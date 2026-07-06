‘তোমার সুর আমার সুর, জাস্টিস ফর বারুইপুর', মোমবাতি হাতে এবার পথে মমতা!

Mamata Banerjee: বারুইপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটে নিজের পাড়ায় মোমবাতি মিছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। উঠল, ‘তোমার সুর আমার সুর, জাস্টিস ফর বারুইপুর'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘তোমার সুর আমার সুর, জাস্টিস ফর বারুইপুর'। বারুইপুরে নাবালিকাকে গণধর্ষণে বিচার চেয়ে নিজেই পথে নামলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটে নিজের পাড়াতেই মোমবাতি মিছিল করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মিছিলে কিন্তু দেখা গেল না অভিষেককে।
বছর বারোর কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন? বারুইপুরকাণ্ডে উত্তাল গোটা রাজ্য।
ঘটনার তদন্তে ৬ সদস্যের সিট গঠন করেছে রাজ্য সরকার। মূল অভিযুক্ত-সহ গ্রেফতার ৩।
এদিকে বারুইপুর কাণ্ডের পর হঠাত্ কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিস। কবে? গত রবিবার রাতে।
তৃণমূলের অভিযোগ, বারুইপুর যাওয়া আটকাতেই 'গৃহবন্দি' করা হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই আজ, সোমবার মমতার মোমবাতি মিছিল।
এদিন কালীঘাটে নিজের বাড়ি থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করেন মমতা। কিন্তু গলির মুখে পৌঁছতেই মিছিল আটকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী।
কেন্দ্রীয় বাহিনী বাধা টপকে, ব্য়ারিকেড ভেঙে মূল রাস্তা পৌঁছে যান মমতা।