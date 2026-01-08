English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Madan Mitra visits Debolinaa Nandy: বিপদে পড়ে রাত ৩টের সময় ফোন করে দেবলীনা, গায়িকাকে দেখতে হাসপাতালে মদন মিত্র...

Madan Mitra visits Debolinaa Nandy: 'বিপদে পড়ে রাত ৩টের সময় ফোন করে দেবলীনা', গায়িকাকে দেখতে হাসপাতালে মদন মিত্র...

Singer Debolina Nandy hospitalised after suicide attempt: বুধবার দেবলীনাকে দেখতে এসএসকেমে যান মদন মিত্র। মদন মিত্র বলেন, "চিকিৎসক জানিয়েছেন এখন একদম মানসিক চাপ নেওয়া যাবে না। বিশেষ করে মোবাইল ফোন কম ঘাঁটতে হবে। মনের জোরে মঞ্চে গান গাওয়া সহজ, কিন্তু মানসিক অবসাদ কাটাতে হবে। ও তাড়াতাড়ি মঞ্চে ফিরুক। আমার কামারহাটিতে আমন্ত্রণ রইল"। 

| Jan 08, 2026, 04:37 PM IST
1/8

মদন মিত্র-দেবলীনা নন্দী সাক্ষাত্‍

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কামারহাটিতে একবার অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলেন গায়িকা-অভিনেত্রী-ভ্লগার দেবলীনা নন্দী। সেই সময় থেকে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। বুধবার দেবলীনাকে দেখতে এসএসকেমে যান মদন মিত্র।   

2/8

মদন মিত্র-দেবলীনা নন্দী সাক্ষাত্‍

মদন মিত্র জানান যে কাকতালীয়ভাবে তাঁর চিকিত্‍সকই দেবলীনারও চিকিত্‍সক। তাঁর থেকে দেবলীনার শারীরিক অবস্থার খবর নেন তৃণমূল বিধায়ক।   

3/8

মদন মিত্র-দেবলীনা নন্দী সাক্ষাত্‍

মদন মিত্র বলেন, "চিকিৎসক জানিয়েছেন এখন একদম মানসিক চাপ নেওয়া যাবে না। বিশেষ করে মোবাইল ফোন কম ঘাঁটতে হবে। মনের জোরে মঞ্চে গান গাওয়া সহজ, কিন্তু মানসিক অবসাদ কাটাতে হবে। ও তাড়াতাড়ি মঞ্চে ফিরুক। আমার কামারহাটিতে আমন্ত্রণ রইল"।   

4/8

দেবলীনা নন্দীর আপডেট

দেবলীনাকে দেখতে এসে বিধায়ক জানান, গায়িকার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আগে থেকেই। বনগাঁয় একটি অনুষ্ঠান করতে গিয়ে অসামাজিক হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন দেবলীনা, সেই সময় রাত ৩টের সময় মদন মিত্রকে ফোন করে সাহায্য চেয়েছিলেন তিনি। তৃণমূলের বিধায়ক, কাউন্সিলরের সৌজন্যে সেই বিপদ কেটে যায় বলে জানান মদন মিত্র।   

5/8

দেবলীনা নন্দীর আপডেট

দেবলীনার স্বামীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে মদন মিত্র অবশ্য সাবধানী মন্তব্য করেছেন। তিনি জানান, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি শিল্পী দেবলীনার পাশে আছেন। পরিবারের কেউ স্বামীর বিষয়ে কোনো অভিযোগ তাঁর কাছে করেননি। তিনি চান দেবলীনা দ্রুত সুস্থ হয়ে ফিরে এসে আবারও মঞ্চ মাতান।  

6/8

দেবলীনা নন্দীর আপডেট

এই অবস্থাতেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল হতে হচ্ছে দেবলীনাকে। এই প্রসঙ্গে মদন মিত্র বলেন, এরকম অসভ্য লোক থাকবেই। তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে এত বড় জঙ্গল, সেখানে কিছু পশু তো থাকবেই'।   

