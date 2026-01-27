English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Magh Purnima 2026: কবে মাঘী পূর্ণিমা? এদিন কোন কোন কাজ নিষিদ্ধ, করলেই জীবনে নামবে ঘোর অভিশাপ, জানেন?

Magh Purnima 2026: মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথি মাঘী পূর্ণিমা নামে পরিচিত। হিন্দুশাস্ত্রে যদিও প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, তথাপি সেগুলির মধ্যে মাঘী পূর্ণিমা খুবই স্পেশাল।

| Jan 27, 2026, 07:56 PM IST
পুণ্যস্নানযোগ

মকর সংক্রান্তির মতো এই বিশেষ তিথিতেও পুণ্যস্নান যোগ থাকে। এদিন গঙ্গাস্নান করলে বিশেষ পুণ্য অর্জন করা যায় বলে বিশ্বাস। 

কবে মাঘী পূর্ণিমা? কখন পড়ছে তিথি?

এবারে কবে মাঘী পূর্ণিমা? কখন পড়ছে তিথি? ১ ফেব্রুয়ারি রবিবার পালিত হবে মাঘী পূর্ণিমা। তিথি শুরু হবে: ১ ফেব্রুয়ারি রবিবার ভোর ৫টা ৫২ মিনিটে। তিথি শেষ হবে পরদিন ২ ফেব্রুয়ারি সোমবার রাত ৩টে ৩৮ মিনিটে।

জ্যোৎস্নায় স্নান?

মাঘী পূর্ণিমার তিথি চলাকালীন যে কোনও সময়ে স্নান করা যেতে পারে। তবে লোকবিশ্বাস, এই স্নান যেহেতু পূর্ণিমা তিথিতে তাই আকাশে চাঁদের আলো থাকাকালীন স্নান করলে বিশেষ ফলপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। তবে সকালের দিকে স্নান করলেও মন্দ নয়।

লক্ষ্মীবিষ্ণু যুগলমূর্তি পুজো

এদিন বেশ কিছু রীতি মানলে বিশেষ ফললাভ ঘটে। যেমন, যে কোনও পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীবিষ্ণু যুগলমূর্তি পুজো করা বিধি। এর বিশেষ মাহাত্ম্য বলে মনে করা হয়। মাঘপূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান। তারপর তাঁদের হলুদ রঙের ফুল ও মিষ্টি নিবেদন করুন।

দানধ্যান

এই পূর্ণিমাতিথিতে দানধ্যানের বিশেষ গুরুত্ব। এদিন ঘি, গুড়, শীতের পোশাক, চাল ও গম এবং ফলমূল দান করতে পারেন।

সূর্যকে জল অর্পণ

এই পূর্ণিমার দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নানের পরে সূর্যকে জল নিবেদন করুন। এই সময় সূর্যমন্ত্র বা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলে ভালো।

এই কাজগুলি কোনও ভাবেই করবেন না

কিন্তু মাঘী পূর্ণিমায় কয়েকটি কাজ ভুলেও করবেন না! এই তিথিতে কারও সঙ্গে ঝগড়া-ঝামেলায় জড়াবেন না। এদিন যে কোনও প্রকার অশান্তি এড়িয়ে চলুন। মাঘী পূর্ণিমার দিন কালো রঙের জামা পরা ভালো নয়। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

