LPG Cylinder: অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি! তবে কি এবার গ্য়াসের জন্য অতিরিক্ত কড়ি গুনতে হবে? ৩১ মার্চের মধ্যেই...

LPG Cylinder: অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি! তবে কি এবার গ্য়াসের জন্য অতিরিক্ত কড়ি গুনতে হবে? ৩১ মার্চের মধ্যেই...
Annual e-KYC Now Mandatory to Get LPG Subsidy: আমরা জানি, প্রধানমন্ত্রীর উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে গ্রাহকদের এলপিজি সিলিন্ডার পিছু ভর্তুকি দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতি বছর সর্বাধিক ৯টি সিলিন্ডারে ভর্তুকি দেওয়া হয়। তবে যদি কারও কেওয়াইসি না করা থাকে, তাহলে সিলিন্ডারের ভর্তুকির টাকা আটকে যাবে।
জানা গিয়েছে, ইন্ডিয়ান অয়েল, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম ও ভারত পেট্রোলিয়ামের গ্রাহকরা কোম্পানির মোবাইল অ্যাপ থেকে ই-কেওয়াইসি আপডেট করে নিতে পারবেন। এছাড়া গ্যাস সিলিন্ডার ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে গিয়ে বা যিনি রান্নার গ্যাস ডেলিভারি করতে আসছেন, তাঁর কাছে থাকা ভেরিফিকেশন অ্যাপের মাধ্যমেও কেওয়াইসি আপডেট করে নেওয়া যাবে। এর জন্য কোনও টাকা লাগবে না।
