/এভারেস্টের চূড়া থেকে স্কাইডাইভিং! আকাশ ছোঁয়াই লক্ষ্য রাজ্যের প্রথম মহিলা স্কাইডাইভার- বাঙালির গর্ব মহিমার

Mahima Chhetri: কে এই মেয়ে? চিনে নিন বাংলার দুঃসাহসী কন্যেকে... এখনই বিরল কৃতিত্ব এই মেয়ের ঝুলিতে...
অরূপ বসাক: পশ্চিমবঙ্গের মাল ব্লকের ছোট্ট গ্রাম ডামডিম থেকে উঠে আসা এক সাহসী তরুণীর নাম মহিমা ছেত্রী। বয়স মাত্র ২৮ বছর। তিনি শুধু একজন স্কাইডাইভার নন, তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা স্কাইডাইভার হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম লিখিয়েছেন। সীমিত সুযোগ-সুবিধা, অসংখ্য বাধা এবং আর্থিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও তিনি এমন একটি ক্ষেত্রে নিজের পরিচয় তৈরি করেছেন, যেখানে পৌঁছানোই অনেকের কাছে স্বপ্নের মতো।
স্কাইডাইভিং বিশ্বের অন্যতম কঠিন, ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। হাজার হাজার ফুট উচ্চতা থেকে বিমান থেকে ঝাঁপ দিয়ে নির্দিষ্ট দক্ষতা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিরাপদে অবতরণ করার এই খেলায় প্রয়োজন অসাধারণ সাহস, মানসিক দৃঢ়তা, কঠোর প্রশিক্ষণ এবং অদম্য আত্মবিশ্বাস। মহিমা সেই কঠিন পথকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন।
নিজের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি ইতিমধ্যেই ২৫টি সফল জাম্প সম্পন্ন করে A লাইসেন্স অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি ৪২টি সফল জাম্প সম্পন্ন করেছেন এবং আর মাত্র ৮টি জাম্প বাকি রয়েছে B লাইসেন্স অর্জনের জন্য। প্রতিটি জাম্পের পিছনে রয়েছে দীর্ঘ প্রস্তুতি, কঠোর অনুশীলন এবং আর্থিক ব্যয়ের একটি বড় অধ্যায়।
তবে মহিমার স্বপ্ন এখানেই শেষ নয়। তিনি ভবিষ্যতে C লাইসেন্স এবং D লাইসেন্স অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। C লাইসেন্সের জন্য তাঁকে ২০০টি জাম্প এবং D লাইসেন্সের জন্য ৫০০টি জাম্প সম্পন্ন করতে হবে। এই দীর্ঘ যাত্রা শুধু শারীরিক ও মানসিক শক্তির নয়, বরং প্রয়োজন ধারাবাহিক আর্থিক সহায়তাও।
মহিমার চূড়ান্ত লক্ষ্য আরও বড়, আরও সাহসী। তিনি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করতে চান। তাঁর স্বপ্ন হল মাউন্ট এভারেস্ট, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু এবং বিশ্বের সাতটি মহাদেশ থেকে স্কাইডাইভ করা। শুধু তাই নয়, তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা হিসেবে এই ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অর্জন করে নতুন ইতিহাস রচনা করতে চান মহিমা।
মহিমা বলেন,"পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী, জলপাইগুড়ির মাননীয় সাংসদ, দার্জিলিং-এর সাংসদ সহ বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা, ক্রীড়া সংগঠন এবং সমাজের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছেই সহযোগিতা চাইছি। সরকারের সহযোগিতা পেলেই আমার লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হবে।"