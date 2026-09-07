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সপ্তাহে ৫ দিন অফিস, শনি-রবি পুরো ছুটি: সকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে-- দেশ জুড়ে ব্যাংকিং-এর সময়ের বিরাট পরিবর্তনের পথে সরকার

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 07, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:49 PM IST

Banking hours and timing changed: ভারতে ব্যাংকিং পরিষেবার সময়সূচি ও নিয়মে যুগান্তকারী পরিবর্তন হতে পারে। দীর্ঘদিনের পরিচিত ‘সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা’ কাজের চেনা ছক ভেঙে এবার সকালের পাশাপাশি গভীর রাত পর্যন্ত ব্যাংকের দরজা গ্রাহকদের জন্য খোলা রাখার প্রস্তাব কেন্দ্রের চিন্তা করছে। একই সঙ্গে সাধারণ গ্রাহকদের দৈনন্দিন কাজের সুবিধা এবং ব্যাংক কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের কর্মবিরতির দাবি-- দুই দিক সামলে এই নতুন পরিকল্পনা সাজানো হচ্ছে।

 

মাসে আট দিন ছুটি: চালু হতে পারে ‘৫ দিনের কাজের সপ্তাহ’1/12

মাসে আট দিন ছুটি: চালু হতে পারে ‘৫ দিনের কাজের সপ্তাহ’

বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার এবং চারটি রবিবার মিলিয়ে মোট ছ’দিন ব্যাংক বন্ধ থাকে। 

 

মাসে আট দিন ছুটি: চালু হতে পারে ‘৫ দিনের কাজের সপ্তাহ’2/12

মাসে আট দিন ছুটি: চালু হতে পারে ‘৫ দিনের কাজের সপ্তাহ’

তবে ব্যাংক কর্মচারীদের সংগঠনগুলি বহু বছর ধরেই দাবি জানিয়ে আসছে যাতে সমস্ত শনিবার এবং রবিবার ব্যাংকে ছুটি ঘোষণা করা হয়-- অর্থাৎ মাসে মোট আট দিনের ছুটি নিশ্চিত করা হয়।

মাসে আট দিন ছুটি: চালু হতে পারে ‘৫ দিনের কাজের সপ্তাহ’3/12

মাসে আট দিন ছুটি: চালু হতে পারে ‘৫ দিনের কাজের সপ্তাহ’

সূত্রের খবর, কর্মচারীদের এই পাঁচ দিনের কাজের সপ্তাহ (5-day work week) সংক্রান্ত দাবি নিয়ে সরকার নীতিগতভাবে মেনে নেওয়ার দিকে এগোতে পারে। ফলে প্রতি সপ্তাহের শনি ও রবিবার পূর্ণাঙ্গ ছুটি পেতে পারেন ব্যাংক কর্মীরা।

 

 

সকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা: শিফটিং ডিউটিতে কাজের প্রস্তুতি4/12

সকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা: শিফটিং ডিউটিতে কাজের প্রস্তুতি

সপ্তাহে ছুটির সংখ্যা বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই কাজের চাপ বজায় রাখতে দৈনিক কাজের সময়সীমা বাড়িয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হবে। সেই কারণে ব্যাংক পরিষেবা সকাল ও রাতের দুটি ভিন্ন শিফটে ভাগ করার ভাবনাচিন্তা চলছে।

 

প্রথম শিফট: 5/12

প্রথম শিফট:

সকাল ১০টার বদলে ভোর ৬টা থেকেই ব্যাঙ্কের কাজকর্ম শুরু হতে পারে, যা দুপুর ২টো পর্যন্ত চলতে পারে।

 

দ্বিতীয় শিফট: 6/12

দ্বিতীয় শিফট:

দুপুর ২টো থেকে রাত ১০টা অথবা দুপুর ৩টে থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ব্যাংকের শাখা খোলা রাখার বিকল্প নিয়ে আলোচনা চলছে

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কর্মীদের ডিউটি নির্দিষ্ট রোস্টার অনুযায়ী বণ্টন করা হবে, যার ফলে কাউকে একটানা অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হবে না।

 

চাকরিজীবীদের সবচেয়ে বড় স্বস্তি8/12

চাকরিজীবীদের সবচেয়ে বড় স্বস্তি

এই নতুন সময়সূচি বাস্তবায়িত হলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন সাধারণ সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের চাকরিজীবীরা। 

 

চাকরিজীবীদের সবচেয়ে বড় স্বস্তি9/12

চাকরিজীবীদের সবচেয়ে বড় স্বস্তি

সাধারণত বহু চাকুরিজীবী সোম থেকে শুক্রবার অফিসে ব্যস্ত থাকেন এবং সপ্তাহান্তে ছুটি পান। প্রচলিত নিয়মে শনিবার ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকলে বা হাফ-ডে হলে প্রয়োজনীয় আর্থিক কাজ মেটানো কঠিন হয়ে পড়ত। 

 

চাকরিজীবীদের সবচেয়ে বড় স্বস্তি10/12

চাকরিজীবীদের সবচেয়ে বড় স্বস্তি

নতুন পদ্ধতিতে সকালে অফিসে যাওয়ার আগে (যেমন সকাল ৬টা থেকে ৯টার মধ্যে) কিংবা অফিস শেষে বাড়ি ফেরার পথে গভীর রাতেও ব্যাংকের শাখায় গিয়ে নথিপত্র জমা, কেওয়াইসি বা বড় অঙ্কের নগদ লেনদেনের মতো প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ফেলা সম্ভব হবে।

 

বর্তমান পরিস্থিতি11/12

বর্তমান পরিস্থিতি

উল্লেখ্য, এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ থেকে এখনও কোনও চূড়ান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। 

বর্তমান পরিস্থিতি12/12

বর্তমান পরিস্থিতি

তবে গ্রাহক পরিষেবা উন্নত করা এবং আধুনিক কর্মসংস্কৃতির সাথে ব্যাংকিং পরিকাঠামোর সামঞ্জস্য বজায় রাখতে খুব দ্রুতই এই সংক্রান্ত চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

TAGS:
Banking Rules
Banking Timings

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