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মাসের শুরুতেই এলপিজির ধাক্কা! ১ সেপ্টেম্বর থেকেই একধাক্কায় বাড়ল গ্যাসের দাম

Written BySoumita Khan
Published: Sep 01, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:38 AM IST

LPG price hike: মাসের শুরুতেই সাধারণ ব্যবসায়ী ও রেস্তোরাঁ মালিকদের জন্য এক বড় ধাক্কা। ১ সেপ্টেম্বর সকালে এই নতুন দর ঘোষণা করা হয়েছে। 

বাড়ল গ্যাসের দাম1/7

বাড়ল গ্যাসের দাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাসের শুরুতেই দুঃসংবাদ। ফের বাড়ল গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। ১ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের বিভিন্ন শহরের ১৯ কেজি বাণিজ্যিক এলপিজির দাম সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে। ৯.৫০ টাকা বাড়ানো হয়েছে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম।

 

১ সেপ্টেম্বর কার্যকর2/7

১ সেপ্টেম্বর কার্যকর

রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি প্রতি মাসের শুরুতেই এলপিজি গ্যাসের দাম পর্যালোচনা করে থাকে। সেই নিয়ম মেরেই ১ সেপ্টেম্বর সকালে এই নতুন দর ঘোষণা করা হয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ হল বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ানো।

 

১৯ কেজির দাম বৃদ্ধি3/7

১৯ কেজির দাম বৃদ্ধি

নতুন এই দরের ফলে দিল্লিতে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ২,৭৩৮ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২,৭৪৭.৫০ টাকা। অন্যদিকে চেন্নাইয়ে এই সিলিন্ডারের আগের দাম ছিল ২,৯০৬ টাকা, যা এখন বেড়ে হয়েছে ২,৯১৬.৫০ টাকা। 

কলকাতায় কত?4/7

কলকাতায় কত?

কলকাতায় ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দাম ২,৮৭২.৫০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২,৯৮২ টাকা, অর্থাৎ এখানেও দাম বেড়েছে ৯.৫০ টাকা।

এলপিজির দাম বৃদ্ধি5/7

এলপিজির দাম বৃদ্ধি

এর আগে জুলাই এবং অগাস্ট মাসে বাণিজ্যিক গ্যাসের দামে বেশ বড় আকারের ছাড় দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে অগাস্ট মাসে তেল সংস্থাগুলি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম অনেকটাই কমিয়েছিল। সেই হিসেবে সেপ্টেম্বরের এই দাম বৃদ্ধি পূর্ববর্তী টানা দরপতনের পর একটি ছোট বিপরীতমুখী পদক্ষেপ।

১৪.২ কেজি রান্নার গ্যাস6/7

১৪.২ কেজি রান্নার গ্যাস

তবে স্বস্তির খবর, ১৪.২ কেজি রান্নার গ্যাসের দাম কোনও পরিবর্তন হয়নি। সাধারণ গ্রাহকদের রান্নার গ্যাসের দাম আগের মতোই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। 

১৪.২ কেজি রান্নার গ্যাস7/7

১৪.২ কেজি রান্নার গ্যাস

ফলে দিল্লিতে ১৪.২ কেজির গৃহস্থালি সিলিন্ডারের দাম আগের মতোই ৯৪২ টাকা রয়েছে। মুম্বইতে এই সিলিন্ডারের দাম ৯৪১.৫০ টাকা, কলকাতায় ৯৬৮ টাকা এবং চেন্নাইতে ৯৫৭.৫০ টাকা। দাম বাড়েনি ৫ কেজি ও ১০ কেজি ওজনের গৃহস্থালি সিলিন্ডারেরও। মানক ৫ কেজির ছোট এলপিজি সিলিন্ডার আগের মতোই ৩৪৯.৫০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে 

 

TAGS:
Commercial LPG price hike

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