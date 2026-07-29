/আপনার-আমার সবার জন্য ভয়ংকর দুঃসংবাদ: হাইকোর্টের রায়ে নিষিদ্ধ হল Paytm, হবে না অনলাইন পেমেন্ট-- ডুববে জমা টাকাও?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের আর্থিক প্রযুক্তি খাতে বড় ধাক্কা। 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া' (RBI)-র আবেদনের ভিত্তিতে পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক (Paytm Payments Bank)-কে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার (Winding Up) নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। অর্থাত্, পেটিএম পেমেন্টের পথচলা শেষ। এরপর এই অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে আর লেনদেন করে যাবে না। দীর্ঘদিন ধরে নিয়মনীতি লঙ্ঘন ও নজরদারি সংক্রান্ত নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে আরবিআই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, যার ভিত্তিতে আদালত এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাল।
পেটিএম পেমেন্টস ব্যাংকের বিরুদ্ধে এই আইনি প্রক্রিয়ার সূচনা হঠাৎ করে হয়নি। গত কয়েক বছর ধরে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম, গ্রাহকদের তথ্য যাচাইকরণ (KYC) এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছিল রিজার্ভ ব্যাংক।
আরবিআই-এর পর্যবেক্ষণ অনুসারে, ব্যাংকে গ্রাহকদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও আর্থিক নথিপত্র সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুতর গাফিলতি ছিল। এমনকি একাধিক অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে সঠিক গ্রাহক পরিচয় ছাড়াই লেনদেন পরিচালনা করা হচ্ছিল, যা দেশের ব্যাংকিং আইন ও মানি লন্ডারিং বিরোধী বিধির স্পষ্ট লঙ্ঘন।
বার বারবার সতর্কবার্তা এবং নির্দেশনা জারি করার পরও পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যপ্রণালীতে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে ব্যর্থ হয়।
এর পরিপ্রক্ষিতে, রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৯-এর সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে ব্যাংকটির সার্বিক কার্যক্রম বন্ধ করার এবং আনুষ্ঠানিকভাবে লিকুইডেশন বা গুটানোর আইনি আবেদন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়।
দিল্লি হাইকোর্টে শুনানি চলাকালীন রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিনিধিরা তুলে ধরেন যে, কী ভাবে এই পেমেন্টস ব্যাংক, দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সার্বিক নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতার জন্য ঝুঁকি তৈরি করছিল।
সব পক্ষের যুক্তি শোনার পর দিল্লি হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, সাধারণ আমানতকারী ও দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থ রক্ষায় পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক চালু রাখা আর সম্ভব নয়।
আদালত ব্যাংকের সমস্ত সম্পত্তির হিসাব নেওয়া, দায়-দেনা পরিশোধ করা এবং গুটানোর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য সরকারি লিকুইডেটর (Official Liquidator) নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে।
এই সিদ্ধান্তের খবর সামনে আসতেই পেটিএম পেমেন্টস ব্যাংকের লক্ষ লক্ষ সাধারণ গ্রাহক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তবে এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে...
নিয়ম অনুযায়ী, ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন (DICGC)-এর আওতায় যোগ্য গ্রাহকদের নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আমানতের বিমা সুরক্ষা থাকবে।
পেটিএম ওয়ালেট বা ফাস্ট্যাগে থাকা ব্যালেন্স কীভাবে ব্যবহার বা স্থানান্তর করা যাবে, সে সংক্রান্ত নির্দেশিকা ইতিমধ্যে প্রযোজ্য করা হয়েছে।
আদালত ও ব্যাঙ্কিং সূত্রের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে যে এটি কেবল ‘পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক’-এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ। সাধারণ পেটিএম ইউপিআই (UPI) সেবা অন্য ব্যাংকের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে চালু রাখার যে রূপরেখা তৈরি হয়েছে, তা কার্যকর থাকবে।
পেটিএম পেমেন্টস ব্যাংকের এই ঘটনা ভারতের আর্থিক প্রযুক্তি খাতের বড় সতর্কবার্তা। এই রায়ের মাধ্যমে আদালত এবং রিজার্ভ ব্যাংক স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, উদ্ভাবন বা দ্রুত ব্যবসার প্রসার কখনই দেশের ব্যাংকিং আইন ও আর্থিক নিরাপত্তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না।
ছোট হোক বা বড়, যেকোনও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকেই ভারতীয় আইনের পরিধি মেনে ও স্বচ্ছতা বজায় রেখেই ব্যবসা চালাতে হবে।