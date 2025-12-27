English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Luckiest Zodiac Signs In 2026: বৃহস্পতির ম্যাজিকেই ৭ রাশির বিপুল সৌভাগ্যের সূচনা ২০২৬-য়ে! অবিশ্বাস্য পূর্বাভাস সাগরপারের আশ্চর্য জ্যোতিষীর...

Luckiest Zodiac Signs In 2026: বৃহস্পতির ম্যাজিকেই ৭ রাশির বিপুল সৌভাগ্যের সূচনা ২০২৬-য়ে! অবিশ্বাস্য পূর্বাভাস সাগরপারের আশ্চর্য জ্যোতিষীর...

| Dec 27, 2025, 02:16 PM IST

Luckiest Zodiac Signs In 2026 According to Leslie Hale: বিপুল টাকা হাতে আসবে। নানা ভাবে সেই টাকা আসবে হাতে। সাগরপারের আশ্চর্য জ্যোতিষী লেসলি হালে বলছেন, সেই বিপুল অর্থপ্রাপ্তিই এঁদের জীবনে নিয়ে আসবে সুখ, সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য, শান্তি, আনন্দ। জ্যোতিষে বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহ হল ফিনানশিয়াল প্ল্যানেট। এই দুই গ্রহের মিলনে ভাগ্যে লক্ষ্মীর বসতি হয়, হাতে আসে রাশি রাশি টাকা। সেই রকমই আবার ঘটতে চলেছে ২০২৬ সালে। অন্তত ৭ রাশির জাতক-জাতিকা দারুণ সৌভাগ্যের মুখোমুখি হবেন এই সময়ে।

মেষ, Aries

সহসাই নতুন সুযোগ আসবে। আর সেই পথ ধরেই আসবে বিপুল টাকা। আর্থিক বিষয়গুলিতে ভাগ্যের সহায়তা পাবেন এঁরা।

মিথুন, Gemini

আগামী ছ'মাস মিথুন রাশিকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না। বছরের প্রথম অর্ধে এঁদের হাতে ভালোই টাকা আসবে।

কর্কট, Cancer

কর্কট রাশি খুবই ভাগ্যবান, কেননা বৃহস্পতি এঁদের ঘরে থাকবেন আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত। প্রতি ১২ বছর অন্তর-অন্তর বৃহস্পতি গোচর করেন। মানে রাশি পরিবর্তন করেন। আর কর্কটের সঙ্গে বৃহস্পতির এই সাম্প্রতিক যোগ কর্কট রাশিকে এমনিতেই খুব ভালো একটা জায়গায় রেখেছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, এঁদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দারুণ আছে, দারুণ থাকবেও। নতুন বছরে এঁদের আয় বৃদ্ধি পাবে।

সিংহ, Leo

২০২৬ সালের ৩০ জুনের পরে বৃহস্পতি সিংহরাশিতে প্রবেশ করবেন। আর তার জেরে সৌভাগ্য তুঙ্গে উঠবে সিংহরাশি। প্রাচুর্যে পূর্ণ হয়ে উঠবেন এঁরা। ২০২৬ সালে এঁদের সমৃদ্ধির অন্ত থাকবে না। এঁদের ঘরে-সংসারে টাকা আর টাকা! অনায়াসে এগিয়ে যাবেন এঁরা। সাফল্য আর সুযোগ এঁদের ঘিরে থাকবে।

ধনু, Sagittarius

নতুন বছরে ধনুর অগ্রগতি হবে স্লো বাট স্টেডি। সম্পদবৃদ্ধির সূচনা ঘটবে এঁদের জীবনে, তার আভাসও মিলবে। ২০২৬ সালে এঁদের হাতে যে একলপ্তে প্রচুর টাকা চলে আসবে তা নয়। তবে এঁরা সুস্থিরতার মধ্যেই থাকবেন। পিছিয়ে পড়বেন না। নিজের রোজগার, সঙ্গীর রোজগার, পুরনো বিনিয়োগ এবং বংশপরম্পরায় পাওয়া ধনসম্পত্তি থেকে নিয়মিত টাকা আসতে থাকবে হাতে। 

মকর, Capricorn

নতুন বছরে মকর রাশি জাতকেরাও দারুণ সুখে থাকবেন। এঁদের আর্থিক পরিকাঠামো নতুন করে সেজে উঠবে। প্রাচুর্যের অন্যরকম স্বাদ পাবেন এঁরা। এঁরাও নিজের রোজগার, সঙ্গীর রোজগার, পুরনো বিনিয়োগ এবং বংশপরম্পরায় পাওয়া ধনসম্পত্তি থেকে টাকা পাবেন। তবে এঁদের ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণটা প্রচুর হবে। 

মীন, Pisces

২০২৬ সালে সুখে-বিলাসে দিন কাটাবেন মীন রাশির জাতকেরাও। এঁরা আর্থিক বিষয়টিশয় নিয়ে খুবই সক্রিয় থাকবেন। অর্থ ব্যয় ও আয় সমানতালে চলবে এঁদের। কাজের দিক থেকে বড় ধরনের সুযোগ আসবে এঁদের সামনে। যাঁরা কর্মপ্রার্থী, তাঁরা চাকরি পাবেন, যাঁরা চাকরিরত, তাঁদের চাকরিতে উন্নতি ঘটবে।

কে এই জ্যোতিষী?

৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জ্যোতিষচর্চায় রত এই লেসলি হ্যালে। ইনি সামগ্রিক ভাবে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল গাইডেন্স দেন। তবে মূলত তাঁর নজরে থাকে জাতকদের আর্থিক বিষয়পত্তর, ফিউচার প্ল্যান, তাঁদের সম্পর্ক। এসব নিয়েও তিনি জরুরি পরামর্শ দেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

