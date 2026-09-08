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LPG-র বিরাট আপডেট! গ্যাস সিলিন্ডার বুকিং নিয়ে স্বস্তির খবর দিল কেন্দ্র

Written BySoumita Khan
Published: Sep 08, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:48 AM IST

LPG Booking: নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, শহর ও গ্রাম উভয় এলাকার ঘরোয়া গ্রাহকরাই এখন থেকে ২৫ দিন পর পরবর্তী সিলিন্ডার বুক করতে পারবেন। তবে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে বুকিং সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আগেই তুলে নেওয়া হয়েছিল।

স্বস্তি এলপিজি বুকিংয়ে1/6

স্বস্তি এলপিজি বুকিংয়ে

অয়ন ঘোষাল: যোগান পরিস্থিতি আগের থেকে অনেকটা স্বাভাবিক। তাই পুজোর আগে কিছুটা স্বস্তি এলপিজি বুকিংয়ে। 

 

স্বস্তি এলপিজি বুকিংয়ে2/6

স্বস্তি এলপিজি বুকিংয়ে

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আবহে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিল শহরাঞ্চলে কোনও গ্রাহক একটি এলপিজি সিলিন্ডার বুক করার পর ২৫ দিন বাদে আরেকটি সিলিন্ডার বুক করতে পারবেন। 

স্বস্তি এলপিজি বুকিংয়ে3/6

স্বস্তি এলপিজি বুকিংয়ে

গ্রামাঞ্চলে এই সময়সীমা ৪৫ দিন ছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল দুই ক্ষেত্রেই সময়সীমা ২৫ দিন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। 

স্বস্তি এলপিজি বুকিংয়ে4/6

স্বস্তি এলপিজি বুকিংয়ে

অর্থাৎ এবার থেকে সমস্ত এলাকার গ্রাহক একটি সিলিন্ডার বুক করার ২৫ দিন পর আরেকটি সিলিন্ডার বুক করতে পারবেন। 

স্বস্তি এলপিজি বুকিংয়ে5/6

স্বস্তি এলপিজি বুকিংয়ে

এই সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র ঘরোয়া সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 

স্বস্তি এলপিজি বুকিংয়ে6/6

স্বস্তি এলপিজি বুকিংয়ে

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে বুকিংয়ের সময়সীমা সংক্রান্ত নিয়ম আগেই শিথিল করা হয়েছে।

TAGS:
LPG Booking

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