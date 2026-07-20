'পয়সা দিয়ে খুন করায় ক্রিমিনাল অভিষেক'! বিস্ফোরক মদন মিত্রের ওপেন চ্যালেঞ্জ মমতাকে

Madan Mitra: মদন মিত্র ঋতব্রত শিবিরে যোগদানের পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় শনিবার চ্যালেনঞ্জ ছোড়েন, 'যারা গিয়েছেন ফিরে আসুন, ১ ঘণ্টায় রিজাইন করব'। একইসঙ্গে মদন মিত্রের ঋতব্রত তৃণমূলে যাওয়া নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ইডির সমন এলেই যদি আপনি চলে যান তাহলে এটা স্পষ্ট যে আপনি লড়তে চান না।" এরপরই পালটা মদন মিত্রের বোমা।
শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মদন মিত্র। সরাসরি তুললেন খুনের অভিযোগ!
বিস্ফোরক মদন মিত্র বলেন, "অভিষেক একটা ক্রিমিনাল। ও পয়সা দিয়ে সুপারি দিয়ে খুন করায়।"
ফেসবুক লাইভে এসে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ মদন মিত্রের।
পাশাপাশি তাঁর ওপেন চ্যালেঞ্জ, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে চমকে ধমকে কিছু করতে পারবে না।"
একইসঙ্গে মদন মিত্রের হুঁশিয়ারি, সোমবার দুপুর তিনটের সময় বিশেষ কিছু তথ্য সামনে আনবেন তিনি।
স্বাভাবিকভাবেই মদন মিত্রের এই বোমার পর রাজ্য-রাজনীতিতে জোর চাঞ্চল্য। কী বলবেন মদন মিত্র? কী দেখাবেন তিনি? সেইদিকেই এখন সবার নজর।