Madan Mitra visits Debolinaa Nandy: 'বিপদে পড়ে রাত ৩টের সময় ফোন করে দেবলীনা', গায়িকাকে দেখতে হাসপাতালে মদন মিত্র...

Madan Mitra visits Debolinaa Nandy: 'বিপদে পড়ে রাত ৩টের সময় ফোন করে দেবলীনা', গায়িকাকে দেখতে হাসপাতালে মদন মিত্র...
Singer Debolina Nandy hospitalised after suicide attempt: বুধবার দেবলীনাকে দেখতে এসএসকেমে যান মদন মিত্র। মদন মিত্র বলেন, "চিকিৎসক জানিয়েছেন এখন একদম মানসিক চাপ নেওয়া যাবে না। বিশেষ করে মোবাইল ফোন কম ঘাঁটতে হবে। মনের জোরে মঞ্চে গান গাওয়া সহজ, কিন্তু মানসিক অবসাদ কাটাতে হবে। ও তাড়াতাড়ি মঞ্চে ফিরুক। আমার কামারহাটিতে আমন্ত্রণ রইল"।
