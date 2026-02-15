Rail Station Fire Incident: কাকভোরে ট্রেনের কামরায় লেলিহান শিখা! ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হুলুস্থুল স্টেশন চত্বরে, পুড়ে ছাই...

Rail Station Fire Incident: কাকভোরে ট্রেনের কামরায় লেলিহান শিখা! ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হুলুস্থুল স্টেশন চত্বরে, পুড়ে ছাই...
Katwa Station Fire Incident: কাটোয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জারের একটি বগিতে ভোররাতে আগুন লাগে। দমকলের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও একটি কামরা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। কোনও হতাহতের খবর মেলেনি এবং ট্রেন চলাচল এখন স্বাভাবিক।
কাটোয়া স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড
কাটোয়া স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড
কাটোয়া স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড
কাটোয়া স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড
কাটোয়া স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড
কাটোয়া স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড
কাটোয়া স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড
কাটোয়া স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড
কাটোয়া স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড
