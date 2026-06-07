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LPG Price Hike: পেট্রল-ডিজেলের পর এবার কোপ রান্নার গ্যাসে! একধাক্কায় দাম বাড়ল LPG-র, কলকাতায় কত?

Written BySoumita Khan
Published: Jun 07, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:03 AM IST

LPG Price Hike: রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডারপিছু ২৯ টাকা বেড়েছে। এর ফলে কলকাতা ও দিল্লিসহ সব বড় শহরেই রান্নার গ্যাসের খরচ বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেল। পাশাপাশি ৫ ও ১০ কেজির ছোট সিলিন্ডারের দামও বাড়ানো হয়েছে।

LPG গ্যাসের দাম বৃদ্ধি1/10

LPG গ্যাসের দাম বৃদ্ধি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দামে আগুন। মধ্যবিত্তের মাথায় হাত। পেট্রল, ডিজেল ও বাণিজ্যিক গ্যাসের পর এবার দাম বাড়ল গৃহস্থালির রান্নার গ্যাসেরও (LPG)। 

LPG গ্যাসের দাম বৃদ্ধি2/10

LPG গ্যাসের দাম বৃদ্ধি

গত তিন মাসের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দাম বৃদ্ধি হল। এবার এক ধাক্কায় সিলিন্ডারপিছু ২৯ টাকা দাম বেড়েছে। রবিবার থেকে নতুন এই দাম কার্যকর হয়েছে।

কলকাতায় দাম কত?3/10

কলকাতায় দাম কত?

কলকাতায় ডোমেস্টিক গ্যাসের দাম বেড়ে দাঁড়াল ৯৬৮ টাকা। আগে ছিল ৯৩৯ টাকা।

অন্যান্য রাজ্যে কত?4/10

অন্যান্য রাজ্যে কত?

দিল্লিতে এর আগের দাম ৯১৩ টাকা থেকে বেড়ে নতুন দাম দাঁড়িয়েছে ৯৪২ টাকা। মুম্বইতে গ্রাহকদের এখন সিলিন্ডারপিছু দিতে হচ্ছে ৯৪১.৪০ টাকা, যেখানে আগে দাম ছিল ৯১২.৫০ টাকা। চেন্নাইতে আগের দাম ৯২৮.৫০ টাকা থেকে বেড়ে নতুন দাম হয়েছে ৯৫৭.৫০ টাকা।

অন্যান্য রাজ্যে কত?5/10

অন্যান্য রাজ্যে কত?

অন্যান্য বড় শহরগুলির মধ্যে পটনায় সিলিন্ডারের দাম হাজার টাকার গণ্ডি পার করে ১০০২.৫০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১০৩১.৫০ টাকা। হায়দরাবাদে আগের দাম ৯৬৭ টাকা থেকে বেড়ে নতুন দাম দাঁড়িয়েছে ৯৯৬ টাকা। লখনউতে রান্নার গ্যাসের দাম ৯৫১ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৮০ টাকা। এছাড়া জয়পুর এবং বেঙ্গালুরু দুই শহরেই আগের দাম যথাক্রমে ৯১৬.৫০ টাকা ও ৯১৫.৫০ টাকা থেকে বেড়ে নতুন দাম হয়েছে যথাক্রমে ৯৪৫.৫০ টাকা এবং ৯৪৪.৫০ টাকা।

 

ছোট সিলিন্ডারের দামেও বৃদ্ধি6/10

ছোট সিলিন্ডারের দামেও বৃদ্ধি

শুধু বড় সিলিন্ডারই নয়, দাম বেড়েছে ছোট সিলিন্ডারগুলিরও। ৫ কেজি সিলিন্ডারের দাম ১০.৫০ টাকা বেড়ে হয়েছে ৩৫৮.৫০ টাকা। অন্যদিকে ১০ কেজি সিলিন্ডারের দাম ২১.৫০ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯১.৫০ টাকা। এর আগে গত ১ জুন কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাসের (Commercial LPG) দাম ৫৩.৫০ টাকা বাড়িয়ে ৩২৫৫.৫০ টাকা করা হয়েছিল।

কেন এই দফায় দফায় দাম বৃদ্ধি?7/10

কেন এই দফায় দফায় দাম বৃদ্ধি?

পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে 'স্ট্রেইট অফ হরমুজ' বা হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হয়েছে। এর ফলে এলপিজি আমদানিতে বড় ধাক্কা লাগে এবং জোগান বন্ধের কারণে দেশে রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকট তৈরি হয়।

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এর আগে গত ৭ মার্চ ক্ষতি সামাল দিতে এক ধাক্কায় সিলিন্ডারপিছু প্রায় ৬০ টাকা বাড়ানো হয়েছিল। তার তিন মাসের মাথায় আবার ২৯ টাকা বাড়ল।

অন্যান্য জ্বালানির পরিস্থিতি9/10

অন্যান্য জ্বালানির পরিস্থিতি

মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এ পর্যন্ত পেট্রল ও ডিজেলের দাম সব মিলিয়ে লিটার প্রতি ৭.৫০ টাকা বেড়েছে। সিএনজি (CNG)-র দামও কেজি প্রতি বেড়েছে প্রায় ৬ টাকা।

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বিশ্ববাজারের অস্থিরতার মধ্যেও সরকার এখনও আন্তর্জাতিক দামের পুরো বোঝা সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা' (PMUY)-র মাধ্যমে দেশের ১০.৩৫ কোটিরও বেশি গ্রাহক সরাসরি ভর্তুকির সুবিধা পাচ্ছেন। ফলে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এ দেশে রান্নার গ্যাসের দাম এখনও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। তবে ক্রমাগত এই মূল্যবৃদ্ধিতে মধ্যবিত্তের হেঁশেলে বড়সড় টান পড়ছে।

 

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