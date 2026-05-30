/New LPG Rule: এক পরিবার এক কানেকশন! ১ জুন থেকে বদলে যাচ্ছে রান্নার গ্যাস পাওয়ার নিয়ম

New LPG Rule: গত এক দশকে এলপিজির ব্যবহার দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ৩৩.৫ কোটি। অন্যদিকে পিএনজি কানেকশন হয়েছে ১.৬৪ কোটি
দেশে পাইপড ন্যাচরাল গ্যাস বা PNG ব্যবহার বাড়ানোর চেষ্টা করছে কেন্দ্র। তার পরেও এলপিজির ব্যবহার কমছে না। সরকার পিএনজি চালু করার চেষ্টা করছে। এবছর মার্চের শেষ পর্যন্ত ৬.৫ লাখ নতুন পিএনজি কানেকশন হয়েছে। অন্যদিকে, গত এক দশকে এলপিজির ব্যবহার দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ৩৩.৫ কোটি। অন্যদিকে পিএনজি কানেকশন হয়েছে ১.৬৪ কোটি।
পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ এখনও থামেনি। ফলে সেখানে থেকে গ্যাস সরবারহ এখনও পর্যাপ্ত নয়। এরকম এক অবস্থায় সরকার চায় পরিস্থিতির দ্রুত বদল হোক। সেই লক্ষ্যেই জুন মাস থেকে আরও কঠোর নিয়ম আনা হচ্ছে। এমনটাই সূত্রের খবর।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যেসব বাড়িতে পিএনজির কানেকশন রয়েছে এবং একইসঙ্গে এলপিজির কানেকশন রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে হয়তো এক ধরনের কানেকশন বাতিল হতে পারে।
সংশোধিত এলপিজি নিয়ম অনুযায়ী, একই ঠিকানায় এলপিজি এবং পিএনজি—উভয় সংযোগ রাখাকে একটি নিষিদ্ধ কাজ বা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। যাঁদের এলাকায় পিএনজি (PNG) পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে, তাঁরা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পিএনজি সংযোগ না নেন, তবে তাঁদের এলপিজি সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ বা বাতিল করে দেওয়া হতে পারে।
পিএনজি (PNG) কানেকশন পাওয়ার এক মাসের মধ্যে গ্রাহকদের এলপিজি (LPG) বন্ধ করে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তাই সরকার এই গ্রাহকদের জন্য পুনরায় এলপিজি সংযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ রেখেছে। এর ফলে, গ্রাহকরা ভবিষ্যতে যদি এমন কোনো এলাকায় চলে যান যেখানে পিএনজি সুবিধা নেই, তবে তাঁরা আবার তাঁদের পুরোনো এলপিজি সংযোগটি চালু করে নিতে পারবেন।
চলতি মাস থেকে, যে সমস্ত পরিবারে পিএনজি (PNG) পাইপলাইন রয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের ঘরোয়া এলপিজি (LPG) সিলিন্ডার বুকিং বা রিফিল করা বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন (CGD) কোম্পানি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলো (OMCs) এখন তাদের ডিজিটাল ডেটাবেস সম্পূর্ণভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত করে নিয়েছে। পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস রেগুলেটরি বোর্ড (PNGRB) ডমেস্টিক বা ঘরোয়া পিএনজি সংযোগের কাজ আরও দ্রুত করার জন্য সিজিডি (CGD) সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে। পিএনজি-র পরিধি বাড়াতে এবং এর ব্যবহারকে আরও সহজ, নিরাপদ ও ঝামেলাহীন করতে 'ন্যাশনাল পিএনজি ড্রাইভ ২.০'-এর মেয়াদ ৩০শে জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।