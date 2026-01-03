Lucky Number of 2026: কোন সংখ্যা বাজিমাত করবে ২০২৬-য়ে? জেনে নিন কোন মূলাঙ্কের জাতকেরা টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন...

Lucky Number of 2026: কোন সংখ্যা বাজিমাত করবে ২০২৬-য়ে? জেনে নিন কোন মূলাঙ্কের জাতকেরা টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন...
Lucky Number of 2026: এবার, এই ২০২৬ সালে কোন সংখ্যার জয়জয়কার জানেন? জানেন, কোন মূলাঙ্কের জাতকেরা শীর্ষে উঠবেন? শুধু রাশিফল নয়, জ্যোতিষমতে, কিংবা বলা ভালো সংখ্যাতাত্ত্বিকদের মতে, এই সংখ্যাতত্ত্বও ভাগ্যের ক্ষেত্রে খুব জরুরি একটা বিষয়।
1/7
মূলাঙ্ক
2/7
৩ মূলাঙ্ক
ধরা যাক, কারও জন্মতারিখ ২১! এক্ষেত্রে তাঁর মূলাঙ্ক হবে ২+১=৩। এভাবে গণনা করে সহজেই সংখ্যাতত্ত্ব একেকটি মূলাঙ্কের ভবিষ্যতে কী আছে, তা খোঁজা সম্ভব। কোনও একটি বছরে এরকম কিছু মূলাঙ্ক থাকে, যেগুলি লাকি। যেমন এই ২০২৬ সাল। এ বছর এরকম বেশ কয়েকটি মূলাঙ্ক আছে। এর মধ্যে অন্যতম হল ৩ মূলাঙ্ক। অর্থাৎ, যাঁদের জন্ম ৩ এবং ১২, ২১ ও ৩০ তারিখে। এঁদের জন্য এ-বছরটা কেমন কাটবে, কতটা ইতি বা নেতি জড়িয়ে থাকবে তাতে, তার একটা বিশ্লেষণ হল এই সংখ্যাতত্ত্ব।
photos
TRENDING NOW
3/7
৩-এর রহস্য
4/7
৩-এর দ্যুতি ১
5/7
৩-এর দ্যুতি ২
6/7
৩-এর দ্যুতি ৩
7/7
৩-এর দ্যুতি ৪
কাজকর্ম, শরীর স্বাস্থ্য প্রেম-- সব তো হল। কিন্তু টাকা? এ বছর কেমন টাকা আসবে এঁদের হাতে? বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, বছরটি আর্থিকভাবে দারুণ হবে এঁদের জন্য। ব্যয়বৃদ্ধি হলেও অর্থের প্রবাহ থাকবে। আসবে নতুন আর্থিক সুযোগ। আয়ের নতুন উৎস খুলে যেতে পারে। বিনিয়োগ থেকে আর্থিক সুবিধা মিলতে পারে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos