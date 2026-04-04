LPG Price Rise: মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, ফের লাফিয়ে বাড়ল গ্যাসের দাম; এই এপ্রিল থেকেই একেবারে ৭০০ টাকা

LPG Cylinders Costlier from April 1: আবারও বাড়ল এলপিজি সিলিন্ডারের দাম। ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া নতুন নিয়মে ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি ফের এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়িয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে তেল ও গ্যাসের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ল।

| Apr 04, 2026, 08:39 PM IST
ছোটু

ছোটু নামে পরিচিত এলপিজি সিলিন্ডার, যেগুলি ৫ কেজির, এবার বাড়ল তার দামও। একেবারে একলাফে ৫১ টাকা!

নির্বিঘ্ন সরবরাহ

বড় সিলিন্ডারের দাম আগেই বেড়েছে। ডোমেস্টিক ১৪.২ কেজি এবং ১৯ কেজির কমার্শিয়াল সিলিন্ডারের সরবরাহে অবশ্য স্বাভাবিকতা এখনও ফেরেনি, সংকট রয়ে গিয়েছে। সেদিক থেকে এই ছোটু পাওয়া অনেক সুবিধার।   

জনপ্রিয়ও

গ্যাসের সংকট দেখা দিলে বা দাম বাড়লে ছোটুর চাহিদা খুবই বেড়ে যায়। বিশেষত, এগুলির দাম একটু কম আর সহজে বহন করা যায় বলে এগুলি বেশ জনপ্রিয়ও। 

৭০০ টাকা!

এখন ৫ কেজির এই সিলিন্ডারের দাম ৬৪৯ টাকা। একলাফে ৫১ টাকা বেড়ে এর দাম দাঁড়াল রাউন্ডে ৭০০ টাকা!

'ইনডেন ছোটু'

সাধারণত তিন ধরনের ছোট সিলিন্ডার হয়। 'ইনডেন ছোটু'! সমস্ত রিটেল আউটলেট এবং অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে পাওয়া যায়। পেতে কোনও কেওয়াইসি ঝামেলায় যেতে হয় না। কোনও অ্যাড্রেস প্রুফ লাগে না। দীর্ঘ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না ব্যবহারকারীকে।  

'এইচপি গ্যাস আপ্পু'

'এইচপি গ্যাস আপ্পু'-ও ছোট সিলিন্ডার। এটা মেলে এইচপি গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটরশিপ ও রিটেল আউটলেটেই। এটি প্রথবার কিনলে গ্যাস রেগুলেটরও কিনতে হয়।

এবং 'ভারত গ্যাস মিনি'!

'ভারত গ্যাস মিনি'ও খুব জনপ্রিয় ছোট সিলিন্ডার। এই সিলিন্ডার যাতে সহজে মেলে সেজন্য ভারত গ্যাস সম্ভাব্য কাস্টমারদের জন্য 'ডায়াল আ ভারতগ্যাস মিনি' সার্ভিস চালু রেখেছে। ভারতের যে কোনও শহরে ঘরে বসেই যে কেউ এই গ্যাস সিলিন্ডারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। মাত্র ২৫ টাকা ডেলিভারি চার্জের বিনিময়ে এই সিলিন্ডার মিলে যায় দুঘণ্টার মধ্যেই।

