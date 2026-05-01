LPG Price BIG Hike: ভোট মিটতেই বিশাল লাফ সিলিন্ডারের দামে; এক ধাক্কায় বাড়ল প্রায় ১০০০ টাকা, অগ্নিমূল্যে অগ্নিকাণ্ড

LPG Price BIG Hike: ভোট মিটতেই হাই জাম্প বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের। ৯৯৪ টাকা বেড়ে ৩০০০ এর গণ্ডি পেরিয়ে গেল ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডার।

| May 01, 2026, 10:53 AM IST
অয়ন ঘোষাল: ভোট মিটতেই হাই জাম্প বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের।   

বিশাল

৯৯৪ টাকা বেড়ে ৩০০০ এর গণ্ডি পেরিয়ে গেল ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম।

১ মে থেকে

আজ ১ মে থেকে কলকাতায় বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের রিভাইজ়জ দাম দাঁড়াল ৩২০২ টাকা! 

ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের দামও বাড়ল?

তবে, গৃহস্থের গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কি অপরিবর্তিত আছে?হ্যাঁ, ১৪.২ কেজির ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের দাম ৯৩৯ টাকা। 

আপাতত স্বস্তি

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দামের সাম্প্রতিক অস্থিরতা থেকে সাধারণ পরিবারগুলিকে স্বস্তি দিতে ১৪.২ কেজির গার্হস্থ্য এলপিজি (LPG) সিলিন্ডারের দাম আপাতত অপরিবর্তিতই রাখছে সরকার, এমনই খবর। তেল সংস্থাগুলি সাধারণত প্রতি মাসের শুরুতে এলপিজির দাম পর্যালোচনা ও সংশোধন করে থাকে। ফলে, আগামীদিনে যে এটা বাড়বে না, তা কেউ বলতে পারে না।

অটো ভাড়া বাড়বে?

এদিকে ভোট মিটতেই আবার মূল্যবৃদ্ধির কোপ। লিটার প্রতি অটো এলপিজির দাম ৬ টাকা ৪৪ পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি ৮৯.৪০ টাকা হল। তাহলে কি আবার অটো ভাড়া বাড়বে?

হরমুজ সংকট?

হরমুজ সংকটের জেরেই ঘটল এটা? ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ শুরুর আগে অটোয় ব্যবহৃত এলপিজির দাম ছিল লিটার প্রতি ৫২ টাকা। সংঘাতের জেরে বিশ্ববাজারে তেল ও জ্বালানির ঘাটতে দেখা দেওয়ার পরই ভারতেও জ্বালানির দাম বাড়তে শুরু করে। এক মাস আগেই পেট্রল পাম্পগুলিতে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ অটোর লাইন দেখা গিয়েছিল। জ্বালানি না পাওয়ার আশঙ্কায় আগেভাগেই লাইন দিয়েছিলেন তাঁরা। এবার কী হবে?

Massive Rain: আকাশ ভেঙে নামল বিপর্যয়, স্বস্তির বৃষ্টিতেই ভয়ংকর প্রলয়: ১০ মৃত্যু, তছনছ জনজীবন