7/8

দেবলীনা নন্দীর আপডেট

প্রসঙ্গত, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার তথা জনপ্রিয় গায়িকা দেবলীনা নন্দীর আত্মহত্যার চেষ্টার খবর গত কয়েকদিন ধরেই নেটপাড়ায় শোরগোল ফেলে দিয়েছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে চরম পথ বেছে নেওয়ার পর সঠিক সময়ে চিকিৎসার কারণে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন তিনি। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গায়িকা।  

8/8

দেবলীনা নন্দীর আপডেট

দেবলীনার এই চরম সিদ্ধান্তের নেপথ্যে বার বার উঠে আসছে তাঁর স্বামী প্রবাহর নাম। ২০২৪ সালে ধুমধাম করে বিয়ে হলেও দেবলীনার অভিযোগ ছিল, তাঁর মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে প্রবল চাপ তৈরি করা হতো। মানসিক চাপের পাশাপাশি মারধরও করত প্রবাহ। যদিও প্রবাহর তরফে এখনও কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Pratik Jain: কয়লা পাচার মামলায় 'নাম'! মনের মানুষকে থাইল্যান্ডের বিলাসবহুল ভিলায় গ্র্যান্ড গালা 'ড্রিম ওয়েডিং' এই প্রতীক জৈনের... IPAC কর্ণধারের স্ত্রী কে?

পরবর্তী অ্যালবাম

Pratik Jain: কয়লা পাচার মামলায় &#039;নাম&#039;! মনের মানুষকে থাইল্যান্ডের বিলাসবহুল ভিলায় গ্র্যান্ড গালা &#039;ড্রিম ওয়েডিং&#039; এই প্রতীক জৈনের... IPAC কর্ণধারের স্ত্রী কে?

Pratik Jain: কয়লা পাচার মামলায় 'নাম'! মনের মানুষকে থাইল্যান্ডের বিলাসবহুল ভিলায় গ্র্যান্ড গালা 'ড্রিম ওয়েডিং' এই প্রতীক জৈনের... IPAC কর্ণধারের স্ত্রী কে?

Pratik Jain: কয়লা পাচার মামলায় 'নাম'! মনের মানুষকে থাইল্যান্ডের বিলাসবহুল ভিলায় গ্র্যান্ড গালা 'ড্রিম ওয়েডিং' এই প্রতীক জৈনের... IPAC কর্ণধারের স্ত্রী কে? 12
Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের &#039;বাবা, বাছা&#039; বলে কাউন্সেলিং করবে? &#039;সুপ্রিম&#039; বিস্ফোরণ...

Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের 'বাবা, বাছা' বলে কাউন্সেলিং করবে? 'সুপ্রিম' বিস্ফোরণ...

Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের 'বাবা, বাছা' বলে কাউন্সেলিং করবে? 'সুপ্রিম' বিস্ফোরণ... 14
Team India News Before T20 World Cup 2026: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের, বিশ্বকাপের আগেই আচমকা অণ্ডকোষে অস্ত্রোপচার! ছিটকে দিল নক্ষত্র ব্যাটারকে...

Team India News Before T20 World Cup 2026: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের, বিশ্বকাপের আগেই আচমকা অণ্ডকোষে অস্ত্রোপচার! ছিটকে দিল নক্ষত্র ব্যাটারকে...

Team India News Before T20 World Cup 2026: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের, বিশ্বকাপের আগেই আচমকা অণ্ডকোষে অস্ত্রোপচার! ছিটকে দিল নক্ষত্র ব্যাটারকে... 8
Horoscope Today: মেজাজ হারালেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে কর্কটের, বেশি লোভ ডোবাবে সিংহকে

Horoscope Today: মেজাজ হারালেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে কর্কটের, বেশি লোভ ডোবাবে সিংহকে

Horoscope Today: মেজাজ হারালেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে কর্কটের, বেশি লোভ ডোবাবে সিংহকে 12