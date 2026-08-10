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'নতুন সরকারকে শক্তি দাও মা, বিরোধীদের...', কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে মদনের প্রার্থনায় শুভেন্দু

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 10, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:32 PM IST

Madan Mitra:  'চারিদিকে গন্ডগোল মানুষ পছন্দ করছে না। মা কল্যাণেশ্বরীর আশীর্বাদে আগামী এক মাসের মধ্যেই রাজ্যের পরিস্থিতি বদলে যাবে'। 

 

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়:  মদনও এখন ঋতব্রতদের 'মিত্র'। তৃণমূলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ঋতশিবিরে যোগ দিয়েছেন তিনি।

 

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রাজ্যে পালাবদলের পর সংকটে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। সময়টা ভালো যাচ্ছে না তাঁর নিজেরও। পুর নিয়োগ দু্র্নীতির ইডির দফতরে হাজিরা দেওয়ার পর, এবার  আসানসোলের কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পুজো দিলেন মদন মিত্র।

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মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আর কেউ থাকছে চাইছেন না কেউ। একে একে ছেড়়ে চলে গিয়েছে প্রায় সকলেই।

 

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মদনও এখন ঋতব্রতদের 'মিত্র'। তৃণমূলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ঋতশিবিরে যোগ দিয়েছেন তিনি

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দিন কয়েক আগে পুর নিয়োগ  দুর্নীতি মামলায় ইডি দফতরে হাজিরা দিতে হয়েছে মদন। এমনকী, তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীর সংস্থার আধিকারিকরা।

 

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আজ, সোমবার আসানসোলের কল্যাণেশ্বরী মন্দির পুজো দিলেন মদন। কী প্রার্থনা করলেন? কামারহাটি বিধায়ক বলেন, 'মায়ের কাছে প্রার্থনা করলাম নতুন রাজ্য সরকারকে ক্ষমতা দাও, বিরোধীরাও বেঁচে থাকুক'।

 

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মদন বলেন, চারিদিকে গন্ডগোল মানুষ পছন্দ করছে না। মন্দিরে ভক্ত না থাকলে যেমন পূজার সার্থকতা থাকে না, তেমনই বিরোধীদের পরামর্শ ও সমালোচনা না শুনলে গণতন্ত্র অর্থহীন। মা কল্যাণেশ্বরীর আশীর্বাদে আগামী এক মাসের মধ্যেই রাজ্যের পরিস্থিতি বদলে যাবে'। 

 

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