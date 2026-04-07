  • LPG Without Address Proof: এলপিজি-সংকটে সত্যিই বড় খবর! সিলিন্ডার কেনার নিয়মে বিগ বিগ চেঞ্জ! গ্যাস পাওয়া কি আরও সহজ?

LPG Without Address Proof: এলপিজি-সংকটে সত্যিই বড় খবর! সিলিন্ডার কেনার নিয়মে বিগ বিগ চেঞ্জ! গ্যাস পাওয়া কি আরও সহজ?

How to Get LPG Without Address Proof: ছোটু নামে পরিচিত এলপিজি সিলিন্ডার, যেগুলি ৫ কেজির, ক'দিন আগে বাড়ল তার দামও। একলাফে ৫১ টাকা! তবে স্বস্তি। সিলিন্ডার পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা হল কনজিউমারদের। কেন, কীভাবে?

| Apr 07, 2026, 08:32 PM IST
1/7

বড় স্বস্তি!

এবার বড় স্বস্তি! পরিযায়ী শ্রমিক এবং এমন মানুষজন, যাঁদের স্থায়ী ঠিকানা নেই, তাঁদের সাধারণত সিলিন্ডার পেতে খুব সমস্যা হয়। এবার পেট্রলিয়াম মন্ত্রক জানিয়ে দিল নিয়মের পরিবর্তন। 

2/7

একটি মাত্র ডকুমেন্ট

তবে, এই নিয়ম ৫ কেজি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে। ৫ কেজির ফ্রি ট্রেড এলপিজি (FTL) সিলিন্ডার এবার মিলবে কোনও রকম অ্যাড্রেস প্রুফ ছাড়াই! ক্রেতাদের শুধু ডিস্ট্রিবিউটরের ঘরে জমা দিতে হবে সরকারের দেওয়া যে কোনও একটি ভ্য়ালিড ডকুমেন্ট।

3/7

ছোট সিলিন্ডারের বড় বাজার

মন্ত্রক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, ছোট সিলিন্ডারের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম। এই সিলিন্ডার পাওয়া যাতে আরও সহজ হয়, আরও মসৃণ হয় সেজন্যই এই পদক্ষেপ। আসলে এখন ছোট সিলিন্ডারের বাজারটাও অনেকটা বড়। সেটা যাতে ঠিকঠাক ভাবে ক্রেতার হাতে সময়মতো পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটা দেখাই লক্ষ্য়।

4/7

ভ্যালিড আইডেন্টিটি প্রুফ

তাহলে ৫ কেজি সিলিন্ডার পাওয়ার ক্ষেত্রে কী লাগবে? যে কোনও একটি ভ্যালিড আইডেন্টিটি প্রুফ হলেই চলবে। কী কী আছে তালিকায়?

5/7

যে কোনও একটি

আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার আইডি কার্ড, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের ইস্যু করা যে কোনও প্রুফ।  

6/7

৫ কেজির যুগ

আসলে ১৯ কেজি আর ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের বাজারে এখন ৫ কেজির সিলিন্ডারের চাহিদা খুবই বেশি। ২৩ মার্চ থেকে ছোট সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে ৬.৬ লক্ষ। শুধু ৪ এপ্রিলেই বিক্রি হয়েছে ৯০ হাজার!

7/7

একলাফে ৫১

এখন এই মিনি গ্যাসের যুগ চলছে বলা চলে। ছোটু নামে পরিচিত এলপিজি সিলিন্ডার, যেগুলি ৫ কেজির, ক'দিন আগে বাড়ল তার দামও। একলাফে ৫১ টাকা!

Mamata Banerjee nomination 2026: শুভেন্দুর মিছিলে 'শাহি' শক্তি প্রদর্শন: বুধে মমতার মনোনয়নে কোন খেলা ভবানীপুরে?

Mamata Banerjee nomination 2026: শুভেন্দুর মিছিলে &#039;শাহি&#039; শক্তি প্রদর্শন: বুধে মমতার মনোনয়নে কোন খেলা ভবানীপুরে?

Mamata Banerjee nomination 2026: শুভেন্দুর মিছিলে 'শাহি' শক্তি প্রদর্শন: বুধে মমতার মনোনয়নে কোন খেলা ভবানীপুরে?

Mamata Banerjee nomination 2026: শুভেন্দুর মিছিলে 'শাহি' শক্তি প্রদর্শন: বুধে মমতার মনোনয়নে কোন খেলা ভবানীপুরে? 7
Lord Hanuman on Tuesday: এই ভাবে হনুমানজির পুজো করলেই সোনার পালঙ্কে টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন; কেন মঙ্গলেই পুজো বিধি?

Lord Hanuman on Tuesday: এই ভাবে হনুমানজির পুজো করলেই সোনার পালঙ্কে টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন; কেন মঙ্গলেই পুজো বিধি? 7
Liquor Ban West Bengal Election 2026: মদ্যপায়ীদের মাথায় বাজ, ভোটমুখী বঙ্গে 'লিকার ব্যান', আচমকাই বিরাট ঘোষণায় রাজ্যে তোলপাড়

Liquor Ban West Bengal Election 2026: মদ্যপায়ীদের মাথায় বাজ, ভোটমুখী বঙ্গে 'লিকার ব্যান', আচমকাই বিরাট ঘোষণায় রাজ্যে তোলপাড় 8
Orange Alert: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে বিপুল বজ্রবিদ্য়ুৎ-সহ ভয়ংকর বৃষ্টি; ৬০ কিমি বেগে ঝড়

Orange Alert: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে বিপুল বজ্রবিদ্য়ুৎ-সহ ভয়ংকর বৃষ্টি; ৬০ কিমি বেগে ঝড় 7