Ajit Pawar Plane Crash: দ্বিতীয়বার অবতরণের চেষ্টা করতেই... ৪৫ মিনিটের মধ্যে কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?

Ajit Pawar Plane Crash: দ্বিতীয়বার অবতরণের চেষ্টা করতেই... ৪৫ মিনিটের মধ্যে কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?
,Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Death in Plane Crash: যেভাবে বিমানটি নীচে নামছিল, তাতে দেখেই হচ্ছিল যে ভয়ংকর কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে! ঘটনার তদন্তে AAIB টিম ইতিমধ্যেই ভিএসআর-এর অফিসে পৌঁছে গিয়েছে।
1/8
কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?
2/8
কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?
photos
TRENDING NOW
3/8
কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?
4/8
কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?
5/8
কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?
6/8
কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?
7/8
কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?
8/8
কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?
photos