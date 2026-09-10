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মা তারার অতি প্রিয় ৪ রাশির সামনে খুলে যাচ্ছে কুবের ভান্ডারের সোনার দরজা! কৌশিকী অমাবস্যার মহা রাতেই মিলবে...

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 10, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:05 PM IST
Maa Tara Favourite Rashi on Kaushiki Amavasya: পণ্ডিতদের দাবি, মা তারা বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী, হিন্দুরা এই তারাদেবীকে দশমহাবিদ্যায় স্থান দিয়ে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। সেই হিসেবে তারা হিন্দু দেবী নন, তিনি বৌদ্ধ দেবী।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিন দৈত্যপীড়িত দেবতারা কৈলাসে শিবের কাছে এসে তাঁদের উপর অসুরদের অত্যাচারের বিহিত চাইলেন। সেই সব শুনে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন তিনি। রাগত শিব তখন দেবতাদের সামনেই পার্বতীকে ডেকে বললেন, 'কালিকা, তুমি ওঁদের উদ্ধার করো।' এই তিথিতেই দেবী দুর্গা তথা মা তারা তথা কৌশিকী রূপে শুম্ভ-নিশুম্ভকে দমন করেন। এই হল কৌশিকী অমাবস্যার পিছনের কাহিনি।

 

কৌশিকী অমাবস্যা1/7

কৌশিকী অমাবস্যা

মা কালীর ভক্তদের কাছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তিথি এই কৌশিকী অমাবস্যা। জনজীবনে এই তিথির বিশেষ মাহাত্ম্য ও প্রভাব রয়েছে।

সাধক বামাক্ষ্যাপাও2/7

সাধক বামাক্ষ্যাপাও

সারা বাংলায় পালিত হলেও বীরভূমের তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যা বিশেষ ভাবে পালন করা হয়। সেখানে এই রাতকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। বিশ্বাস, এই রাতে মা তারার আরাধনা করলে দেবীর আশীর্বাদ লাভ করা যায়। কথিত আছে, সাধক বামাক্ষ্যাপাও এই তিথিতে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এখানে।

ঝরে পড়তে পারে মায়ের কৃপা3/7

ঝরে পড়তে পারে মায়ের কৃপা

জ্যোতিষ বলছে, রাশিচক্রের কয়েকটি রাশির জাতকদের উপর মা তারার বিশেষ কৃপা থাকে। তাই যে কোনও পুণ্য শাক্ততিথিতে রাশিগুলির জীবনে ঝরে পড়তে পারে মায়ের কৃপা। সেই হিসেবেই এই কৌশিকী অমাবস্যাতেও সেটা ঘটে। তাই এবারও সেই রাশিগুলির জীবনে শুভ পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। কারা তারা?

মেষ রাশি4/7

মেষ রাশি

মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই কৌশিকী অমাবস্যা বিশেষ শুভ হতে চলেছে। মা তারার আশীর্বাদে এঁরা আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে ওঠার সুযোগ পাবেন। এঁদের দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

মিথুন রাশি5/7

মিথুন রাশি

মিথুন রাশির জাতকদের উপরও মা তারার বিশেষ কৃপা থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সময়ে এঁদের জীবনে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক দিক থেকেও পরিস্থিতি আগের তুলনায় অনেকটা ভালো হবে এঁদের।

সিংহ রাশি6/7

সিংহ রাশি

এই কৌশিকী অমাবস্যায় সিংহ রাশির জাতকদের জন্যও সময়টি দারুণ শুভ হতে চলেছে। এঁদের সামনে থেকে সব বাধা-বিপত্তি সরে যাবে। আসবে সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ।

মকর রাশি7/7

মকর রাশি

মকর রাশির জাতকদের জন্যও কৌশিকী অমাবস্যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও ফলপূর্ণ হতে যাচ্ছে। মা তারার কৃপায় সাফল্য আসবে, আর্থিক উন্নতি হবে, এঁদের জীবনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে যাবে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Maa Tara Favourite Rashi
Kaushiki Amavasya
Kaushiki Amavasya 2026

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