  Mamata Banerjee: হাওড়ায় মোদীর সভা, কলকাতায় মহামিছিলে মমতা: সরগরম ভোট-বাংলা

Mamata Banerjee: হাওড়ায় মোদীর সভা, কলকাতায় মহামিছিলে মমতা: সরগরম ভোট-বাংলা

Mamata Banerjee: কলকাতায় ভোটের আগে মহামিছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪ এপ্রিল যাদবপুর থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত মিছিলে হাঁটবেন তৃণমূলনেত্রী।

Apr 14, 2026, 10:00 PM IST
নরেন্দ্র মোদীর সভার পরই তৃণমূলের 'শক্তিপ্রদর্শন'

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে জোর টক্কর। নরেন্দ্র মোদীর সভার পরই তৃণমূলের 'শক্তিপ্রদর্শন'। কলকাতায় ভোটের আগে পদযাত্রা করবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কবে? ২৪ এপ্রিল। সেদিন যাদবপুর থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত মিছিলে হাঁটবেন তিনি।  

ছাব্বিশে বাংলায় জমজমাট ভোটের লড়াই। প্রচার চলছে জোরকদমে।  

কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে রাজি নয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ। ভোটের প্রচারে যখন জেলায় জেলায় ঘুরছে মমতা, তখন ঘন ঘন বাংলায় আসছেন মোদী-শাহ।  

এবার নজরে জঙ্গমহল। ১৯ এপ্রিল —পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ঘাটাল সভা করবেন মোদী। বস্তুত যেদিন রাজ্যে প্রথম দফায় ভোটে, সেদিন অর্থাত্‍ ২৩ এপ্রিলও প্রধানমন্ত্রীর সভা রয়েছে কৃষ্ণনগর, মথুরাপুর, হাওড়ায়।  

পরের দিন অর্থাত্‍ ২৪ এপ্রিল কলকাতায় পদযাত্রা করবেন মমতা।  

এবার ভোটের প্রচারে মমতা প্রথম পদযাত্রা করেছিলেন মালদহে। এরপর মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় রোড-শো করেছেন তৃণমূল।  

২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় কলকাতায় ভোট। তার আগেই শহরের মিছিলে হাঁটতে দেখা যাবে মমতা।

