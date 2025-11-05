Train Accident: কার্তিক পূর্ণিমায় গঙ্গা স্নানে যাচ্ছিলেন শ্রদ্ধালুরা, কালকা এক্সপ্রেস ষাঁড়ের মত ছুটে এসে পিষে দিল ৮ জনকে...

Train Accident: কার্তিক পূর্ণিমায় গঙ্গা স্নানে যাচ্ছিলেন শ্রদ্ধালুরা, কালকা এক্সপ্রেস ষাঁড়ের মত ছুটে এসে পিষে দিল ৮ জনকে...
Mirzapur Train Accident: সকালে উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের চুনার রেলওয়ে স্টেশনে একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। কালকা-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ৭-৮ জন মর্মান্তিকভাবে মারা গিয়েছেন। জানা গিয়েছে, নিহতরা সকলেই কার্তিক পূর্ণিমা স্নানের জন্য এসেছিলেন।
মির্জাপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা
মির্জাপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা
মির্জাপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা
স্থানীয় রেল নিরাপত্তা বাহিনী (RPF) এবং সরকারি রেল পুলিস (GRP) ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহগুলি রেলপথ থেকে সরিয়ে নেয়। দুর্ঘটনায় ছয় মহিলার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। নিহতদের নাম সবিতা (২৮), সাধনা (১৬), শিবকুমারী (১২), অঞ্জু দেবী (২০), সুশীলা দেবী (৬০) এবং কলাবতী দেবী (৫০)। তাদের মধ্যে সাবিতা এবং সাধনা ছিল বোন।
মির্জাপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা
মির্জাপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা
মির্জাপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা
