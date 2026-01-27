Magh Purnima 2026: কবে মাঘী পূর্ণিমা? এদিন কোন কোন কাজ নিষিদ্ধ, করলেই জীবনে নামবে ঘোর অভিশাপ, জানেন?
Magh Purnima 2026: মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথি মাঘী পূর্ণিমা নামে পরিচিত। হিন্দুশাস্ত্রে যদিও প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, তথাপি সেগুলির মধ্যে মাঘী পূর্ণিমা খুবই স্পেশাল।
পুণ্যস্নানযোগ
কবে মাঘী পূর্ণিমা? কখন পড়ছে তিথি?
জ্যোৎস্নায় স্নান?
লক্ষ্মীবিষ্ণু যুগলমূর্তি পুজো
দানধ্যান
সূর্যকে জল অর্পণ
এই কাজগুলি কোনও ভাবেই করবেন না
কিন্তু মাঘী পূর্ণিমায় কয়েকটি কাজ ভুলেও করবেন না! এই তিথিতে কারও সঙ্গে ঝগড়া-ঝামেলায় জড়াবেন না। এদিন যে কোনও প্রকার অশান্তি এড়িয়ে চলুন। মাঘী পূর্ণিমার দিন কালো রঙের জামা পরা ভালো নয়। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
