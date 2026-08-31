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'রান্নার আবদার আর শোনা যাবে না…'! ‘মা-মাসি কিচেন’-এর সেই হাসিমুখের দাদু আর নেই

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 31, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:22 AM IST

Ma Masi Kitchen Dadu Passes Away: ঘরের ছোট্ট রান্নাঘর থেকে লাখো মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছিল এক দম্পতির ভালোবাসা। স্ত্রী শিউলিদেবীর রান্নার আবদার করতেন স্বামী জ্যোতিপ্রসাদ বসু, আর রান্না শেষে ভালোবেসে প্রশংসা করতেন ‘দাদু’। তাঁদের সেই মিষ্টি সম্পর্কই ছিল ‘মা-মাসি কিচেন’-এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। সেই হাসিমুখের মানুষটিই আর নেই। 

 

১৩ অগাস্ট প্রয়াত হয়েছেন জ্যোতিপ্রসাদ বসু। স্বামীর মৃত্যুর খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন শিউলিদেবী। 

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‘মা-মাসি কিচেন’-এর সেই প্রিয় দাদু আর নেই!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রান্নার ভিডিয়োতে যাঁর মিষ্টি হাসি আর স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা মন জিতে নিয়েছিল লাখো মানুষের, সেই জ্যোতিপ্রসাদ বসু আর নেই। ১৩ অগাস্ট প্রয়াত হয়েছেন ‘মা-মাসি কিচেন’-এর সকলের প্রিয় ‘দাদু’।

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ছোট্ট রান্নাঘর, বড় ভালোবাসা

নিউ টাউনের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোট্ট রান্নাঘর থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁদের পথচলা। ভিডিয়োতে দেখা যেত—স্বামী জ্যোতিপ্রসাদ স্ত্রী শিউলিদেবীর কাছে একেক দিন একেক রকম রান্নার আবদার করছেন। আর শিউলিদেবী যত্ন করে সেই রান্না করে খাওয়াচ্ছেন তাঁকে।

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রান্নার চেয়েও বেশি কিছু ছিল তাঁদের ভিডিোয়োতে

শুধু রান্না শেখানো নয়, তাঁদের ভিডিয়োতে ধরা পড়ত স্বামী-স্ত্রীর দীর্ঘ দিনের ভালোবাসা। রান্না চেখে জ্যোতিপ্রসাদের সেই হাসিমুখে প্রশংসা—দর্শকদের মনে তৈরি করেছিল যেন নিজের বাড়ির ঠাকুমা-দাদুর সঙ্গে থাকার অনুভূতি। এই সহজ-সরল ভালোবাসাই ‘মা-মাসি কিচেন’-কে এতটা জনপ্রিয় করে তোলে। 

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৪৭ বছরের সঙ্গীকে হারালেন শিউলিদেবী

জ্যোতিপ্রসাদের মৃত্যুর খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী শিউলিদেবী। স্বামীকে হারিয়ে তাঁর হৃদয়ভাঙা বার্তা ছুঁয়ে গিয়েছে অনুরাগীদের। ৪৭ বছরের সঙ্গীকে হারানোর শোক এখন ঘিরে রয়েছে ‘মা-মাসি কিচেন’-এর পরিবারকে।

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দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন জ্যোতিপ্রসাদ

জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরেই শ্বাসকষ্টজনিত COPD-তে ভুগছিলেন তিনি। ৭ অগাস্ট হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন জ্যোতিপ্রসাদ। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েক দিন চিকিৎসার পর ১৩ অগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

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‘দাদু’ থাকবেন স্মৃতিতে

জ্যোতিপ্রসাদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নামে অনুরাগীদের মধ্যে। প্রায় ১০ লাখের কাছাকাছি ফলোয়ারের ‘মা-মাসি কিচেন’-এর কমেন্ট বক্স ভরে ওঠে ভালোবাসা ও শোকবার্তায়। কেউ লিখেছেন, তাঁর সেই হাসিমাখা মুখ আর কোনওদিন দেখা যাবে না। কিন্তু স্মৃতিতে থেকে যাবেন সকলের প্রিয় ‘দাদু’—জ্যোতিপ্রসাদ। 

TAGS:
Ma Masi Kitchen owner
Ma Masi Kitchen news

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