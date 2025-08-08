English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Barabanki Bus Accident: প্রবল বৃষ্টি! যাত্রীবাহী বাসের উপর ভেঙে পড়ল বিশাল গাছ, ওখানেই মৃ*ত ৬...

Barabanki Bus Accident: শুক্রবার সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে, বারাবাঁকি থেকে হায়দারগড়গামী একটি রোডওয়েজ বাসের উপর হঠাৎ একটি গাছ ভেঙে পড়ে। গাছটি বাসের সামনের অংশে পড়ে যায়, যার ফলে লোকেরা গুরুতর আহত হয়। তাদের তাৎক্ষণিকভাবে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে পাঁচ শিক্ষক সহ ছয়জনের মৃত্যু হয়।

| Aug 08, 2025, 04:58 PM IST
1/7

উত্তরপ্রদেশে দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রবল বৃষ্টি, যাত্রীবাহী বাসের উপর ভেঙে পড়ল বিশাল গাছ। ঘটনাস্থলে মৃত্যু ছয়জনের এবং আহত বেশ কয়েকজন।

2/7

উত্তরপ্রদেশে দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনাটি ঘটে বারাবাঁকি-হায়দরগড় রোডের হরখ রাজা বাজার এলাকায়। আহতদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানানো হয়েছে। বাসে মোট ৪০ জন যাত্রী ছিলেন।

3/7

উত্তরপ্রদেশে দুর্ঘটনা

জানা গিয়েছে, গাছটি বাসের সামনের অংশে পড়ে যায়, যার ফলে লোকেরা গুরুতর আহত হয়। তাদের তাৎক্ষণিকভাবে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে পাঁচ শিক্ষক সহ ছয়জনের মৃত্যু হয়।

4/7

উত্তরপ্রদেশে দুর্ঘটনা

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ বারাবাঁকি বাস স্টপ থেকে যাত্রী নিয়ে হায়দারগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। প্রবল বৃষ্টির কারণে, বারাবাঁকি-হায়দারগড় সড়কের হারাখের কাছে রাজাবাজারে রাস্তার ধারে একটি ডুমুর গাছ হঠাৎ বাসের উপর পড়ে যায়। বাসটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যাত্রীরা আহত হন।

5/7

উত্তরপ্রদেশে দুর্ঘটনা

বন বিভাগ, পুলিস এবং গ্রামবাসীদের সহায়তায় প্রবল বৃষ্টির মধ্যে উদ্ধার কাজ শুরু হয়। গাছটি কেটে আলাদা করা হয়, যার মধ্যে চালক এবং আরও তিনজনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। 

6/7

উত্তরপ্রদেশে দুর্ঘটনা

কাচ ভেঙে অন্যান্য যাত্রীদের পিছন থেকে বের করে আনা হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলে উদ্ধার অভিযান।

7/7

উত্তরপ্রদেশে দুর্ঘটনা

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি নিহতদের শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং নিহতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।   

পরবর্তী
অ্যালবাম

Shani Mangal Rajyog: শনিমঙ্গলের বিরল যোগে তৈরি হচ্ছে ইতিহাস! '১৮০ ডিগ্রি কোণের কৃপা'য় সোনায় মুড়বে ৫ রাশির ভাগ্য! দুরন্ত উন্নতিতে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Shani Mangal Rajyog: শনিমঙ্গলের বিরল যোগে তৈরি হচ্ছে ইতিহাস! &#039;১৮০ ডিগ্রি কোণের কৃপা&#039;য় সোনায় মুড়বে ৫ রাশির ভাগ্য! দুরন্ত উন্নতিতে...

Shani Mangal Rajyog: শনিমঙ্গলের বিরল যোগে তৈরি হচ্ছে ইতিহাস! '১৮০ ডিগ্রি কোণের কৃপা'য় সোনায় মুড়বে ৫ রাশির ভাগ্য! দুরন্ত উন্নতিতে...

Shani Mangal Rajyog: শনিমঙ্গলের বিরল যোগে তৈরি হচ্ছে ইতিহাস! '১৮০ ডিগ্রি কোণের কৃপা'য় সোনায় মুড়বে ৫ রাশির ভাগ্য! দুরন্ত উন্নতিতে... 7
Parasailing Shocker: WATCH | &#039;পায়ে হাত বোলাচ্ছে...ক্রমাগত আমার পিছনে চাপ...&#039; আকাশেই মহিলার সঙ্গে চরম নোং*রামো ২০-র ছোকরার!

Parasailing Shocker: WATCH | 'পায়ে হাত বোলাচ্ছে...ক্রমাগত আমার পিছনে চাপ...' আকাশেই মহিলার সঙ্গে চরম নোং*রামো ২০-র ছোকরার!

Parasailing Shocker: WATCH | 'পায়ে হাত বোলাচ্ছে...ক্রমাগত আমার পিছনে চাপ...' আকাশেই মহিলার সঙ্গে চরম নোং*রামো ২০-র ছোকরার! 8
Parambrata Piya Son Photo: কখনও ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন, কখনও আদরে জড়িয়ে ধরছেন! পরম-পিয়ার ছেলের নানা মুহূর্ত...

Parambrata Piya Son Photo: কখনও ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন, কখনও আদরে জড়িয়ে ধরছেন! পরম-পিয়ার ছেলের নানা মুহূর্ত...

Parambrata Piya Son Photo: কখনও ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন, কখনও আদরে জড়িয়ে ধরছেন! পরম-পিয়ার ছেলের নানা মুহূর্ত... 8
Doomsday Clock: টিক-টিক-টিক! &#039;শেষের ঘড়ি&#039; ছুঁয়ে ফেলল সেই সময়! ৮০ বছর পর আবার কি....কাঁপছে বিশ্ব!

Doomsday Clock: টিক-টিক-টিক! 'শেষের ঘড়ি' ছুঁয়ে ফেলল সেই সময়! ৮০ বছর পর আবার কি....কাঁপছে বিশ্ব!

Doomsday Clock: টিক-টিক-টিক! 'শেষের ঘড়ি' ছুঁয়ে ফেলল সেই সময়! ৮০ বছর পর আবার কি....কাঁপছে বিশ্ব! 8