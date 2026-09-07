Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /উৎসবের দোরগোড়ায় আবার LPG সংকট? সোম-সন্ধ্যায় আচমকাই বদলে গেল বুকিঙের নিয়ম, সবথেকে জরুরি খবর জেনে নিন

উৎসবের দোরগোড়ায় আবার LPG সংকট? সোম-সন্ধ্যায় আচমকাই বদলে গেল বুকিঙের নিয়ম, সবথেকে জরুরি খবর জেনে নিন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 07, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:54 PM IST

LPG Cylinder Booking rule changed: গৃহস্থালির রান্নার গ্যাস গ্রাহকদের জন্য বড়সড় স্বস্তির খবর জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। এলপিজি (LPG) গ্যাস সিলিন্ডার পুনরায় বুকিংয়ের নিয়মে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতদিন গ্রামীণ এলাকার গ্রাহকদের একটি সিলিন্ডার নেওয়ার পর পরবর্তী সিলিন্ডার বুক করতে দীর্ঘ ৪৫ দিন অপেক্ষা করতে হত। এবার সেই ব্যবধান কত হল? 

1/14

তেল বিপণন সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে দেশজুড়ে দ্রুত এই সংশোধিত নিয়ম কার্যকর করা হয়।

 

2/14

নতুন নিয়মে এলাকাভিত্তিক ভেদাভেদ দূর করা হয়েছে। শহর ও গ্রাম--উভয় অঞ্চলের গৃহস্থালি গ্রাহকদের জন্যই এখন অভিন্ন নিয়ম প্রযোজ্য। 

3/14

অর্থাৎ দেশের যে কোনও প্রান্তের গ্রাহক একটি সিলিন্ডার হাতে পাওয়ার ২৫ দিন অতিক্রান্ত হলেই পরবর্তী সিলিন্ডারের জন্য পুনরায় বুকিং করতে পারবেন। 

 

4/14

বিশেষ করে বড় বা যৌথ পরিবার, যেখানে গ্যাসের ব্যবহার বেশি, তাদের পক্ষে একটি সিলিন্ডারে ৪৫ দিন চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছিল। 

 

5/14

সময়সীমা কমে ২৫ দিন হওয়ায় সাধারণ মানুষের সেই দীর্ঘদিনের ভোগান্তি ও কালোবাজারির ঝুঁকি অনেকটাই কমবে।

 

6/14

পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের প্রভাব পড়েছিল দেশের জ্বালানি সরবরাহ শৃঙ্খলে। সেই সময় গ্যাসের আকাল ঠেকাতে এবং কৃত্রিম সংকট রুখতে বুকিংয়ের ব্যবধানে ৪৫ দিনের কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করতে বাধ্য হয়েছিল কেন্দ্র।

 

7/14

তবে বর্তমানে বিশ্ববাজারে ও দেশে এলপিজির সরবরাহ ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। 

 

8/14

পাশাপাশি গ্যাস সিলিন্ডারের অপেক্ষায় থাকা গ্রাহকের দীর্ঘ লাইনও হ্রাস পেয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হতেই গৃহস্থালির স্বার্থে পুরনো বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

 

9/14

নিয়মে স্বস্তি মিললেও এলপিজি বিক্রির পরিসংখ্যানে কিছুটা ভাটা দেখা গিয়েছে। গত অগস্টে দেশে রান্নার গ্যাসের বিক্রি ১৬.১ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২৪.২ লক্ষ টনে, যা ২০২৪ সালের অগস্টের (২৭.৭ লক্ষ টন) তুলনায় প্রায় ১২.৬ শতাংশ কম। জুলাই মাসেও বিক্রি ১৭.৪ শতাংশ কমেছিল। 

 

10/14

জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, সরবরাহ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার জেরে বহু বাণিজ্যিক ও শিল্পসংস্থা পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা প্রাকৃতিক গ্যাসের (PNG) দিকে ঝুঁকেছে।

 

11/14

এদিকে গৃহস্থালির গ্রাহকরা বুকিংয়ের সময়সীমায় ছাড় পেলেও বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীদের বাড়তি খরচের মুখে পড়তে হচ্ছে। 

 

12/14

হোটেল, রেস্তরাঁ ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৯ টাকা ৫০ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

 

13/14

এর ফলে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের নতুন দাম দাঁড়িয়েছে ২৭৪৭ টাকা ৫০ পয়সা, যা আগে ছিল ২৭৩৮ টাকা। 

 

14/14

সব মিলিয়ে, উৎসবের মরশুম শুরুর মুখে গৃহস্থালির সাধারণ মানুষের কাছে বুকিংয়ের ব্যবধান কমার এই পদক্ষেপ অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'জুনিয়র' ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে পারল না 'সিনিয়র' মোহনবাগান! মনবীর-সাহালদের খেলিয়েও ড্র
2
3
4
5