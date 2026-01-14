English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Makar Sankranti Snan: মকরস্নানের শুভ যোগ কখন? বৃহস্পতিবার কতক্ষণ থাকবে শাহী স্নানের সময়?

Makar Sankranti Snan in Gangasagar 2026: পুণ্যস্নান, ব্রাহ্ম মুহূর্তের স্নান, শাহী স্নান-- মকর স্নানের নানা প্রসঙ্গ মুখে-মুখে ঘোরে প্রতি বার। এবারেও ছবিটা এক? সকলেই কি ছোটেন সাগরে? গঙ্গাসাগরের অপার মহিমা কী, জানেন? (ছবি: কমলাক্ষ ভট্টাচার্য)

| Jan 14, 2026, 03:50 PM IST
1/7

পুণ্যের ডুব

আজ, বুধবার সাতসকাল থেকেই পুণ্যের ডুব শুরু সাগরে। আসলে ব্রাহ্ম মুহূর্তেও স্নানের বিপুল আকর্ষণ রয়েছে পুণ্যার্থীদের মধ্যে।

2/7

স্নান-যোগ

তবে মকরস্নানের যোগ সকাল থেকেই ছিল না। দুপুর ১টা ১৯ মিনিট থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে মকর স্নানের মহা যোগ।

3/7

বৃহস্পতির বেলা

আগামীকাল, বৃহস্পতিবার বেলা ১টা ১৯ মিনিট পর্যন্তই থাকবে এই তিথি। মতান্তরে বেলা ১টা ১২ মিনিট পর্যন্ত।

4/7

সারাদিন স্নান

তবে মানুষ সব সময় দিন-তিথি নিয়ে এত মাথা ঘামান না। তাঁরা আজ ও আগামীকাল দুদিন ধরেই গোটা দিনের বিভিন্ন সময়েই সারবেন পুণ্যস্নান। ডুব দেবেন সঙ্গমে। 

5/7

জাহ্নবীজলে অবগাহন

সাধারণ স্নান বা শাহী স্নানের যোগ নির্ঘণ্ট নিয়ে সাধারণ কোনও দিনই তত মাথা ঘামান না। তাঁরা এই সংক্রান্তির সময়টায় যে করে হোক জাহ্নবীজলে অবগাহন করেন। তৃপ্ত হন, শান্তি পান মনে। এজন্য তাঁরা যে সব সময় সাগরে ছোটেন তা-ও নয়। 

6/7

নিছক স্নান নয়

বাংলার আধ্যাত্মিক মানচিত্রে গঙ্গাসাগর ও কপিলমুনির আশ্রম বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মানুষ এখানে স্নানকে নিছক স্নান হিসেবে দেখেন না। 

7/7

ধর্ম দর্শন ও জীবন

এ তাঁদের কাছে একটা অন্যরকম আধ্যাত্মিক যাত্রা। এই স্নান-যাত্রার হাত ধরে ধাপে ধাপে মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া। বাংলার তথা ভারতের এই ধর্মীয় ঐতিহ্য শুধু বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ নয়, তা এক পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় দর্শন ও জীবনবোধও। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

