Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /দুর্যোগের অশনি সংকেত, সাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ! ৫০ কিমি বেগের ঝড়ের সঙ্গে তোলপাড় হবে পাঁচ জেলা

দুর্যোগের অশনি সংকেত, সাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ! ৫০ কিমি বেগের ঝড়ের সঙ্গে তোলপাড় হবে পাঁচ জেলা

Written BySoumita Khan
Published: Sep 10, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:34 AM IST

West Bengal Weather Update: উত্তর বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের কারণে শুক্রবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আজ এবং কাল ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে; শনিবার থেকে বৃষ্টি কমবে।

নিম্নচাপের ভ্রুকুটি1/7

নিম্নচাপের ভ্রুকুটি

অয়ন ঘোষাল: বাংলাদেশ সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হল নিম্নচাপ। এছাড়াও মৌসুমি অক্ষরেখা দিঘার উপর দিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। 

সমুদ্রে নিষেধাজ্ঞা2/7

সমুদ্রে নিষেধাজ্ঞা

মৎস্যজীবীদের ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলের মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। 

হলুদ সর্তকতা3/7

হলুদ সর্তকতা

রবিবারেও জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সোম মঙ্গলবারে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম উত্তরবঙ্গে।

দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি4/7

দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি

 দক্ষিণবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। ভারী বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা এই পাঁচ জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো বাতাসের কমলা সতর্কতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাকি জেলাতে।

উত্তরবঙ্গে হলুদ সর্তকতা5/7

উত্তরবঙ্গে হলুদ সর্তকতা

উত্তরবঙ্গে আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। কাল শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি।

সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি6/7

সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি

পরশু শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। 

 

বৃষ্টির পরিমাণ 7/7

বৃষ্টির পরিমাণ

কাল শুক্রবার পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার থেকে সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও একটু কমবে।

TAGS:
Kolkata and west Bengal Weather Update

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
১০৮ তম বর্ষে পুজো হবে বাগবাজার সার্বজনীনে? বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
2
3
4
5