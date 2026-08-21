/রাখিবন্ধনে চন্দ্রগ্রহণ! এ ছায়া করাল, না ভয়াল? রাখি উৎসব কি অপবিত্র হবে? ওই দিন রাখি পরানো যাবে না?

Chandragrahan on Rakhi Purnima: ২৮ আগস্ট রক্ষা বন্ধনে চন্দ্রগ্রহণের ছায়া পড়েছে। উৎসবে কি এর কোনও প্রভাব পড়বে? জানুন জ্যোতিষ কী বলছে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাঁজি অনুসারে এবার রক্ষাবন্ধন তথা রাখি পূর্ণিমার দিনে চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে সবার মনেই এই প্রশ্ন উঠছে, এই গ্রহণ কি রাখির উৎসবকে প্রভাবিত করবে?
চন্দ্রগ্রহণ মহাজাগতিক ঘটনা হলেও, জ্যোতিষ এবং শাস্ত্রে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বলা হয়, গ্রহণের সময়ে পরিবেশে নেতিবাচক শক্তি অনেকটাই বেড়ে যায়, সেই কারণেই মনে করা হয়, এ সময়ে ধর্মীয় ও শুভ কাজ না করাই ভালো। সেই হিসেবে রাখি বাঁধার শুভ মুহূর্তের উপর কি এই গ্রহণের কোনো প্রভাব পড়বে?
ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কেবল সেই গ্রহণেরই আমাদের উপর প্রভাব পড়ে, যা আমাদের সংশ্লিষ্ট অঞ্চল থেকে দৃশ্যমান হয়।
যেহেতু ২০২৬ সালের ২৮ আগস্টের চন্দ্রগ্রহণ ভারতে দৃশ্যমান নয়, তাই ভারতে এর কোনো শুভ বা অশুভ প্রভাব পড়বে না।
বোনেরা তাঁদের ভাইদের হাতে এদিন শুভ মুহূর্তেই রাখি বাঁধতে পারবেন। গ্রহণের কারণে রাখি বাঁধার সময়ে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।
ভারতীয় সময় অনুসারে চন্দ্রগ্রহণ ২৮ আগস্ট সকাল ০৮:০৪ মিনিটে শুরু হয়ে সকাল ১১:২১ মিনিটে শেষ হবে। গ্রহণের সময়সীমা ৩ ঘণ্টা ১৬ মিনিট।
এবার রাখি বাঁধার মুহূর্ত সারা দিন ধরেই। স্বস্তির বিষয়, এদিন ভদ্রার ছায়া থাকবে না। তবে একটা শুভ মহূর্তের বিষয় এর মধ্যেও থাকছে। রাখি বাঁধার সবচেয়ে শুভ মুহূর্তের কথা বলতে হলে বলতে হবে-- পঞ্জিকা অনুযায়ী সময়টা সকাল ৫:৫৭ থেকে সকাল ১০:৪৬ পর্যন্ত। এই সময়টিই রাখি বাঁধার সবচেয়ে শুভ লগ্ন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)