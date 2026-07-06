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‘তোমার সুর আমার সুর, জাস্টিস ফর বারুইপুর', মোমবাতি হাতে এবার পথে মমতা!

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 06, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:56 PM IST

Mamata Banerjee:  বারুইপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটে নিজের পাড়ায় মোমবাতি মিছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। উঠল,  ‘তোমার সুর আমার সুর, জাস্টিস ফর বারুইপুর'

মমতার মোমবাতি মিছিল1/7

মমতার মোমবাতি মিছিল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘তোমার সুর আমার সুর, জাস্টিস ফর বারুইপুর'। বারুইপুরে নাবালিকাকে গণধর্ষণে বিচার চেয়ে নিজেই পথে নামলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটে নিজের পাড়াতেই মোমবাতি মিছিল করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মিছিলে কিন্তু দেখা গেল না অভিষেককে।

বারুইপুর কাণ্ডে উত্তাল রাজ্য2/7

বারুইপুর কাণ্ডে উত্তাল রাজ্য

বছর বারোর কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন? বারুইপুরকাণ্ডে উত্তাল গোটা রাজ্য।

 

৬ সদস্যের সিট গঠন3/7

৬ সদস্যের সিট গঠন

 ঘটনার তদন্তে ৬ সদস্যের সিট গঠন করেছে রাজ্য সরকার। মূল অভিযুক্ত-সহ গ্রেফতার ৩।

মমতার বাড়ির সামনে পুলিস4/7

মমতার বাড়ির সামনে পুলিস

এদিকে বারুইপুর কাণ্ডের পর হঠাত্‍ কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিস। কবে? গত রবিবার রাতে।

 

কালীঘাটে 'গৃহবন্দি' মমতা5/7

কালীঘাটে 'গৃহবন্দি' মমতা

তৃণমূলের অভিযোগ, বারুইপুর যাওয়া আটকাতেই 'গৃহবন্দি' করা হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই আজ, সোমবার মমতার মোমবাতি মিছিল।

 

বাড়ি থেকেই শুরু প্রতিবাদ মিছিল6/7

বাড়ি থেকেই শুরু প্রতিবাদ মিছিল

এদিন কালীঘাটে নিজের বাড়ি থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করেন মমতা। কিন্তু গলির মুখে পৌঁছতেই মিছিল আটকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী।

 

ভাঙল ব্যারিকেড7/7

ভাঙল ব্যারিকেড

কেন্দ্রীয় বাহিনী বাধা টপকে, ব্য়ারিকেড ভেঙে মূল রাস্তা পৌঁছে যান মমতা।

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