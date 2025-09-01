LPG Price Slashed: পুজোর মুখে বিশাল স্বস্তি! অনেকটা কমল গ্যাস সিলিন্ডারের দাম! ১ সেপ্টেম্বর থেকেই কার্যকর নতুন মূল্য! কতটা কমল?
LPG Price Slashed in Kolkata: পুজোর মাসেই বড় স্বস্তি। চওড়া হল বাঙালির মুখের হাসি। হেঁশেলে বইল চনমনে হাওয়া। কেন জানেন?
বড় স্বস্তি
৫০ টাকা ৫০ পয়সা
ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডার
বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার
১৬৮৩ টাকা!
কোন শহরে কত দাম
২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কিন্তু বারবার কমেছে। নিউ দিল্লিতে ১৩৮ টাকা, মুম্বইয়ে ১৩৮ টাকা, ১৪১ টাক চেন্নাইয়ে এবং ১৪৪ টাকা কলকাতায়। তবে, যাই হোক না কেন, ঘরোয়া সিলিন্ডারের দাম কিন্তু সেই ৮ এপ্রিল থেকেই অপরিবর্তিতই থেকেছে। এপ্রিলের প্রথমেই ডোমেস্টিক গ্য়াসের দাম ৫০ টাকা বেড়েছিল। এই মুহূর্তে দিল্লিতে এর দাম ৮৫৩ টাকা, মুম্বইয়ে ৮৫২ টাকা ৫০ পয়সা, চেন্নাইয়ে ৮৬৮ টাকা ৫০ পয়সা।
