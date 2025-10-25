English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Shocker: '৪ বার ধর্ষণ করেছে পুলিস!' হাতে সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী তরুণী চিকিৎসকের বিরুদ্ধেই পুলিসের ভয়ংকর অভিযোগ...

Maharashtra Doctor Rape and Suicide Case: ২২ সেপ্টেম্বর জেলা সার্জনের কাছে করা অভিযোগে পুলিসের তরফে ওই তরুণী চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ করা হয়েছে। পালটা ওই তরুণী চিকিৎসক নাকি পুলিসকে বলেছিল যে সে তাদের জন্য ঝামেলা তৈরি করতে চায়।  

| Oct 25, 2025, 04:34 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  '৪ বার ধর্ষণ করেছে পুলিস! ৫ মাসে ৪ বার ধর্ষণ!' পুলিসের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ এনে হাতে সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী মহরাষ্ট্রের সাতারা মহকুমা হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক। এবার সেই মামলায় নাটকীয় মোড়। আত্মঘাতী তরুণী চিকিৎসকের বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের পুলিসে। 

আত্মঘাতী তরুণী চিকিৎসকের "সমস্যাজনক" আচরণের অভিযোগে পুলিসে অভিযোগ দায়ের। জানা গিয়েছে, পুলিসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে আত্মঘাতী মহিলা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অতীতে তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পুলিস গত মাসে জেলা সার্জনের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পাঠায়, যেখানে তাঁর "সমস্যাজনক" এবং "অসহযোগিতামূলক" আচরণের বিবরণ দেওয়া হয়েছিল।

২২ সেপ্টেম্বর জেলা সার্জনের কাছে করা অভিযোগে পুলিসের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে যে, গুরুতর অপরাধের সঙ্গে জড়িত অভিযুক্তদের মেডিকেল চেকআপে বাধা দিয়েছেন ওই চিকিৎসক। তাঁর আচরণের কারণে সন্দেহভাজনরা আইনের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। পুলিসের সঙ্গে তিনি সহযোগিতা করেননি এবং প্রায়শই কর্মকর্তাদের সঙ্গে তর্ক করতেন।

এই বছরের ৩০ মে, এমনই আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ওই ডাক্তার দুই অভিযুক্তের মেডিকেল চেকআপ করতে অস্বীকার করেন। গভীর রাতে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। চেকআপ ছাড়া অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা যাবে না, বলার পরেও চেকআপে অস্বীকার করেন।

পুলিসের আরও অভিযোগ, তিনি অনেক সময় অভিযুক্তকে আনফিট ঘোষণা করে হাসপাতালে ভর্তি করতেন, যাতে তাদের গ্রেফতার ঠেকানো যেত। ৩০ মে-ও তিনি অভিযুক্তদের আনফিট ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু পরের দিনই তারা সুস্থ বলে প্রমাণিত হয়। এমনকি পুলিসের তরফে এও অভিযোগ করা হয়েছিল যে, ওই তরুণী চিকিৎসক পুলিসকে বলেছিল যে সে তাদের জন্য ঝামেলা তৈরি করতে চায়।

এরপরই ১৯ জুন ওই ডাক্তার পুলিসের বিরুদ্ধে চাপের অভিযোগ তুলে মহকুমা অফিসের ডেপুটি পুলিস সুপারিনটেনডেন্টকে চিঠি লেখেন। যেখানে তিনি ২ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ এনেছেন। এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছিলেন। হাতের পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া ৪ পাতার সুইসাইড নোটে ওই তরুণী চিকিৎসক বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন, পুলিসের বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্তদের জাল ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য তাঁকে চাপ দেওয়া হত। তিনি তা দিতে অস্বীকার করলে,তাঁকে হয়রানি করা হয়।

