English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Bengali New Year Rashifal: পয়লা বৈশাখ থেকেই ভাগ্যে হীরের ঝলক; নতুন বাংলা বছরে কাদের প্রাপ্তি আকাশছোঁয়া?

Bengali New Year Rashifal 1433: বছরের প্রথম মাস বৈশাখ। এ মাসে এমনিতেই অনেকে একটা 'পজিটিভ ভাইবসে'র মধ্যেই থাকেন। এর মধ্যে আবার এই বৈশাখে বেশ কিছু মহাযোগ তৈরি হতে চলেছে। কী ঘটবে তার জেরে, জানেন?

| Apr 08, 2026, 06:56 PM IST
1/7

শুভ শুরুয়াত

এটা মোটামুটি সকলেই জানেন, রাশিচক্রের প্রথম রাশি মেষে সূর্যের গোচর ঘটলে বৈশাখ মাস শুরু হয়। এহেন বৈশাখ শুরুর পরেই পর পর নানা শুভ যোগ। 

2/7

গ্রহে-গ্রহে শুভযোগ

যেমন, ১৯ এপ্রিলে বৃষ রাশিতেই প্রবেশ করবে শুক্র। তৈরি হবে মালব্য রাজযোগ। যা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এর পর ২২ এপ্রিল মীন রাশিতে শনির উদয়। আরও দিনআটেক পরে ৩০ এপ্রিল মেষ রাশিতে প্রবেশ করবেন বুধ। তখন মেষ রাশিতে সূর্য ও বুধের যুতিতে তৈরি হবে বুধাদিত্য রাজযোগ। আর এরও পরে ১১ মে মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে মঙ্গল।

3/7

নববৈশাখ

আর এরকমই বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান পরিবর্তন ও তার ফলে তৈরি হওয়া বিভিন্ন যোগের প্রভাবে এই বৈশাখ হতে চলেছে দারুণ শুভ। তাই আসন্ন নতুন বছরে ভাগ্য খুলছে ৪ রাশির জাতক-জাতিকার। দেখে নিন ১ বৈশাখ থেকে লাভবান হবে কোন কোন রাশি। আপনিও কি আছেন সেই তালিকায়?

4/7

মেষ রাশি

বৈশাখ মাসের সেকেন্ড-হাফ দারুণ কাটবে মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের। তা ছাড়া, মেষ রাশিতে বুধাদিত্য রাজযোগের প্রভাবে এ সময় এঁদের কপালে ঘটবে নানা শুভ ব্যাপার। যেমন, স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, কর্মক্ষেত্রে এঁদের কেমিস্ট্রি খুব ভালো থাকবে। 

5/7

বৃষ রাশি

বৃষ রাশির জাতকদেরও দারুণ কাটবে আসন্ন বৈশাখ। আর, বৃষ রাশিতে শুক্রের গোচরের ফলে গঠিত হবে মালব্য রাজযোগ। এই  যোগের প্রভাবে সম্পদ বাড়বে বৃষ রাশির জাতকদের। এঁদের কেরিয়ারও থাকবে একেবারে তুঙ্গে।  

6/7

মিথুন রাশি

মিথুন রাশির জাতকদের ক্ষেত্রে বৈশাখ মাসটা শুরুই হবে একেবারে ছক্কা হাঁকিয়ে। যদিও বৈশাখের প্রথম দিকে জীবনে ঘটা কোনও পরিবর্তনের জেরে এঁদের একটু অসুবিধা হতেও পারে। তবে, নতুন বাংলা বছরটি এঁদের পক্ষে সামগ্রিক ভাবে ভালো হবে। এঁদের আর্থিক উন্নতি হবে। 

7/7

কুম্ভ রাশি

১ বৈশাখ থেকে দারুণ সময় ভালো যাবে কুম্ভ রাশির জাতকদেরও। ব্যবসায়ীদের পক্ষে দারুণ। ধৈর্য্য ধরলে এই মাস নানা ভাবে এঁদের জন্য ফলদায়ক হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

