অনেকের ভাগ্যে ভাল হবে। 

3/7

কুপ্রভাবের শিকার

অনেকে আবার কুপ্রভাবের শিকার হতে পারেন। তাই ভুগবে কয়েকটি রাশি। শনি ও রবির এই সংযোগ স্থাপনে অন্তত চার রাশির জাতক-জাতিকাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কাদের কাদের?

4/7

মিথুন

শনি-রবির এই অশুভ সংযোগে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা কর্মক্ষেত্রে নানা জটিলতার সম্মুখীন হতে পারেন। এঁদের পরিবারে ঝামেলা লেগেই থাকবে। কবে এঁদের মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হবে। অযথা ঝামেলায় না জড়ালেই ভালো।

5/7

সিংহ

সিংহ রাশির ব্যক্তিদের কপালেও দুর্ভাগ্যের অন্ধকার নেমে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্র থেকে সম্পর্ক-- সব জায়গায় ঝামেলা। মেজাজ হারালে সমস্যা বাড়বে। বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করুন।

6/7

ধনু

শনি-রবির এই আসন্ন সংযোগ ধনু রাশির জন্যও খুব ভীতিপ্রদ হতে চলেছে। এই সময়ে এঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে। এঁদের আর্থিক দিকটাও টালমাটাল থাকতে পারে। ফলে, সাবধান!

7/7

কুম্ভ

কুম্ভ রাশির ব্যক্তিরাও নানা বিপদে পড়তে পারেন। এঁদের কোনও কাজই মনের মতো হবে না। প্রায় সমস্ত কাজই বাধাপ্রাপ্ত হবে। মেজাজ হারাবেন। ক্ষতি হবে। ফলে সতর্ক থাকতে হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Actress Karishma Sharma: হাতে গোঁজা স্যালাইন! চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ 'রাগিনী এমএমএস' নায়িকা কারিশ্মা শর্মার...

Actress Karishma Sharma: হাতে গোঁজা স্যালাইন! চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ 'রাগিনী এমএমএস' নায়িকা কারিশ্মা শর্মার...
Horoscope Today: বৃষের নতুন সুযোগ, কর্কটের অর্থলাভ, ধনুর খরচ! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...
West Bengal Weather Update: গরমে নাজেহাল বঙ্গবাসী! ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি-বজ্রপাত, ৩ জেলায় কমলা সতর্কতা...
Palmistry Description: আপনার হাতে কি অর্ধচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্র চিহ্ন আছে? জ্যোতিষ বলছে, বিরাট ব্যাপার...