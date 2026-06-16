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Mamata Banerjee in Calcutta HC: ভবানীপুরে শুভেন্দুর জয়কে চ্যালেঞ্জ, নিজে গিয়ে হাইকোর্টে মামলা করলেন মমতা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 16, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:10 PM IST

Mamata Banerjee in Calcutta HC: ভবানীপুরে নির্বাচন ও গণনা সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাঁর

হাইকোর্টে মমতা1/6

হাইকোর্টে মমতা

হাইকোর্টে মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। নিজে গিয়ে সাক্ষর করে মামলা করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।-তথ্য-অর্ণবাংশু নিয়োগী

মামলা করলেন মমতা2/6

মামলা করলেন মমতা

কী নিয়ে আদালতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? সূত্রের খবর, ভবানীপুরে নির্বাচন ও গণনা সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাঁর। -তথ্য-অর্ণবাংশু নিয়োগী

ভোট প্রক্রিয়ার গোলমাল!3/6

ভোট প্রক্রিয়ার গোলমাল!

ভোট প্রক্রিয়া ও গণনার পদ্ধতি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করলেন মমতা। -তথ্য-অর্ণবাংশু নিয়োগী  

 

কেন্দ্রীয় বাহিনী4/6

কেন্দ্রীয় বাহিনী

কেন্দ্রীয় বাহিনীর আচরণও রয়েছে মমতার মামলার মধ্যে। ভোটের সময়ে মারধর সংক্রান্ত বিষয়ও রয়েছে। -তথ্য-অর্ণবাংশু নিয়োগী

ভবানীপুর5/6

ভবানীপুর

ভবানীপুরে ভোটের সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বিজেপির স্বার্থে ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। -তথ্য-অর্ণবাংশু নিয়োগী

কালই তালিকাভূক্ত!6/6

কালই তালিকাভূক্ত!

জানা যাচ্ছে আজ বা কালকের মধ্যেই মামলাটি তালিকাভূক্ত হবে। -তথ্য-অর্ণবাংশু নিয়োগী

TAGS:
Mamata Banerjee
Mamata in Calcutta HC

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