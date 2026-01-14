Makar Sankranti Snan: মকরস্নানের শুভ যোগ কখন? বৃহস্পতিবার কতক্ষণ থাকবে শাহী স্নানের সময়?

Makar Sankranti Snan: মকরস্নানের শুভ যোগ কখন? বৃহস্পতিবার কতক্ষণ থাকবে শাহী স্নানের সময়?
Makar Sankranti Snan in Gangasagar 2026: পুণ্যস্নান, ব্রাহ্ম মুহূর্তের স্নান, শাহী স্নান-- মকর স্নানের নানা প্রসঙ্গ মুখে-মুখে ঘোরে প্রতি বার। এবারেও ছবিটা এক? সকলেই কি ছোটেন সাগরে? গঙ্গাসাগরের অপার মহিমা কী, জানেন? (ছবি: কমলাক্ষ ভট্টাচার্য)
পুণ্যের ডুব
স্নান-যোগ
বৃহস্পতির বেলা
সারাদিন স্নান
জাহ্নবীজলে অবগাহন
নিছক স্নান নয়
ধর্ম দর্শন ও জীবন
এ তাঁদের কাছে একটা অন্যরকম আধ্যাত্মিক যাত্রা। এই স্নান-যাত্রার হাত ধরে ধাপে ধাপে মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া। বাংলার তথা ভারতের এই ধর্মীয় ঐতিহ্য শুধু বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ নয়, তা এক পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় দর্শন ও জীবনবোধও। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
