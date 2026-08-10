'নতুন সরকারকে শক্তি দাও মা, বিরোধীদের...', কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে মদনের প্রার্থনায় শুভেন্দু

Madan Mitra: 'চারিদিকে গন্ডগোল মানুষ পছন্দ করছে না। মা কল্যাণেশ্বরীর আশীর্বাদে আগামী এক মাসের মধ্যেই রাজ্যের পরিস্থিতি বদলে যাবে'।
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: মদনও এখন ঋতব্রতদের 'মিত্র'। তৃণমূলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ঋতশিবিরে যোগ দিয়েছেন তিনি।
রাজ্যে পালাবদলের পর সংকটে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। সময়টা ভালো যাচ্ছে না তাঁর নিজেরও। পুর নিয়োগ দু্র্নীতির ইডির দফতরে হাজিরা দেওয়ার পর, এবার আসানসোলের কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পুজো দিলেন মদন মিত্র।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আর কেউ থাকছে চাইছেন না কেউ। একে একে ছেড়়ে চলে গিয়েছে প্রায় সকলেই।
মদনও এখন ঋতব্রতদের 'মিত্র'। তৃণমূলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ঋতশিবিরে যোগ দিয়েছেন তিনি
দিন কয়েক আগে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি দফতরে হাজিরা দিতে হয়েছে মদন। এমনকী, তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীর সংস্থার আধিকারিকরা।
আজ, সোমবার আসানসোলের কল্যাণেশ্বরী মন্দির পুজো দিলেন মদন। কী প্রার্থনা করলেন? কামারহাটি বিধায়ক বলেন, 'মায়ের কাছে প্রার্থনা করলাম নতুন রাজ্য সরকারকে ক্ষমতা দাও, বিরোধীরাও বেঁচে থাকুক'।
মদন বলেন, চারিদিকে গন্ডগোল মানুষ পছন্দ করছে না। মন্দিরে ভক্ত না থাকলে যেমন পূজার সার্থকতা থাকে না, তেমনই বিরোধীদের পরামর্শ ও সমালোচনা না শুনলে গণতন্ত্র অর্থহীন। মা কল্যাণেশ্বরীর আশীর্বাদে আগামী এক মাসের মধ্যেই রাজ্যের পরিস্থিতি বদলে যাবে'।