LPG Cylinder: অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি! তবে কি এবার গ্য়াসের জন্য অতিরিক্ত কড়ি গুনতে হবে? ৩১ মার্চের মধ্যেই...

Annual e-KYC Now Mandatory to Get LPG Subsidy: আমরা জানি, প্রধানমন্ত্রীর উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে গ্রাহকদের এলপিজি সিলিন্ডার পিছু ভর্তুকি দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতি বছর সর্বাধিক ৯টি সিলিন্ডারে ভর্তুকি দেওয়া হয়। তবে যদি কারও কেওয়াইসি না করা থাকে, তাহলে সিলিন্ডারের ভর্তুকির টাকা আটকে যাবে।

| Nov 02, 2025, 03:25 PM IST
এলপিজি সিলিন্ডারে ভর্তুকি

চলে এল রান্নার গ্যাসের গ্রাহকদের জন্য বড় আপডেট। যাঁরা এলপিজি সিলিন্ডারে ভর্তুকি (LPG Cylinder Subsidy) পান, তাঁদের জন্য এল বিশেষ নির্দেশ। 

মিলবে না ভর্তুকি!

কী নির্দেশ? জানা গেল, এবার থেকে রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি বা সাবসিডি পেতে নিয়ম করে করতেই হবে এই কাজটি। নাহলে পাওা যাবে না ভর্তুকির টাকা।

ই-কেওয়াইসি ভেরিফিকেশন

দেশের অয়েল মার্কেটিং সংস্থাগুলি ডোমেস্টিক বা গৃহস্থের বাড়িতে ব্যবহৃত ১৪.২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে ই-কেওয়াইসি ভেরিফিকেশন (e-KYC Verification) বাধ্যতামূলক করেছে। 

অনলাইনে বায়োমেট্রিক আধার ভেরিফিকেশন

এখন এই ভর্তুকি পাওয়ার জন্য প্রতি বছরই গ্রাহকদের অনলাইনে বায়োমেট্রিক আধার ভেরিফিকেশন করে নিতে হবে । কেওয়াইসি না করা থাকলে, রান্নার গ্য়াসে আর কেন্দ্রীয় সরকারের ভর্তুকি পাওয়া যাবে না।

বিনামূল্যে এবং সহজেই

জানা গিয়েছে, ইন্ডিয়ান অয়েল, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম ও ভারত পেট্রোলিয়ামের গ্রাহকরা কোম্পানির মোবাইল অ্যাপ থেকে ই-কেওয়াইসি আপডেট করে নিতে পারবেন। এছাড়া গ্যাস সিলিন্ডার ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে গিয়ে বা যিনি রান্নার গ্যাস ডেলিভারি করতে আসছেন, তাঁর কাছে থাকা ভেরিফিকেশন অ্যাপের মাধ্যমেও কেওয়াইসি আপডেট করে নেওয়া যাবে। এর জন্য কোনও টাকা লাগবে না।

৩১ মার্চের আগেই

মনে রাখতে হবে, যদি আগামী ৩১ মার্চের আগে ই-কেওয়াইসি করে নেওয়া যায়, তাবে সেই ভতুর্কির টাকা রিফান্ড করে দেওয়া হবে। আর যদি ৩১ মার্চের মধ্যে কেওয়াইসি আপডেট না করা হয়, তাহলে ভর্তুকি বাতিল হয়ে যাবে। তবে গ্যাস পেতে কোনও সমস্যা হবে না।

অষ্টম ও নবম সিলিন্ডারে কাঁটা

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার গ্রাহকদের সিলিন্ডার পিছু কিছু ভর্তুকি দেয়। প্রতি বছর সর্বাধিক ৯টি সিলিন্ডারে ভর্তুকি দেওয়া হয়ে থাকে। এখন যদি কারও কেওয়াইসি না করা থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি অষ্টম ও নবম সিলিন্ডারের ভর্তুকির টাকাটা পাবেন না।

