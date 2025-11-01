Madhuri Dixit's Affair With Team India Captain: ODI অধিনায়কের সঙ্গে চরম মাখামাখি মাধুরীর! বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...

Madhuri Dixit's Affair With Team India Captain: ODI অধিনায়কের সঙ্গে চরম মাখামাখি মাধুরীর! বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...
Madhuri Dixit's Affair With Team India Captain: ভারত অধিনায়কের সঙ্গে চরম মাখামাখি হয়েছিল মাধুরী দীক্ষিতের! বিয়ে পর্যন্ত সম্পর্ক গড়িয়েও তা আর এগোয়নি। এল বিস্ফোরক রিপোর্ট।
ভারত অধিনায়কের সঙ্গে চরম মাখামাখি মাধুরী দীক্ষিতের
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের সঙ্গে ক্রিকেটের দীর্ঘ বছরের স্পেশ্যাল কানেকশন। সেই ১৯৬৯ সালে মনসুর আলি খান পতৌদি এবং শর্মিলা ঠাকুর বিয়ে করে যে পার্টনারশিপ শুরু করেছিলেন, তা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন বিরাট কোহলি-অনুষ্কা শর্মা, হরভজন সিং-গীতা বসরা, জাহির খান -সাগরিকা ঘাটগে, যুবরাজ সিং-হ্যাজেল কিচ ও কেএল রাহুল-আথিয়া শেঠিরা
