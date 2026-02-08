English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Mahashivratri 2026: ৩০০ বছর পরে মহাশিবরাত্রিতে মহাজাগতিক ঘটনা! ৮ বিরল যোগ বিপুল সৌভাগ্য বয়ে আনবে এই রাশিদের জন্য...

Mahashivratri 2026: ৩০০ বছর পরে মহাশিবরাত্রিতে মহাজাগতিক ঘটনা! ৮ বিরল যোগ বিপুল সৌভাগ্য বয়ে আনবে এই রাশিদের জন্য...

Mahashivratri Lucky Zodiacs 2026: আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি মহাশিবরাত্রি। আর এদিনই ৩০০ বছর পরে তৈরি হতে চলেছে এক বিরল সংযোগ। এই শুভযোগ কয়েকটি রাশির জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে মনে করা হচ্ছে। কোন কোন রাশি?

| Feb 08, 2026, 03:45 PM IST
1/7

ভেরি ভেরি স্পেশাল

আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি মহাশিবরাত্রি পালিত হবে। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে এই তিথি পড়ে। এবারের এই তিথি হতে চলেছে ভেরি ভেরি স্পেশাল।

2/7

৩০০ বছর পরে

জ্যোতিষ বলছে, এবারের শিবরাত্রিতে কিছু বিরল তিথির সমাপতন ঘটতে চলেছে। আর সেটা ঘটছে ৩০০টি বছর পরে। ভাবা যায়!‌ 

3/7

ত্রিগ্রহী, ব্যাতিপত, ভারিয়াঁ, ধ্রুব

এবার একসঙ্গে ৮ যোগ তৈরি হচ্ছে। সূর্য বুধ ও শুক্রের ত্রিগ্রহী যোগ। ব্যাতিপত যোগ, ভারিয়াঁ যোগ, ধ্রুব যোগ। 

4/7

বুধাদিত্য, লক্ষ্মীনারায়ণ, শুক্রাদিত্য, শ্রবণা

সূর্য ও বুধ কুম্ভে তৈরি করবে বুধাদিত্য রাজ্যযোগ। শুক্র ও বুধ তৈরি করবে লক্ষ্মীনারায়ণ রাজযোগ, সূর্য ও শুক্রের শুক্রাদিত্য রাজযোগ। এবারের শিবরাত্রি শ্রবণা নক্ষত্রে। শ্রবণা শিবের অত্যন্ত প্রিয় নক্ষত্র। ফলে সব মিলিয়ে দারুণ একটা নক্ষত্রসংযোগ। এর জেরে অন্তত ৩ রাশির জীবনে আসছে দারুণ শুভ সময়। কাদের?

5/7

Aries, মেষ

মেষ রাশির পক্ষে অত্যন্ত ভালো সময় আসছে। এঁদের কেরিয়ার তরতর করে এগোবে। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের পক্ষেও দারুণ শুভ সময় আসছে। আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি। আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। স্বাস্থ্যের সমস্যা মিটে যাবে। শত্রুর ছক বানচাল করে দেবেন।

6/7

Virgo, কন্যা

এমনিতেই মহাশিবরাত্রি খুব শুভ এক যোগ বলে মনে করা হয়। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের পক্ষে দারুণ ভালো সময় আসছে। এঁদের বিজনেসে শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। এঁরা নতুন দোকান করবেন, কারও নতুন ফ্যাক্টরি হতে পারে। শিবের আশীর্বাদে এঁদের সমস্ত নতুন ভেঞ্চার সাফল্যের মুখ দেখবে। এঁদের বহুদিনের মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। 

7/7

Scorpio, বৃশ্চিক

এঁদের কেরিয়ারেও মনে রাখার মতো বদল ঘটবে। যাঁরা চাকরিজীবী তাঁদের পদোন্নতি ঘটতে পারে। এঁদের সৃজনীশক্তি তুঙ্গে থাকবে। এঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ব্যয় কমবে। সেভিংস বাড়বে। ফলে, আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

