English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

LPG Price Slashed: পুজোর মুখে বিশাল স্বস্তি! অনেকটা কমল গ্যাস সিলিন্ডারের দাম! ১ সেপ্টেম্বর থেকেই কার্যকর নতুন মূল্য! কতটা কমল?

LPG Price Slashed in Kolkata: পুজোর মাসেই বড় স্বস্তি। চওড়া হল বাঙালির মুখের হাসি। হেঁশেলে বইল চনমনে হাওয়া। কেন জানেন?

| Sep 01, 2025, 11:57 AM IST
1/7

বড় স্বস্তি

অয়ন ঘোষাল: পুজোর মাসেই স্বস্তি। এই মাগ্গিগণ্ডার বাজারে নতুন করে অন্তত ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম বাড়ল না।

2/7

৫০ টাকা ৫০ পয়সা

শুধু তাই নয়, বাড়ল তো না-ই! উল্টে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম একধাক্কায় অনেকটা কমে গেল! কতটা কমল? ৫০ টাকা ৫০ পয়সা! 

3/7

সোমবারেই

আজ, সোমবার ১ সেপ্টেম্বরের সকাল ৬ টা থেকেই এই নতুন দাম কার্যকর। 

4/7

ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডার

১৪.২ কেজির ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম রইল আগের সেই ৮৭৯ টাকা-ই! বাড়ল না।  

5/7

বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার

১৯ কেজির নন-ডোমেস্টিক, মানে, বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম আগে যা ছিল, তা থেকে ৫০ টাকা ৫০ পয়সা কমে গেল।

6/7

১৬৮৩ টাকা!

আগে, মানে, গতকাল পর্যন্ত ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ছিল,১৭৩৪ টাকা ৫০ পয়সা। ৫০ টাকা ৫০ পয়সা কমে সেটা দাঁড়াল ১৬৮৩ টাকা।

7/7

কোন শহরে কত দাম

২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কিন্তু বারবার কমেছে। নিউ দিল্লিতে ১৩৮ টাকা, মুম্বইয়ে ১৩৮ টাকা, ১৪১ টাক চেন্নাইয়ে এবং ১৪৪ টাকা কলকাতায়। তবে, যাই হোক না কেন, ঘরোয়া সিলিন্ডারের দাম কিন্তু সেই ৮ এপ্রিল থেকেই অপরিবর্তিতই থেকেছে। এপ্রিলের প্রথমেই ডোমেস্টিক গ্য়াসের দাম ৫০ টাকা বেড়েছিল। এই মুহূর্তে দিল্লিতে এর দাম ৮৫৩ টাকা, মুম্বইয়ে ৮৫২ টাকা ৫০ পয়সা, চেন্নাইয়ে ৮৬৮ টাকা ৫০ পয়সা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Krishnanagar Student Death: বাড়িতে ঢুকে গুলিতে ঝাঁঝরা ঈশিতাকে! সেই 'দানব' দেশরাজ অবশেষে পুলিসের জালে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Krishnanagar Student Death: বাড়িতে ঢুকে গুলিতে ঝাঁঝরা ঈশিতাকে! সেই &#039;দানব&#039; দেশরাজ অবশেষে পুলিসের জালে...

Krishnanagar Student Death: বাড়িতে ঢুকে গুলিতে ঝাঁঝরা ঈশিতাকে! সেই 'দানব' দেশরাজ অবশেষে পুলিসের জালে...

Krishnanagar Student Death: বাড়িতে ঢুকে গুলিতে ঝাঁঝরা ঈশিতাকে! সেই 'দানব' দেশরাজ অবশেষে পুলিসের জালে... 7
Horoscope Today: সিংহের সুখবর, ধনুর রোমান্স, মীনের আধ্যাত্মিকতা! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: সিংহের সুখবর, ধনুর রোমান্স, মীনের আধ্যাত্মিকতা! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: সিংহের সুখবর, ধনুর রোমান্স, মীনের আধ্যাত্মিকতা! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন... 12
Pawan Singh-Anjali Raghab: জনসমক্ষে খোলা মঞ্চেই নায়িকার উন্মুক্ত পেটে হাত বোলালেন সুপারস্টার...আর তারপরই...

Pawan Singh-Anjali Raghab: জনসমক্ষে খোলা মঞ্চেই নায়িকার উন্মুক্ত পেটে হাত বোলালেন সুপারস্টার...আর তারপরই...

Pawan Singh-Anjali Raghab: জনসমক্ষে খোলা মঞ্চেই নায়িকার উন্মুক্ত পেটে হাত বোলালেন সুপারস্টার...আর তারপরই... 9
Hawkar Identity Card: ফুটপাত থেকে কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন? পুজোর মুখে দুঃসংবাদ! আপাতত...

Hawkar Identity Card: ফুটপাত থেকে কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন? পুজোর মুখে দুঃসংবাদ! আপাতত...

Hawkar Identity Card: ফুটপাত থেকে কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন? পুজোর মুখে দুঃসংবাদ! আপাতত... 9