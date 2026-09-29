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দেবীপক্ষেই শুরু ম্যাজিক! পিতৃপক্ষ শেষ হতে না হতেই ৫ রাশির জীবনে সৌভাগ্যসূর্যের উদয়! উপচে পড়বে টাকা

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 29, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 09:07 PM IST
Mahalaya Lucky Zodiacs Durga Puja 2026: পিতৃপক্ষ পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে 'তর্পণ' ও 'শ্রাদ্ধ' অনুষ্ঠানের জন্য শুভ সময়। পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে দেবীপক্ষ আসে। এই সন্ধিতে হয় মহালয়া।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার মহালয়ায় গ্রহের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সময়টি বেশ আশাব্যঞ্জক বলে মনে করা হচ্ছে। সময়টি কয়েকটি রাশির জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে।

 

মহালয়া1/6

মহালয়া

মহালয়ার সময়ে গ্রহের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সময়টি খুবই ভালো বলে মনে হচ্ছে।

জ্যোতিষযোগ2/6

জ্যোতিষযোগ

এই সময়ে গঠিত জ্যোতিষযোগ সংশ্লিষ্ট রাশিগুলির জন্য বয়ে আনবে সৌভাগ্য, এঁদের কর্মজীবনে বয়ে আনবে উন্নতির সম্ভাবনা। কাদের কাদের?

মিথুন রাশি3/6

মিথুন রাশি

মিথুন রাশির যাঁরা চাকরি খুঁজছেন, তাঁরা নতুন চাকরি পেতে পারেন। এঁদের উপর নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। মিথুন রাশির যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁরাও লাভবান হতে পারেন।

কর্কট রাশি4/6

কর্কট রাশি

কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের পক্ষে সময়টি খুবই ভালো। সময়টি এঁদের পারিবার ও পেশার দিক থেকে খুবই আশাব্যঞ্জক হতে চলেছে। আটকে থাকা টাকা হাতে আসবে এঁদের। যদি বুঝতে পারেন আপনার কোনও কাজ ভবিষ্যতে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে এখনই সতর্ক হয়ে যান। 

তুলা রাশি5/6

তুলা রাশি

কেরিয়ার ও ব্যবসার ক্ষেত্রে তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আগামী সময়টি খুবই সম্ভাবনাময় হতে চলেছে। যাঁরা চাকরিজীবী তাঁদের পদোন্নতি হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সময়টি এঁদের জন্য দারুণ শুভ হতে চলেছে।

মকর রাশি6/6

মকর রাশি

মকর রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়টা আগাগোড়া ভাগ্যের সহায়তা পাবেন। আগে করা কঠোর পরিশ্রমের সুফল এখন পেতে পারেন। এঁদের আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে। আসন্ন পিতৃপক্ষ এই জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Mahalaya Lucky Zodiacs
Durga puja 2026

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