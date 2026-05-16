/Gold price massive fall: বিশ্ব বাজারে ভয়ংকর মন্দা: একলাফে রেকর্ড দাম কমল সোনা-রুপোর, অমাবস্যায় এ কি কোনও অশুভ লক্ষ্মণ?

Gold Price Today: মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা কিছুটা থিতিয়ে আসা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলারের শক্তি বৃদ্ধির জেরে বিশ্ব বাজারে বিরাট পতনের মুখ দেখল বহুমূল্য ধাতু সোনা ও রুপো।
আন্তর্জাতিক বাজারের এই মন্দার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতীয় বাজারেও।
আজ, ১৬ মে (শনিবার) ভারতের বাজারে ২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট-- তিন ধরনের সোনার দামেই রেকর্ড পতন হয়েছে।
বিশেষ করে চেন্নাই, হায়দরাবাদ, কলকাতা ও মুম্বইয়ের মতো দেশের প্রধান শহরগুলোতে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম একলাফে অনেকটা কমেছে, যা বিয়ের মরশুমের মুখে সাধারণ মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের মুখে বড় স্বস্তি এনে দিয়েছে।
অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ব বাজারে সোনা ও রুপোর এই দরপতনের পেছনে মূলত কয়েকটি আন্তর্জাতিক কারণ কাজ করছে।
আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলারের সূচক (Dollar Index) শক্তিশালী হওয়ায় নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার প্রতি বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ সাময়িকভাবে কমেছে।
মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের ইল্ড বা সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বড় বিনিয়োগকারীরা সোনা ছেড়ে বন্ডের দিকে ঝুঁকছেন।
মধ্যপ্রাচ্যে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা অস্থিরতা কিছুটা শান্ত হওয়ায় বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেল ও সোনার বাজারে যে কৃত্রিম চড়া ভাব তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই কেটে গেছে।
আজ দেশের প্রধান শহরগুলোতে সোনার দামের বড় পতন দেখা গিয়েছে। নিচে প্রধান বাজারগুলোর একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হল
২২ ক্যারেট সোনার পাশাপাশি গয়না তৈরির জন্য জনপ্রিয় ১৮ ক্যারেট সোনার দামও আজ প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা কমেছে।
ভারতের বাজারে বর্তমানে ১৮ ক্যারেট সোনার গড় দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ₹ ৫৪,৩৫০-এর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে।
সোনার বাজারের এই ধসের প্রভাব পড়েছে রুপোর ওপরেও। আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া বাজারে শিল্পক্ষেত্রে রুপোর চাহিদা কিছুটা কম থাকায় আজ প্রতি কেজি রুপোর দাম একলাফে প্রায় ১,২০০ টাকা কমেছে।
দেশের প্রধান শহরগুলোতে আজ প্রতি কেজি রুপোর দাম ৮৮,৫০০ টাকা থেকে ৮৯,০০০ টাকার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।
বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই ও হায়দরাবাদের বাজারে রুপোর দামে এই পতন সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা গেছে
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, সোনার দামের এই পতন চিরস্থায়ী নয়, বরং এটি বাজারে একটি সাময়িক 'কারেকশন' বা সংশোধন।
সামনেই বিয়ের মরশুম থাকায় ঘরোয়া বাজারে সোনার খুচরো চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে আগামী দিনগুলোতে দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে।
মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX)-এর সূচক অনুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সোনা এখনো একটি অত্যন্ত নিরাপদ এবং লাভজনক মাধ্যম।
তাই যারা গয়না কেনার কথা ভাবছেন বা ডিজিটাল গোল্ড তথা গোল্ড ইটিএফ (ETF)-এ বিনিয়োগ করতে চান, তাদের জন্য বর্তমানের এই মূল্যহ্রাস একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।
তবে বাজারে বিনিয়োগ করার আগে প্রতিদিনের লাইভ রেট এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।