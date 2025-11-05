English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Train Accident: কার্তিক পূর্ণিমায় গঙ্গা স্নানে যাচ্ছিলেন শ্রদ্ধালুরা, কালকা এক্সপ্রেস ষাঁড়ের মত ছুটে এসে পিষে দিল ৮ জনকে...

Mirzapur Train Accident: সকালে উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের চুনার রেলওয়ে স্টেশনে একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। কালকা-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ৭-৮ জন মর্মান্তিকভাবে মারা গিয়েছেন। জানা গিয়েছে, নিহতরা সকলেই কার্তিক পূর্ণিমা স্নানের জন্য এসেছিলেন। 

| Nov 05, 2025, 11:52 AM IST
1/6

মির্জাপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার সকালে ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা। উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় মর্মান্তিক ঘটনা। জানা গিয়েছে, রেললাইন পার হওয়ার সময় কালকা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ৭-৮ জন কাটা পড়ে।

2/6

মির্জাপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা

ঘটনাটি ঘটে, সকাল ৯:৩০টার দিকে চুনার রেলওয়ে স্টেশনে। গোমোহ প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস থেকে নেমে যাত্রীরা ভুল দিক থেকে রেললাইন পার হচ্ছিলেন। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে যাওয়া কালকা মেল ট্রেনটি তাদের ধাক্কা দেয়। যাত্রীরা সকলেই কার্তিক পূর্ণিমায় গঙ্গায় স্নান করতে আসছিলেন। 

3/6

মির্জাপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা

স্থানীয় রেল নিরাপত্তা বাহিনী (RPF) এবং সরকারি রেল পুলিস (GRP) ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহগুলি রেলপথ থেকে সরিয়ে নেয়। দুর্ঘটনায় ছয় মহিলার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। নিহতদের নাম সবিতা (২৮), সাধনা (১৬), শিবকুমারী (১২), অঞ্জু দেবী (২০), সুশীলা দেবী (৬০) এবং কলাবতী দেবী (৫০)। তাদের মধ্যে সাবিতা এবং সাধনা ছিল বোন।

4/6

মির্জাপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা

চুনারে নির্ধারিত স্টপেজ না থাকা কালকা এক্সপ্রেসটি ৬০ কিলোমিটারেরও বেশি গতিতে চলছিল। সেই সময়ই পুণ্যার্থীরা ট্রেনের ধাক্কায় কাটা পড়ে।

5/6

মির্জাপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা

সকল নিহতদের শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন।

6/6

মির্জাপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। কর্তৃপক্ষ এবং এসডিআরএফ-এনডিআরএফ দলগুলিকে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

