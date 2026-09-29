/দেবীপক্ষেই শুরু ম্যাজিক! পিতৃপক্ষ শেষ হতে না হতেই ৫ রাশির জীবনে সৌভাগ্যসূর্যের উদয়! উপচে পড়বে টাকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার মহালয়ায় গ্রহের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সময়টি বেশ আশাব্যঞ্জক বলে মনে করা হচ্ছে। সময়টি কয়েকটি রাশির জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে।
মহালয়ার সময়ে গ্রহের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সময়টি খুবই ভালো বলে মনে হচ্ছে।
এই সময়ে গঠিত জ্যোতিষযোগ সংশ্লিষ্ট রাশিগুলির জন্য বয়ে আনবে সৌভাগ্য, এঁদের কর্মজীবনে বয়ে আনবে উন্নতির সম্ভাবনা। কাদের কাদের?
মিথুন রাশির যাঁরা চাকরি খুঁজছেন, তাঁরা নতুন চাকরি পেতে পারেন। এঁদের উপর নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। মিথুন রাশির যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁরাও লাভবান হতে পারেন।
কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের পক্ষে সময়টি খুবই ভালো। সময়টি এঁদের পারিবার ও পেশার দিক থেকে খুবই আশাব্যঞ্জক হতে চলেছে। আটকে থাকা টাকা হাতে আসবে এঁদের। যদি বুঝতে পারেন আপনার কোনও কাজ ভবিষ্যতে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে এখনই সতর্ক হয়ে যান।
কেরিয়ার ও ব্যবসার ক্ষেত্রে তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আগামী সময়টি খুবই সম্ভাবনাময় হতে চলেছে। যাঁরা চাকরিজীবী তাঁদের পদোন্নতি হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সময়টি এঁদের জন্য দারুণ শুভ হতে চলেছে।
মকর রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়টা আগাগোড়া ভাগ্যের সহায়তা পাবেন। আগে করা কঠোর পরিশ্রমের সুফল এখন পেতে পারেন। এঁদের আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে। আসন্ন পিতৃপক্ষ এই জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে।
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