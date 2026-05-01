LPG and Petrol-Diesel Price Big Hike: বাণিজ্যিক গ্যাসের পর এবার গৃহস্থের সিলিন্ডারের দাম বিরাট বাড়তে চলেছে, আকাশ ছোঁওয়ার আভাস পেট্রোল-ডিজেলেও

LPG Price Spike Across India: বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা এবং পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির সরাসরি প্রভাব এবার পড়তে চলেছে ভারতের সাধারণ মানুষের রান্নাঘর থেকে যাতায়াতের খরচে। সরকারি সূত্রের খবর অনুযায়ী, দীর্ঘ প্রায় চার বছর পর দেশজুড়ে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের (LPG) দাম এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়তে চলেছে। এই সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধি গৃহস্থের মাসিক বাজেটে এক বিশাল ধাক্কা দিতে পারে বলে মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।  

| May 01, 2026, 08:57 PM IST
কতটা বাড়তে পারে দাম?

পেট্রোল ও ডিজেল: লিটার প্রতি ৪ থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

রান্নার গ্যাস (LPG): প্রতি সিলিন্ডারে ৪০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত দাম বাড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

২০২২ সালের পর থেকে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের খুচরো বাজারে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ, প্রায় চার বছর পর সরকার পুনরায় এই জ্বালানির দাম বৃদ্ধির পথে হাঁটতে চলেছে।  

মূল্যবৃদ্ধির নেপথ্যে বিশ্ব রাজনীতির সমীকরণ

এই আকস্মিক ও ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে পশ্চিম এশিয়ার জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে।

ইরান-ইজরায়েল বা ওই অঞ্চলের সামগ্রিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম হু হু করে বাড়ছে। এই পরিস্থিতির ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো হল।

যুদ্ধের ফলে তেল সরবরাহের নিয়মিত পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং জাহাজ চলাচলের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।  

আমদানি খরচ ও লোকসান

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলোর উৎপাদন ও সংগ্রহের খরচ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।   

কিন্তু খুচরো বাজারে দাম স্থির থাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলো ক্রমাগত বড়সড় লোকসানের মুখ দেখছে।  

রাজকোষের ওপর চাপ: তেলের চড়া দামের কারণে সরকারের ওপর আর্থিক বোঝা বাড়ছে। 

এর ফলে সাধারণ মানুষকে ভর্তুকি দিয়ে স্বস্তি দেওয়ার ক্ষমতা বা কর হ্রাসের পরিসর সরকারের জন্য ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে।  

৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

সরকার বর্তমানে বিশ্ব জ্বালানি বাজারের পরিস্থিতির ওপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি ঘোষণা করা হয়নি, তবে সূত্রের দাবি যে আগামী ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যেই এই বিষয়ে বড়সড় ঘোষণা আসতে পারে।  

অভ্যন্তরীণ স্তরে বর্তমানে একাধিক বিকল্প খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সরকারি আধিকারিকদের মতে,  তেল সংস্থাগুলোর আর্থিক চাপ কমানো লক্ষ্য।   

অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায়, এই দুইয়ের মধ্যে একটি কঠিন ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে কেন্দ্র।

মূল্যবৃদ্ধির সঠিক সময় এবং এর মাত্রা নির্ধারণের বিষয়ে সরকার অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে বিচার-বিশ্লেষণ করছে।  

সাধারণ মানুষের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব

উৎসবের মরসুমের রেশ কাটতে না কাটতেই এই মূল্যবৃদ্ধির খাঁড়া সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

পরিবহণ ও বাজারদর

ডিজেলের দাম বাড়লে সরাসরি তার প্রভাব পড়বে ট্রাক ও পণ্যবাহী যানের ভাড়ায়।   

এর ফলে বাজারদরে আগুন লাগার সম্ভাবনা রয়েছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে।

সংসার খরচ

এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়লে মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক বাজেট তছনছ হয়ে যাবে। বিশেষ করে শহর ও গ্রামাঞ্চলের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে রান্নার বাড়তি খরচ বহন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে।  

মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা

জ্বালানির দাম বাড়লে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি বা ইনফ্লেশন রেট বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, যা দেশের অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।  

বিশ্বজুড়ে চলা অনিশ্চয়তার এই সন্ধিক্ষণে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সরকারের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত চ্যালেঞ্জ।   

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে যদি ক্রুড অয়েলের দাম বৃদ্ধি পেতেই থাকে, তবে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা আরও কঠিন হয়ে পড়বে।   

এখন সকলের নজর কেন্দ্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে-- সরকার তেলের দাম বাড়িয়ে সংস্থাগুলোকে বাঁচাবে নাকি সাধারণ মানুষের স্বস্তি বজায় রাখতে অন্য কোনও বিকল্প পথ খুঁজবে।   

তবে ইঙ্গিত যেদিকে যাচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষের পকেটে বড় কোপ পড়ার সম্ভাবনা এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র।  

