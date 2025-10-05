English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mahesh Bhatt feeding investor ‘human flesh’: 'তান্ত্রিকের কথায় পানে পুরে প্রযোজকদের মানুষের মাংসও খাইয়েছি...' ভয়ংকর সত্যি ফাঁস মহেশ ভাটের

Mahesh Bhatt Shocking Confession: মারাত্মক আর্থিক অনটনে জর্জরিত তিনি। চিত্রনাট্য নিয়ে প্রযোজকদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন। সেই দুঃসময়েই দুই বন্ধুকে পরের দিন আসার নির্দেশ দেন ওই অঘোরী বাবা। 

| Oct 05, 2025, 01:51 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পানের মধ্যে করে মানুষের মাংস খাইয়েছিলেন মহেশ ভাট। এমনকী এক তান্ত্রিকের কথাতেই নাকি এমন কাজ করেছিলেন। মেয়ে পূজা ভাটের পডকাস্টে এমনই বিস্ফোরক কথা বললেন পরিচালক। 

যখন তাঁর বয়স কুড়ির কোঠায় এবং তিনি মারাত্মক আর্থিক অনটনে জর্জরিত। তিনি এবং তাঁর বন্ধু অরুণ দেশাই কেরিয়ারে সাফল্যের জন্য লড়ছেন। অরুণই তাঁকে বিহারের গয়ায় এক সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীর কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেন।

তখন চিত্রনাট্য নিয়ে প্রযোজকদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন মহেশ ভাট। বিহারে যাওয়ার আগে বারাণসীতে অরুণ তাঁকে নিজের গুরুর সঙ্গে দেখা করান। 

মহেশ বলেন, গুরুজির সঙ্গে দেখা করার জন্য বহু গরিব মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গুরুজি বলতে এক তরুণ তান্ত্রিক, হাতে রামের বোতল নিয়ে নাচছিলেন। 

দুই বন্ধুকে পরের দিন আসার নির্দেশ দেন ওই অঘোরী বাবা। মহেশ আরও বলেন, ‘পরদিন তিনি পুরিয়া বের করে আমাদের হাতে দিয়ে বলেছিলেন এতে শশ্মান থেকে আনা মরা মানুষের মাংস রয়েছে। এটা নিয়ে যাও এবং তোমাদের বিনিয়োগকারীকে খাইয়ে দাও, অবশ্যই টাকা দেবেন’।

তা নিয়েই গয়ায় পৌঁছন মহেশরা। জানতে পারেন, ওই বিনিয়োগকারী ছিলেন গয়ার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাড়িওয়ালা, যিনি মশারি টাঙিয়ে থাকতেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকত বন্দুকধারী নিরাপত্তারক্ষী।

মহেশের কথায়, ভেবেই পাচ্ছিলাম না, কীভাবে তাঁকে এই পুরিয়াটা খাওয়াব। পরে ঠিক করলাম, পানের মধ্যে দিয়ে খাইয়ে দেব। প্রযোজক নাকি, ধীরে ধীরে তিনি পানটি মুখের কাছে আনলেন এবং চিবোতে শুরু করলেন। আমাদের মনে হল, আমরা লক্ষ্যভেদ করে ফেলেছি।

তবে সব আশা ব্যর্থ হয়েছিল পরিচালকের। কারণ ওই প্রযোজক কোনও টাকাই দেননি। মহেশ ভাটের এই বক্তব্য শুনে তাজ্জব হয়েছেন নেটিজেনরা। অনেকেই তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 

