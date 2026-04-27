New LPG Cylinder Booking and Price Rules: ১ মে থেকে বদলে যাচ্ছে এলপিজি সিলিন্ডার ডেলিভারির নিয়ম, আবারও বাড়তে পারে গ্যাসের দাম?

LPG Gas Price Hike: মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে বিশ্ববাজারে টালমাটাল জ্বালানি তেলের দাম। আর তার সরাসরি প্রভাব পড়তে চলেছে ভারতের সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে। 

| Apr 27, 2026, 02:49 PM IST
গ্যাস বুকিংয়ে নতুন নিয়ম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ১ মে থেকে এলপিজি (LPG) সিলিন্ডারের দাম এবং বুকিং সংক্রান্ত নিয়মে বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 

ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম ও হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম পর্যালোচনার কাজ শুরু করেছে।

মূলত দু’টি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। 

প্রথমত, গ্যাসের দাম: সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ১৪.২ কেজির গার্হস্থ্য সিলিন্ডার এবং ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম মেট্রো শহরগুলিতে কয়েক দফায় বেড়েছে। মে মাসের শুরুতে এই দাম আরও সংশোধন করা হতে পারে। 

দ্বিতীয়ত, বুকিংয়ের সময়সীমা: বর্তমানে শহর ও গ্রাম ভেদে দু’টি রিফিলের মাঝে যে ২৫ থেকে ৪৫ দিনের ব্যবধান রাখতে হয়, তাতেও বদল আসতে পারে। 

পাশাপাশি, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ও কালোবাজারি রুখতে ওটিপি (OTP) ভিত্তিক ডেলিভারি ব্যবস্থা সারা দেশে বাধ্যতামূলক করার পথে হাঁটছে সরকার। 

এছাড়া পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস (PNG) সংযোগ রয়েছে এমন বাড়িগুলিতে সিলিন্ডারের জোগান বন্ধ করার বিষয়েও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

