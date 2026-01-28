English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajit Pawar Plane Crash: দ্বিতীয়বার অবতরণের চেষ্টা করতেই... ৪৫ মিনিটের মধ্যে কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?

,Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Death in Plane Crash: যেভাবে বিমানটি নীচে নামছিল, তাতে দেখেই হচ্ছিল যে ভয়ংকর কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে! ঘটনার তদন্তে AAIB টিম ইতিমধ্যেই ভিএসআর-এর অফিসে পৌঁছে গিয়েছে। 

| Jan 28, 2026, 02:07 PM IST
কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?

জি ২৪ ডিজিটাল ব্যুরো: আমদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার ছবি এখনও স্মৃতিতে দগদগে। তার চূড়ান্ত রিপোর্ট এখনও আসা বাকি। তারমধ্যেই ফের এক বিমান দুর্ঘটনা ভারতের আকাশে। 

কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপাণির পর এদিন বিমান দুর্ঘটনায় ভারতের আরও এক হেভিওয়েট রাজনৈতিক নেতার মৃত্যু। প্রাণ হারিয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা NCP নেতা অজিত পাওয়ার। 

কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?

কীভাবে ঘটল অজিত পাওয়ারের প্লেন দুর্ঘটনা? কেন ভেঙে পড়ে অজিত পাওয়ারের বিমান? জানা যাচ্ছে, পুনের বারামতি বিমানবন্দরে অবতরণের সময় নিয়ন্ত্রণ হারায় বিমানটি। 

কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?

যখন দুর্ঘটনা ঘটে, তখন বিমানবন্দরের রানওয়েতে পৌঁছানোর জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা করছিল বিমানটি। কিন্তু রানওয়েতে পৌঁছানোর আগেই ভেঙে পড়ে বিমানটি। 

কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?

প্রাইভেট চার্টার্ড লার্জেট ৪৫ করে মুম্বই থেকে রওনা দিয়েছিলেন অজিত পাওয়ার। ৪৫ মিনিট পরই বারামতি বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে ১০০ ফুট দূরে আছড়ে পড়ে বিমানটি। অজিত পাওয়ার সহ প্রাণ হারান বিমানে থাকা ৫ জনই। 

কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?

বিমানটি চালায় দিল্লির ভিএসআর নামে একটি প্রাইভেট কোম্পানি। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে AAIB টিম ভিএসআর-এর অফিসে গিয়ে পৌঁছেছে। যান্ত্রিক ট্রুটির কারণেই বিমানটি ভেঙে পড়ে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৩-এও একবার দুর্ঘটনা ঘটে এই লার্জেট ৪৫ বিমানে।

কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?

প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, বিমান রানওয়ের দিকে যাচ্ছিল। রানওয়ের কাছাকাছি এসেও প্রায় ১০০ ফুট আগেই ভেঙে পড়ে। যেভাবে বিমানটি নীচে নামছিল, তাতে দেখেই হচ্ছিল যে ভয়ংকর কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে! আর সেটাই হল। 

কেন ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান?

মাটিতে আছড়ে পড়ার পরই বিমানে ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটে আগুন ধরে যায়। প্রায় ৪ থেকে ৫টি বিস্ফোরণ ঘটে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটিতে।

