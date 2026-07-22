/নিষিদ্ধ জঙ্গল, হারানো বোন আর মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন! ‘অটোবি’র থ্রিলারে নতুন অবতারে মধুমিতা

তানিয়াকে খোঁজার অভিযান কি তবে চরম এক বাঁচা-মরার লড়াইয়ে পরিণত হবে? সত্যিই কি চামসুত্তি জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে কোনো মায়াবী অলৌকিক ক্ষমতা, নাকি মানুষের মনের সুপ্ত ভয়ই এই সমস্ত ঘটনার মূল কারিগর? সেই উত্তরই ফুটিয়ে তুলবে ‘অটোবি’।
রহস্য, মানুষের মনের গভীর অন্ধকার, জটিল মনস্তত্ত্ব এবং পারিবারিক আবেগের টানাপোড়েন—সব মিলিয়ে বড় পর্দায় আসতে চলেছে নতুন রোমাঞ্চকর বাংলা ছবি ‘অটোবি’। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এল ছবির অফিসিয়াল পোস্টার। অন্ধকার ও রহস্যময় আবহে ঘেরা এই প্রথম ঝলক দর্শকমহলে ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে ব্যাপক কৌতূহল।
গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে দুই বোন—ডিম্পল ও তানিয়া। শৈশবের এক মর্মান্তিক ও ভয়াল পারিবারিক দুর্ঘটনার পর থেকেই ছোট বোন তানিয়াকে আগলে রাখাই ডিম্পলের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।
বহু বছর পর আচমকাই ঝড়গ্রাম থেকে আসে এক দুঃসংবাদ—স্কুলশিক্ষিকা তানিয়া নিখোঁজ! তদন্তে নেমে জানা যায়, তানিয়াকে শেষবার দেখা গিয়েছিল ‘চামসুত্তি’ নামে এক অভিশপ্ত ও নিষিদ্ধ অরণ্যে ঢুকতে। স্থানীয়দের বিশ্বাস, এটি কোনো সাধারণ জঙ্গল নয়, বরং এক 'মায়াবী' অরণ্য; যেখানে পা রাখলেই মানুষ বাস্তব ও অলৌকিকের ফারাক হারিয়ে ফেলে।
খবর পেয়েই বোনকে উদ্ধারে ঝাড়গ্রামে ছুটে যায় ডিম্পল। সেখানে তার পাশে দাঁড়ায় ঝাড়গ্রামের এই মায়াবী জঙ্গল নিয়ে গবেষণা করতে আসা বাংলাদেশি সাংবাদিক শাকিব এবং স্থানীয় জঙ্গল গাইড শমিক। সব ভয় ও সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে তিনজনেই প্রবেশ করে সেই গভীর অরণ্যে।
স্তব্ধ হয়ে যায় প্রযুক্তি, অকেজো হয়ে পড়ে সমস্ত যুক্তি। মানসিক সমস্যার ওষুধ ওপর নির্ভরশীল ডিম্পল হঠাৎই আবিষ্কার করে, তার সঙ্গে থাকা ওষুধগুলো উধাও! শুরু হয় দুঃস্বপ্ন—অদ্ভুত সব গলার আওয়াজ, রহস্যময় ছায়া আর অতীতের স্মৃতি এসে বাস্তবকে জটিল করে তোলে।
ছবিতে প্রধান চরিত্রগুলোতে দেখা যাবে একগুচ্ছ জনপ্রিয় অভিনেতাকে। মধুমিতা সরকার, ইনায়া চৌধুরী, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরিয়ান ভৌমিক। ছবির পরিচালনায় সৌমাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালকের বক্তব্য, ‘অটোবি’ শুধুমাত্র একটি গতানুগতিক থ্রিলার নয়, এটি মানুষের গভীর আবেগ, ভয় এবং ভালোবাসার গল্প। আমরা এমন একটি সিনেমা তৈরি করার চেষ্টা করেছি যেখানে রহস্যের পাশাপাশি চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক সফরও ফুটে উঠবে। শেষ দৃশ্য পর্যন্ত দর্শকেরা গল্পটির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।