Rail Station Fire Incident: কাকভোরে ট্রেনের কামরায় লেলিহান শিখা! ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হুলুস্থুল স্টেশন চত্বরে, পুড়ে ছাই...

Katwa Station Fire Incident: কাটোয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জারের একটি বগিতে ভোররাতে আগুন লাগে। দমকলের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও একটি কামরা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। কোনও হতাহতের খবর মেলেনি এবং ট্রেন চলাচল এখন স্বাভাবিক। 

| Feb 15, 2026, 09:59 AM IST
সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: কাটোয়া স্টেশনে ভোরবেলা ট্রেনে আগুন, দমকলের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেল। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া রেলস্টেশনে ভোররাতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।   

রবিবার ভোর প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ৫৩৪৩৫ আপ আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটি বগি থেকে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা বের হতে দেখেন যাত্রীরা। মুহূর্তের মধ্যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করে এবং প্ল্যাটফর্ম জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।  

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জিআরপি ও আরপিএফ। সঙ্গে সঙ্গে দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত দেয়।  

দমকলকর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। তবে একটি বগি প্রায় সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায় বলে জানা গিয়েছে।  

ঘটনার জেরে সাময়িকভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে রেল পরিষেবা পুনরায় চালু হয়। উল্লেখ্য, ৫৩৪৩৫ আপ আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি সকাল ছ’টায় কাটোয়া স্টেশন ছাড়ার কথা ছিল। তার প্রায় দেড় ঘণ্টা আগেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।  

প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হলেও, আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রেলের আধিকারিকরা তদন্ত শুরু করেছেন।   

হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম ঘটনাস্থলে আসছেন বলেও রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। তবে ভোরের ব্যস্ত সময়ে এমন ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। রেলের তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।  

আগুন শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান বলে জানা যায়।

কাটোয়া ২ নম্বর প্লাটফর্মে আগুনে পোড়া কামরাকে ডেঞ্জার টেপ দিয়ে ঘিরে দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।  স্টেশন কর্তৃপক্ষ কোন মন্তব্য করতে চাইছে না।ডিভিশনাল ম্যানেজারের নেতৃত্বে রেলের  থেকে একটি উচ্চপর্যায়ে তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থলে আসছে বলে রেল সূত্রে জানা যায়।

